Hiran Chatterjee Marriage Update: প্রথম স্ত্রী-সন্তানকে ফেলেই বারাণসীতে ঋতিকার সঙ্গে মালাবদল! ভোটের আগে কোর্টের বড় রায়...

Hiran Chatterjee Marriage Update: প্রথম স্ত্রী-সন্তানকে ফেলেই বারাণসীতে ঋতিকার সঙ্গে মালাবদল! ভোটের আগে কোর্টের বড় রায়...
Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন পেলেন অভিনেতা তথা বিজেপি-র তারকা বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন পেলেন তিনি। হিরণের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। নতুন বছরের শুরুতেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন হিরণ। জানুয়ারি মাসে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করা হয়, যাতে ঋতিকা গিরি নামের এক তরুণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যায় তাঁকে।
