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পুরনো রঙ-ই থাকবে! আগের ছবি দেখিয়ে অ্য়াকাডেমিকে ফের গেরুয়ায় রাঙালেন রুদ্রনীল

Published: Aug 12, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:39 PM IST

Academy of Fine Arts: রাজ্যে পালাবদলের পর জুলাই মাসে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের একাংশকে গেরুয়া রং করা হয়েছিল। এই নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এর তীব্র নিন্দা করেছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। যদিও বিতর্কের পরেও প্রশাসনের তরফে রং পরিবর্তনের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। 

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ফের গেরুয়া ফাইনআর্টস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের গেরুয়া হল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের তত্ত্বাবধানে সাদা রঙ করা অ্যাকাডেমির টিকিট কাউন্টারকে ফের গেরুয়া রঙ করা হল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাদা দেওয়ালে পড়ল গেরুয়া প্রলেপ। 

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কাল সাদা আজ গেরুয়া

গেরুয়া পাল্টে মঙ্গলবার সাদা করে দেওয়া হয়। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে গত ১২ জুলাই অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের একাংশের রঙ গেরুয়া করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী ও চন্দন সেনরা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই সময় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন শমীকবাবু।

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কী ঘটেছিল?

রঙ পরিবর্তনের কোনও লক্ষণ না দেখে মঙ্গলবার শিল্পী ও কলাকুশলীরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ভবনটির সেই অংশ গেরুয়া থেকে বদলে সাদা করে দেন। ঘটনাস্থলে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয়, তার জন্য আগে থেকেই নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন ছিল হেস্টিংস থানার পুলিস বাহিনী। 

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রুদ্রনীলের বক্তব্য

রুদ্রনীল ঘোষের দাবি, রাজনীতিকরণ মুক্ত করতে হবে। সে কারণেই ফের গেরুয়া রঙ করে দেওয়া হল। আগে এখানে গেরুয়া রঙ ছিল কিন্তু তৃণমূল পরবর্তিতে রঙ বদলে দিয়েছিলেন। তাই পুরনো জায়গায় রংয়ে ফিরিয়ে আনলেন। বামেরা ঠিক করেছিল এখানে লালঝাণ্ডা দিয়ে রাজনীতিকরণ করবে। সিটুর ইউনিয়ন বড় করতে চারটে ঘর দখল করে রেখেছে। ওয়ার্কিং কমিটির সর্বনাশ করেছে। তৃণমূলের বড় হোডিং যখন তখন তো সমস্যা হয়নি। ত্যাগের রং-এ আপত্তি। 

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শমীক ভট্টাচার্যকে ভুল বোঝানো হয়েছিল

রুদ্রনীল আরও বলেন, শমীকবাবু বলেছিলেন রাজনীতি মুক্ত করতে। সেই পথেই চলছি। আবার রং বদলালে ফের গেরুয়া করে দেওয়া হবে। ভারতের প্রিয় রঙ বিরোধী কথাবার্তা কেন বলছেন? কোনও রকম মাতব্বরি চলবে না। শমীক ভট্টাচার্যকে ভুল বুঝিয়ে এসব কথা হয়েছে। উনি ব্যস্ত মানুষ। ওনাকে কেউ বলেনি আগে এখানে কোন রঙ ছিল। 

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কী বলেছিলেন শমীক ভট্টাচার্য?

যদিও শমীকবাবু আগে স্পষ্ট করেছিলেন যে, যেখানে-সেখানে গেরুয়া রং করা বিজেপির কোনো এজেন্ডার মধ্যে পড়ে না। যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁরা অন্যায় ও ভুল করেছেন। রঙ বদলের রাজনীতি বিজেপির লক্ষ্য নয়, বরং শিল্পীদের রং নিয়ে নিজস্ব ভাবনা ও বিচারবুদ্ধি রয়েছে।

TAGS:
Academy of Fine Arts

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