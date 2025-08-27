English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rajesh Keshav: ফিরল KK-এর স্মৃতি! ভরা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করতে করতে মঞ্চেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়লেন জনপ্রিয় শিল্পী...

Malayalam Actor hospitalised due to heart attack: জনপ্রিয় মালয়ালাম অভিনেতা ও টেলিভিশন উপস্থাপক রাজেশ কেশব ( Rajesh Keshav) একটি লাইভ ইভেন্টে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর বয়স ৪৯ বছর। 

| Aug 27, 2025, 03:14 PM IST
রোববার রাতে কোচির একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাকে নিকটস্থ একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রাজেশ কেশব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং জরুরিভিত্তিতে তার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন এবং তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। 

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আগামী ৭২ ঘণ্টা না কাটলে তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। 

হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা কিছুটা উন্নতি হলেও, চিকিৎসকদের আশঙ্কা মস্তিষ্কে সামান্য আঘাত লেগে থাকতে পারে।

এই ঘটনায় মালয়ালাম চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রাজেশ কেশবের বন্ধু ও পরিচালক প্রতাপ জয়লক্ষ্মী তার ফেসবুক পোস্টে অভিনেতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপডেট দেন এবং সকলের কাছে তার দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান।  তিনি লেখেন, "আমাদের প্রিয় রাজেশ, যিনি একসময় তার প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে মঞ্চ মাতিয়ে রাখতেন, আজ তিনি যান্ত্রিক সহায়তায় স্থির হয়ে শুয়ে আছেন।"

রাজেশ কেশব, যিনি RK নামেও পরিচিত, টেলিভিশনে উপস্থাপক হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এছাড়াও তিনি একাধিক মালয়ালাম চলচ্চিত্রে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন। 

তাঁর এই আকস্মিক অসুস্থতার খবরে ভক্ত, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বার্তা দিচ্ছেন।

