English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Actress Kajal Aggarwal: 'প্রয়াত' বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী! স্তব্ধ সিনে দুনিয়া...

Bollywood Actress Death News Fact Check: কদিন আগেই স্বামী-ছেলের সঙ্গে শেয়ার করেছিলেন ঘোরার ছবি! আচমকা মৃত্যুসংবাদ...  

| Sep 09, 2025, 12:13 PM IST
1/11

'প্রয়াত' অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল!

Actress Kajal Aggarwal death

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। প্রয়াত অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল!  

2/11

'প্রয়াত' অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল!

Actress Kajal Aggarwal death

গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল! উল্লেখ্য, সপ্তাহ খানেক আগেই স্বামী-ছেলের সঙ্গে মালদ্বীপ ভ্রমণের ছবি শেয়ার করেছিলেন তিনি!  

3/11

'প্রয়াত' অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল!

Actress Kajal Aggarwal death

সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্যুর খবর! আচমকা অভিনেত্রীর মৃত্যুসংবাদে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন সিনেপ্রেমীরা-ই।  

4/11

'প্রয়াত' অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল!

Actress Kajal Aggarwal death

অবশেষে সামনে এল আসল সত্যি! সোশ্যাল মিডিয়াতেই সত্যিটা জানালেন 'প্রয়াত' অভিনেত্রী নিজেই!  

5/11

অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্য়ুসংবাদ!

Actress Kajal Aggarwal death

'ভিত্তিহীন, একেবারেই অসত্য', দুর্ঘটনায় মৃত্যু গুজব উড়িয়ে অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল জানালেন তিনি 'সম্পূর্ণ সুস্থ' আছেন। 

6/11

অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্য়ুসংবাদ!

Actress Kajal Aggarwal death

সিংঘম অভিনেত্রী লিখেছেন, "আমি কিছু ভিত্তিহীন খবর পেয়েছি। যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, আমি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি! এমনি আমি আর নেই ও! সত্যি বলতে, এটা মজাদার! কারণ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আপনাদের সকলকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ঈশ্বরের কৃপায় আমি পুরোপুরি ভালো আছি, নিরাপদে আছি ও সুস্থ আছি।"  

7/11

অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্য়ুসংবাদ!

Actress Kajal Aggarwal death

অভিনেত্রী আরও বলেন, "আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এই ধরনের মিথ্যা খবর বিশ্বাস করবেন না বা ছড়াবেন না। আসুন আমরা সবাই ইতিবাচক মনোভাব ও সত্যের উপর মনোযোগ করি।"

8/11

অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্য়ু গুজব!

Actress Kajal Aggarwal death

দক্ষিণি ও হিন্দি উভয় সিনেমায় জনপ্রিয় মুখ কাজল মাগধীরা, সিংঘম এবং থুপ্পাক্কির মতো সিনেমার জন্য বিশেষ পরিচিত।  

9/11

অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্য়ু গুজব!

Actress Kajal Aggarwal death

কাজের ক্ষেত্রে কাজলকে শেষ দেখা গিয়েছিল কান্নাপ্পা ছবিতে একটি ছোট চরিত্রে। এই বছরের শুরুতে তিনি সলমান খানের সিকান্দার ছবিতেও অভিনয় করেন।  

10/11

অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্য়ু গুজব!

Actress Kajal Aggarwal death

আগামীতে অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালকে দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি এবং ইন্ডিয়ান ৩-এর মতো ছবিতে দেখা যাবে।  

11/11

অভিনেত্রী কাজল আগরওয়ালের মৃত্য়ু গুজব!

Actress Kajal Aggarwal death

নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণে রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী চরিত্রেও অভিনেত্রীকে দেখা যাবে বলে খবর।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণ...

Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণ...

Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণ... 10
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন সিংহ, পেশায় তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন তুলা...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন সিংহ, পেশায় তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন তুলা...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন সিংহ, পেশায় তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন তুলা... 12
Supreme Court rules for cash loans: এবার থেকে ব্যাংকের কোনও রেকর্ড লাগবে না, নগদ লেনদেনও বৈধ! সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়...

Supreme Court rules for cash loans: এবার থেকে ব্যাংকের কোনও রেকর্ড লাগবে না, নগদ লেনদেনও বৈধ! সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়...

Supreme Court rules for cash loans: এবার থেকে ব্যাংকের কোনও রেকর্ড লাগবে না, নগদ লেনদেনও বৈধ! সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়... 9
Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে...

Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে...

Popular Actress Navya Nair: মাথায় জুঁই ফুলের মালা! বিমানবন্দরে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হল অভিনেত্রীকে... 8