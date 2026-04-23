Actress Divyanka Sirohi Death reason: মাত্র ৩০ বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, তা হলে দিব্যাঙ্কার মাথায় গভীর ক্ষত কেন? বড় কথা বলে দিলেন অভিনেত্রীর দাদা

Haryanvi Actress Divyanka Sirohi Death: হরিয়ানভি বিনোদন জগতের এক উদীয়মান নক্ষত্র পতন। মাত্র ৩০ বছর বয়সে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা সিরোহির। উত্তরপ্রদেশে নিজের বাড়িতেই মঙ্গলবার রাতে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। 

| Apr 23, 2026, 05:12 PM IST
1/10

দিব্যাঙ্কার মৃত্যুরহস্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরিয়ানভি সিনেমা এবং মিউজিক ভিডিও জগতের জনপ্রিয় মুখ দিব্যাঙ্কা সিরোহির আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর অনুরাগী ও সহকর্মীরা।   

2/10

মঙ্গলবার রাতে উত্তরপ্রদেশে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৩০ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী।   

3/10

তাঁর এই হঠাৎ চলে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না বিনোদন জগতের মানুষেরা।  

4/10

বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন।  

5/10

প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে অভিনেত্রীর। কিন্তু অভিনেত্রীর মাথার ক্ষত থেকে বাড়ছে রহস্য।   

6/10

অভিনেত্রীর দাদা বলেন, মঙ্গলবার রাতে দিব্যাঙ্কা বাড়িতে থাকাকালীন হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। তাঁর তীব্র মাথা ঘোরা শুরু হয় এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।   

7/10

চিকিত্‍সকের মতে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পাওয়া বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের মতো কিছু ঘটে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।   

8/10

ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করছে পুলিস ও তাঁর পরিবার। সুস্থ-স্বাভাবিক এক তরুণী অভিনেত্রীর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে অনেকেই হতবাক।  

9/10

হরিয়ানভি পপ কালচার এবং আঞ্চলিক সিনেমায় দিব্যাঙ্কা ছিলেন পরিচিত মুখ। তাঁর সাবলীল অভিনয় ও নাচের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন অনেকেই।   

10/10

তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা থেকে সাধারণ দর্শক। জীবনের মধ্যগগনে থাকাকালীন এমন মর্মান্তিক পরিণতি আবারও বিনোদন জগতে নক্ষত্র পতনের শোক ফিরিয়ে আনল।

West Bengal Assembly Election 2026: দিদি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে :প্রথম দফার ভোটের দিনে বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী অমিত শাহের

Chopra Election Violence: ভয়ংকর অভিযোগ: বিজেপিকে ভোট না দেওয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর মার, গুরুতর জখম পিসি-ভাইপো

CIGARETTES SALE BANNED: দেশজুড়ে অবিলম্বে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ, সংসদে পাস হয়ে গেল ঐতিহাসিক বিল, বিরাট খবরে তীব্র আলোড়ন

Purulia Election Boycott: &#039;আগে সেতু, পরে নির্বাচন&#039;, পুরুলিয়ায় উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কট গ্রামবাসীদের; খাঁ খাঁ করছে বুথ

