Sealdah Local train: রবিবারেও AC লোকাল! মেট্রোযাত্রীদের সুবিধার জন্য নতুন ট্রেন, জেনে নিন সব আপডেট...
Sealdah Local train: এবার সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে সপরিবার রেলযাত্রা আরও আরামদায়ক। কারণ, শিয়ালদহ–কৃষ্ণনগর রুটে রবিবারও মিলবে AC লোকাল। শিয়ালদহ-কল্য়াণী শাখা বিকেলেও মিলবে AC লোকাল।
রবিবারেও AC লোকাল!
রবিবারেও AC লোকাল!
রবিবারেও AC লোকাল!
রবিবারেও AC লোকাল!
রবিবারেও AC লোকাল!
রবিবারেও AC লোকাল!
রবিবারেও AC লোকাল!
রবিবারেও AC লোকাল!
নগাঁ–বারাসত রুটে যাত্রীদের বিভ্রান্তি দূর করতে শিয়ালদহ বিভাগ একাধিক 'আপ' ট্রেনকে বনগাঁ পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখন যে ট্রেনগুলি দত্তপুকুর, ঠাকুরনগর বা গোপালনগর পর্যন্ত চলে, সেই ট্রেনগুলিকে বনগাঁ পর্যন্ত চালানো হতে পারে। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে রানাঘাট–বনগাঁ–শিয়ালদহ AC লোকাল দাঁড়াবে গোপালনগর ও বামনগাছি স্টেশনে।
