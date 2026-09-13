Aishwarya Secretly Married: 'জীবনের পরের অধ্যায়ের প্রস্তুতি'... গোপনে বিয়ে করলেন ঐশ্বর্য! নায়িকার পোস্টে নেটপাড়ায় ঝড়

Aishwarya Secretly Married: অভিনেত্রী ঐশ্বর্য দেওয়ান এক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে অবিনাশ সোমাশেখরনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ‘সিংহাসনম’ খ্যাত এই অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বিশেষ দিনের কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছেন।
অভিনেত্রী ঐশ্বর্য দেওয়ান সাতপাকে বাঁধা পড়লেন অবিনাশ সোমাশেখরনের সঙ্গে।পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের বিপরীতে ‘সিংহাসনম’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য পরিচিত ঐশ্বর্য। তাঁর ঐতিহ্যবাহী বিয়ের কিছু মুহূর্ত সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে।
অবিনাশ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'দুই আত্মা এবার একসঙ্গে। জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি। পাইলট-ইন-কম্যান্ডের দায়িত্বে আমি, তবে ঐশ্বর্য দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে।'
ফুশিয়া-পিংর কাঞ্জিভরম সিল্কের শাড়ি বেছে নিয়েছিলেন। চওড়া পাড়ের সূক্ষ্ম কাজের সোনালি জরির ব্রোকেডের নকশা ছিল। তাঁর ঐতিহ্যবাহী সাজ পূর্ণতা পেয়েছিল জমকালো ও বহু-স্তরীয় অ্যান্টিক গোল্ডে। যার মধ্যে রয়েছে চোকার, লম্বা হার, সিঁথির উপর শোভা পাওয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতির মাংটিকা, নজরকাড়া ঝুমকো এবং রুবি-খচিত সোনার চুড়ি সমাহার।
হাতে ছিল মানানসই মেহেন্দি। পরিপাটি করে বাঁধা চুলের খোপা ঘিরে রেখেছিল তাজা সাদা ফুলের মালা। ঐশ্বর্যর মেকআপ ছিল স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আভার। হালকা বেরি-শেডের আইশ্যাডোর সঙ্গে কোরাল-গোলাপি রঙের লিপস্টিক এবং কপালে একটি ক্লাসিক লাল টিপ।
যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য, ঐশ্বর্য দেবন মডেল হিসেবে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। ঐশ্বর্য ২০১৭ সালে 'ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া মহারাষ্ট্র' খেতাবজয়ীও। তামিল সিনেমা 'ইউবন'-এর মাধ্যমে অভিনয়ে হাতেখড়ি এবং পরে তিনি তেলুগু ছবি 'কেরাট্টাম'-এ অভিনয় করেন।
এরপর ২০১২ সালে শাজি কৈলাস পরিচালিত মালয়লম ছবি 'সিংহাসনম'-এ পৃথ্বীরাজের বিপরীতে 'নন্দা'র চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি সেই ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন। পরে 'কর্মযোদ্ধা', 'দ্য হিট লিস্ট', 'থ্যাঙ্ক ইউ' এবং 'শ্রীনিবাসন পরং কথা'-র মতো মালয়লম সিনেমায় অভিনয় করেছেন।
মালয়লম ছাড়াও তিনি কিন্তু ধনুশের বিপরীতে তামিল ছবি 'আনেগান', কন্নড় ছবি 'জয় ললিতা' এবং হিন্দি ছবি 'কাশী ইন সার্চ অফ গঙ্গা'-তেও অভিনয় করেছেন।