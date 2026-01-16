English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Aindrila Sharma Sister Marriage: বুনুকে মিস করেন প্রতি মুহূর্তে! কান্না চেপে, কষ্ট মনে নিয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন ঐন্দ্রিলার দিদি...

Aindrila Sharma Sister Marriage: 'বুনু'কে মিস করেন প্রতি মুহূর্তে! কান্না চেপে, কষ্ট মনে নিয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন ঐন্দ্রিলার দিদি...

Aishwarya Sharma Marriage: বহু ঝড় ঝাপটার অবশেষে একটু খুশির হাওয়া শর্মা পরিবারে।  

| Jan 16, 2026, 06:43 PM IST
1/11

ক্যানসার কেড়েছে ঐন্দ্রিলাকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যানসার কেড়েছে প্রাণাধিক প্রিয় ছোট বোনকে। ৩ বছর আগে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গিয়েছেন অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা।

2/11

'বুনু'কে মিস করেন প্রতি মুহূর্তে...

এই ৩ বছরে এমন একটা দিনও কাটেনি, যেদিন তিনি তাঁর প্রিয় 'বুনু'কে মিস করেননি! বোনকে মিস করেন প্রতি মুহূর্তে!

3/11

কষ্টকে মনে নিয়েই নতুন জীবনের পথে...

কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে। কষ্টকে সঙ্গী করেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এটাই জীবনের চিরন্তন সত্য। 

4/11

বিয়ে ঐশ্বর্য শর্মার...

তাই সমস্ত মনখারাপ, কষ্ট, কান্না সব কিছুর সঙ্গে এবার জীবনের নতুন ইনিংস শুরুর পথে অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মার দিদি ঐশ্বর্য শর্মা। 

5/11

বিয়ে ঐশ্বর্য শর্মার...

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ঐশ্বর্য। সবার প্রিয় মিতুল। পেশায় ডাক্তার ঐশ্বর্য। একজন দক্ষ সার্জেন তিনি। 

6/11

ডাক্তারির পাশে মডেলিংও...

পাশাপাশি শখে মডেলিংও করেন টুকটাক। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর স্টাইলিশ ছবি-ভিডিয়ো বেশ নজর কাড়ে।

7/11

ঐশ্বর্যা যেন ঐন্দ্রিলারই প্রতিচ্ছবি...

তার মধ্যে দিয়েই যেন এখনও বেঁচে আছেন ঐন্দ্রিলা। অনেকের চোখে তিনি তাঁর বোন ঐন্দ্রিলারই প্রতিচ্ছবি যেন।

8/11

ঐন্দ্রিলার অভাব অনুভব করেন...

ঐশ্বর্যা নিজেও বার বার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন,  জীবনের প্রতিটি বড় সিদ্ধান্তে তিনি বোন ঐন্দ্রিলার অভাব অনুভব করেন।

9/11

বড় মেয়েই বাঁচার একমাত্র সম্বল...

ছোটো মেয়েকে হারানোর পর বড় মেয়ে ঐশ্বর্য-ই বাঁচার একমাত্র সম্বল মা শিখা শর্মার। তিনি নিজেও এখনও লড়াই চালাচ্ছেন ক্যানসারের সঙ্গে।   

10/11

ঐশ্বর্যার হবু স্বামী কে?

জানা যাচ্ছে, ঐশ্বর্যর স্বামী দিব্যজিৎ দত্তও চিকিৎসা জগতেরই মানুষ। দিব্যজিৎ নিজেও একজন সার্জেন। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তাদের।  

11/11

ঐন্দ্রিলার দিদি ঐশ্বর্যের বিয়ে...

পারস্পরিক বোঝাপড়া আর ভালোবাসার দীর্ঘদিনের সেই সম্পর্ককেই এবার সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চলেছেন চিকিৎসক জুটি।  

