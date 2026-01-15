Dev Mother's 60th Birthday: মায়ের ৬০তম জন্মদিন! স্মৃতির ঝাঁপি খুলে একগুচ্ছ আদুরে ছবি পোস্ট দেবের...

Dev Mother's 60th Birthday: মায়ের ৬০তম জন্মদিন! স্মৃতির ঝাঁপি খুলে একগুচ্ছ আদুরে ছবি পোস্ট দেবের...
Dev Family Album: ১৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার দেবের মা, মৌসুমী অধিকারীর জন্মদিন। আর ঘড়ির কাঁটা ১২টা ছুঁতেই মাকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন তাঁর মেগাস্টার ছেলে। মায়ের ৬০তম জন্মদিনে একঝাঁক অদেখা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন দেব। ক্যাপশনে মজার ছলে লিখেছেন, "মা সিনিয়র সিটিজ়েন ক্লাবে যোগ দিল। ৬০তম জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা তোমায় মা।"
