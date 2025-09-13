Actress Karishma Sharma: চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ করিশ্মার! কেন এই সিদ্ধান্ত অভিনেত্রীর? জানা গেল আসল কারণ...
Karishma Sharma Health Update: ট্রেন থেকে স্টেশনে লাফ দিয়ে পড়েই অজ্ঞান হয়ে যান অভিনেত্রী করিশ্মা শর্মা। আচমকা কেন তিনি ট্রেন থেকে লাফ দিয়েছিলেন? শনিবার অভিনেত্রী নিজেই এই ঘটনার কারণ এবং তাঁর বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন।
1/8
করিশ্মা শর্মা
2/8
করিশ্মা শর্মা
photos
TRENDING NOW
3/8
করিশ্মা শর্মা
4/8
করিশ্মা শর্মা
5/8
করিশ্মা শর্মা
6/8
করিশ্মা শর্মা
7/8
করিশ্মা শর্মা
8/8
করিশ্মা শর্মা
photos