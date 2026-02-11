English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Hiran Chatterjee Marriage Update: প্রথম স্ত্রী-সন্তানকে ফেলেই বারাণসীতে ঋতিকার সঙ্গে মালাবদল! ভোটের আগে কোর্টের বড় রায়...

Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন পেলেন অভিনেতা তথা বিজেপি-র তারকা বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন পেলেন তিনি। হিরণের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। নতুন বছরের শুরুতেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন হিরণ। জানুয়ারি মাসে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করা হয়, যাতে ঋতিকা গিরি নামের এক তরুণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যায় তাঁকে। 

| Feb 11, 2026, 05:58 PM IST
1/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন পেলেন হিরণ।  

2/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

কলকাতার আনন্দপুর থানায় দায়ের একটি মামলার প্রেক্ষিতে আগাম জামিন চান তিনি।  

3/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

ঋতিকা গিরির সঙ্গে তাঁর বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসার পরে বিতর্ক বড় রূপ নেয়।   

4/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

বারণসীতে তাঁরা সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন বলে জানা যায়। আর সেই ছবি সামনে আসতেই হইচই শুরু হয়ে যায়।  

5/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

তার পরেই অভিনেতা তথা বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ আসে।   

6/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

অভিযোগ করেন, তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়।   

7/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

এর পর সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা এবং তাঁদের কন্যা।  

8/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

আনন্দপুর থানায় মেয়ে নিয়াসা চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আসেন তিনি।  

9/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদ না হওয়া সত্ত্বেও কী ভাবে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে পারেন হিরণ, ওঠে প্রশ্ন।   

10/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

অনিন্দিতা জানান, দীর্ঘ ২৫ বছরের দাম্পত্য তাঁদের। এখনও বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি তাঁদের। সমাজমাধ্যম থেকেই হিরণের বিয়ের কথা জেনেছেন তাঁরা।

11/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

অনিন্দিতা আরও জানান, ঋতিকার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে একাধিকবার হিরণকে জিজ্ঞাসা করলেও, তা উড়িয়ে দেন হিরণ, মেয়েটি তাঁকে ব্ল্য়াকমেল করছে বলে দাবি করেন।   

12/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

এর পর ঋতিকার তরফেও সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি লেখা পোস্ট করা হয়। তিনি জানান, অনেক আগেই অনিন্দিতাকে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিস পাঠান হিরণ।   

13/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

হিরণের সঙ্গে অনেক দিন আগেই তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলেও দাবি করেন ঋতিকা। কিন্তু তাঁর ওই পোস্ট ঘিরে বিতর্ক আরও চরমে ওঠে। 

14/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী, প্রথম বিয়েতে ইতি না টেনে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমোদন নেই।   

15/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

তাই বিধায়ক হিরণ কী করে সেই আইন লঙ্ঘন করলেন, প্রশ্ন তোলেন অনেকেই।   

16/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

হিরণের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবিও ওঠে। সেই আবহে নিজের পোস্টটি মুছে দেন ঋতিকা।  

17/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

প্রথম পক্ষের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে, গার্হস্থ্য হিংসা-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয় হিরণের বিরুদ্ধে।   

18/18

বিবাহ-বিতর্কে আগাম জামিন

সেই মামলাতেই আগাম জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন হিরণ। শুনানি যাতে দ্রুত হয়, সেই মর্মে আবেদন জানান হিরণের আইনজীবী। হিরণ যে বিধায়ক, তাঁর রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব আছেন বলে জানানো হয় আদালতে।   

