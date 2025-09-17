Maintenance case of Extranged wife: বেকার তো কী হয়েছে, ডিভোর্সের পর রোজগেরে স্ত্রীকেও খোরপোশ দিতে বাধ্য স্বামী: কলকাতা হাইকোর্ট

Maintenance case of Extranged wife: বেকার তো কী হয়েছে, ডিভোর্সের পর রোজগেরে স্ত্রীকেও খোরপোশ দিতে বাধ্য স্বামী: কলকাতা হাইকোর্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা হাইকোর্ট সম্প্রতি একটি যুগান্তকারী রায়ে জানিয়েছে যে একজন সক্ষম ও তরুণ পুরুষ বেকারত্বের কারণ দেখিয়ে স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করতে পারেন না। বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি এই রায়ে বলেন, 'সুতরাং, যখন একজন স্বামীর সক্ষম এবং উপার্জন করতে পারার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না, তখন তিনি তার স্ত্রীর জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী ভরণপোষণের আইনি বাধ্যবাধকতা এড়াতে পারেন না। শুধুমাত্র এই কারণে ভরণপোষণ অস্বীকার করা যাবে না যে স্ত্রী বেঁচে থাকার জন্য সামান্য কিছু রোজগার করছেন, কারণ তাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়া একজন স্বামী
বর্তমান আবেদনটি ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে স্ত্রীর ভরণপোষণের আবেদন খারিজ করার বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছিল। আবেদনকারী স্ত্রী জানান যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট-এর অধীনে তাদের বিয়ের পর তিনি শ্বশুরবাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করতে বলেন, কিন্তু স্বামী এবং তার পরিবারের সদস্যরা তা এড়িয়ে যান। যখন স্ত্রী এবং তার বাবা-মা স্বামীকে এবং তার বাবা-মাকে স্ত্রীকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দেন, তখন স্বামী এবং তার পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং স্ত্রীকে হুমকি দিয়ে পারস্পরিক বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য চাপ দেন।
স্ত্রী জানান যে তিনি বারবার কলকাতার তালতলায় তার শ্বশুরবাড়িতে গেলেও স্বামী এবং তার পরিবারের সদস্যরা তাকে ঢুকতে দেননি এবং তার স্ত্রীধন (Stridhan) ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে মাসে ১০,০০০ টাকা খোরপোশ চেয়ে আবেদন করেন, সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোশেরও আবেদন জানান। বিচার আদালত তার অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোশের আবেদন মঞ্জুর করে এবং মাসে ৪,০০০ টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়। এরপর তাদের মধ্যে আরও কিছু মামলা হয়, যার মধ্যে ৪৯৮এ ধারার অধীনে একটি অভিযোগও ছিল, কিন্তু তাতে স্বামী এবং তার পরিবারের সদস্যরা নির্দোষ প্রমাণিত হন।
স্ত্রী যুক্তি দেন যে তিনি আইনত স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত এবং স্বেচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি ছাড়ার বা নিজের ভরণপোষণ করার মতো যথেষ্ট আয় থাকার কোনো প্রমাণ নেই। তিনি আরও বলেন, স্ত্রী যদি সামান্য কিছু আয়ও করেন, তা স্বামীকে তার নৈতিক এবং আইনি দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় না। স্ত্রীর আয় কেবল ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে।
আদালত লক্ষ্য করে যে নিম্ন আদালতের বিচারক স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার থাকা সত্ত্বেও তার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন, কারণ তিনি মাসে ১২,০০০ টাকা আয় করেন এবং স্বামী বেকার। কিন্তু বিচারক এই বিষয়টি বিবেচনা করেননি যে শুধু কর্মসংস্থান থাকলেই একজন নারী নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। স্বামী পাল্টা যুক্তি দেন যে তাদের বিয়ে শুধু রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল এবং কোনো পরিবারের সম্মতি নেওয়া হয়নি। তিনি কেবল কাগজে সই করেছিলেন এবং বিয়ের পর উভয় পক্ষই নিজ নিজ পৈতৃক বাড়িতে আলাদাভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি আরও বলেন, স্ত্রী একজন চাকরিজীবী এবং প্রচুর বেতন পান, কিন্তু তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ায় বেকার।
উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে বিচারক শুধুমাত্র স্বামীর বেকারত্বের এবং স্ত্রীর সামান্য আয়ের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন যে একজন স্বামীর সামাজিক মর্যাদা এবং জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য এবং স্বামী নিজের ভুল বা ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তের সুবিধা নিতে পারেন না, কারণ তাকে তার নিজের ভুলের জন্যই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
আদালত জানায়, স্বামী যখন একজন অক্ষম ব্যক্তি নন, তখন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বেকার থাকতে পারেন না। অতএব, এটি "যথেষ্ট উপায় না থাকা" হিসেবে গণ্য হবে না। আদালত আরও বলে, "বেকার থাকার তার এই সিদ্ধান্তটি তার আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং এটি স্ত্রীকে তার প্রাপ্য জীবনযাত্রার মান থেকে বঞ্চিত করারও কোনো কারণ হতে পারে না।"
