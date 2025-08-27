Rajesh Keshav: ফিরল KK-এর স্মৃতি! ভরা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করতে করতে মঞ্চেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়লেন জনপ্রিয় শিল্পী...

Rajesh Keshav: ফিরল KK-এর স্মৃতি! ভরা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করতে করতে মঞ্চেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়লেন জনপ্রিয় শিল্পী...
Malayalam Actor hospitalised due to heart attack: জনপ্রিয় মালয়ালাম অভিনেতা ও টেলিভিশন উপস্থাপক রাজেশ কেশব ( Rajesh Keshav) একটি লাইভ ইভেন্টে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর বয়স ৪৯ বছর।
এই ঘটনায় মালয়ালাম চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রাজেশ কেশবের বন্ধু ও পরিচালক প্রতাপ জয়লক্ষ্মী তার ফেসবুক পোস্টে অভিনেতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপডেট দেন এবং সকলের কাছে তার দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান। তিনি লেখেন, "আমাদের প্রিয় রাজেশ, যিনি একসময় তার প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে মঞ্চ মাতিয়ে রাখতেন, আজ তিনি যান্ত্রিক সহায়তায় স্থির হয়ে শুয়ে আছেন।"
