Actress Karishma Sharma: চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ করিশ্মার! কেন এই সিদ্ধান্ত অভিনেত্রীর? জানা গেল আসল কারণ...

Karishma Sharma Health Update: ট্রেন থেকে স্টেশনে লাফ দিয়ে পড়েই অজ্ঞান হয়ে যান অভিনেত্রী করিশ্মা শর্মা। আচমকা কেন তিনি ট্রেন থেকে লাফ দিয়েছিলেন? শনিবার অভিনেত্রী নিজেই এই ঘটনার কারণ এবং তাঁর বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

| Sep 13, 2025, 06:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী করিশ্মা শর্মা সম্প্রতি মুম্বইয়ের একটি চলন্ত লোকাল ট্রেন থেকে লাফ দিয়েছেন। যা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।   

আচমকা কেন তিনি ট্রেন থেকে লাফ দিয়েছিলেন? শনিবার অভিনেত্রী নিজেই এই ঘটনার কারণ এবং তাঁর বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন।  

করিশ্মা জানিয়েছেন, বুধবার  তিনি একটি শাড়ি পরে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে চার্চগেটে শুটিংয়ের জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁরা একটি লোকাল ট্রেনে চড়ার চেষ্টা করেন।  

করিশ্মা ট্রেনে উঠে পড়লেও ট্রেনটি দ্রুত গতি বাড়াতে শুরু করে এবং তাঁর বন্ধুরা উঠতে পারেনি। তাঁর বন্ধু কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি ট্রেন সম্পর্কে জানেন না। এই পরিস্থিতিতে অভিনেত্রী ভয় পেয়ে যান এবং বন্ধুদের ছাড়া একা থাকতে চাননি। সেই ভয়েই তিনি চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেন।  

ট্রেন থেকে লাফ দেওয়ার পর করিশ্মা প্ল্যাটফর্মে তাঁর পিঠের উপর পড়েন এবং মাথায় আঘাত লাগে। এরপর তিনি কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাঁর মাথা ও পিঠে গুরুতর আঘাত লাগে। বর্তমানে তাঁর মাথা ফুলে আছে এবং সারা শরীরে কালশিটে দাগ রয়েছে।  

দুর্ঘটনার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তার এমআরআই (MRI) করেছেন, যেখানে কোনো অভ্যন্তরীণ আঘাত ধরা পড়েনি। তবে তাঁরা সতর্ক থাকতে বলেছেন এবং ব্যথা বাড়লে বা অন্য কোনো সমস্যা হলে দ্রুত হাসপাতালে ফিরে যেতে বলেছেন।  

করিশ্মা জানান, এই ঘটনা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তিনি এখন ট্রেন স্টেশনের কাছে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, "আমি এখন আর কোনো ট্রেনের কাছে যেতে বা তাতে ভ্রমণ করতে পারব বলে মনে হয় না। পুরো ঘটনাটি আমাকে মানসিকভাবে আঘাত করেছে।"  

সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে কিছুই মনে করতে পারেননি। তিনি এখনো বুঝতে পারছেন না কেন তিনি এমন একটি কাজ করলেন। করিশ্মা এই মুহূর্তে তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন এবং সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। তিনি তার ভক্তদের কাছে দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা চেয়েছেন।

