Jeetu Kamal-Ditipriya Roy: ছোটপর্দার বড় আপডেট! জীতুর সঙ্গে ঝগড়া-বিতর্ক-দ্বন্দ্ব-তিক্ততা! 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছাড়লেন নায়িকা দিতিপ্রিয়া...

Jeetu Kamal-Ditipriya Roy: ছোটপর্দার বড় আপডেট! জীতুর সঙ্গে ঝগড়া-বিতর্ক-দ্বন্দ্ব-তিক্ততা! 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছাড়লেন নায়িকা দিতিপ্রিয়া...
Jeetu-Ditipriya cold war: বিগত এক সপ্তাহ ধরে চলা যাবতীয় জল্পনা-আলোচনা-গুঞ্জনের অবশেষে যবনিকা পত্তন। জীতু কামালের 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক ছাড়ার কথা রটলেও সপ্তাহের শুরুতেই অন্য ব্রেকিং। জীতু থাকছেন, যিনি থাকছেন না তিনি হলেন ধারাবাহিকের নায়িকা দিতিপ্রিয়া রায়।
1/8
জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব
গত দু'দিন ধরে আর্টিস্ট ফোরামের সঙ্গে মিটিংয়ের পর এ দিনই দিতিপ্রিয়া অফিসিয়ালি জানিয়ে দেন এই ধারাবাহিকে আর কাজ করতে চান না তিনি। কারণ হিসেবে তিনি জানান, শারীরিক ও মানসিক অপরাগতার কারণেই এই ধারাবাহিক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চান তিনি। দিতিপ্রিয়া নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থা ও চ্যানেল কর্তৃপক্ষ কী করেন এখন সেটাই দেখার।
2/8
জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব
এ দিন আর্টিস্ট ফোরামের তরফে যে প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানান হয়েছে, গত ২২ তারিখ ফোরাম অফিসে একটি মিটিং হয়, যে মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন,দিতিপ্রিয়া রায়, জীতু কামাল ও ফোরামের কার্যকরী সমিতির সদস্যরা। সেখানেই দিতিপ্রিয়া জানান, এই ধারাবাহিকে তিনি আর কাজ করতে চান না। হিসেব মতো এ ক্ষেত্রে অভিনেতাকে দু'মাসের নোটিস দিতে হয়।
photos
TRENDING NOW
3/8
জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব
4/8
জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব
5/8
জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব
6/8
জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব
7/8
জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব
8/8
জীতু-দিতিপ্রিয়া দ্বন্দ্ব
photos