Partha-Arpita relationship: 'একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমায় তুলে নিয়ে গেল!' পার্থ সম্পর্কে অবশেষে মুখ খুললেন বান্ধবী অর্পিতা...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়:  মঙ্গলবার দুপুরে জামিনে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন প্রাক্তন শিল্প ও শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee)। তারপর থেকে তাঁর নাকতলার বাড়িতে হামলে পড়েছেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। কারণ পার্থ চট্টোপাধ্যায় মানেই টিআরপি। নিয়োগ দুর্নীতির (SSC Recruitment scam) অভিযোগ, বুড়ো বয়সে প্রেম, ‘হাঁটুর বয়সী’ বান্ধবী অর্পিতা, টাকার পাহাড়— এমন জমজমাট মহাকাব্যিক প্লট নট্ট কোম্পানিও কপাল গুণে পায়নি। বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় মুখ খুললেন প্রথমবার Zee 24 Ghanta- তে। কী জানালেন তিনি? 

| Nov 12, 2025, 08:07 PM IST
পার্থ-অর্পিতা সম্পর্ক

পার্থদার আরও আগে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। ৩ বছর ৪ মাস অনেক বেশি। শরীরও ভালো না ওর শুনেছি।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের থাকে। সকলেরই আছে। এটিকে অতিরিক্ত রঞ্জিত (বাড়াবাড়ি) করলে দুঃখজনক। এটা 'এক্সট্রা ম্যারিটাল' (বিবাহ-বহির্ভূত) নয়। সম্পর্কের নাম বন্ধু, অভিভাবক।

পার্থ-অর্পিতা সম্পর্ক

একদিন সকালে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। একটি মেয়ে ২ বছর ৪ মাস জেলে কাটালো— কেউ এই নিয়ে কথা বলেন না। 

পার্থ-অর্পিতা সম্পর্ক

আমাকে কেউ ২১ জুলাই দেখেনি। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখেনি। আমার কষ্ট নিয়ে কেউ কথা বলে না।

টাকা উদ্ধার নিয়ে কী বললেন?

যে টাকা পাওয়া গিয়েছে তা নিয়ে কথা বলব না। এটা আইনের ব্যাপার। আমি সেই লড়াই লড়ছি। আশা করি মিডিয়া সঙ্গে থাকবে।

পার্থ-অর্পিতা সম্পর্ক

তার মধ্যে আমি মাকে হারিয়েছি। কেউ আমাকে মাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কিন্তু সেই নিয়ে কেউ কথা বলে না। আমার কোনও অভিযোগ নেই। কার কাছে অভিমান করব?

ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার টাকাটা কি আপনার?

টাকাটা বড় করে দেখছেন। আমার কষ্টটা কেউ দেখছে না। আপনাদের খবর করতে হবে তাই টাকা দেখছেন।

পার্থ-অর্পিতা সম্পর্ক

আমি শুনলাম উনি অসুস্থ। আমার ওঁর সঙ্গে কথা হয়নি। দেখাও হয়নি। জানি না কবে কী হবে। কোনও পরিকল্পনা নেই। 

