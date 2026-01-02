English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Suryakumar Yadav: 'ও আমাকে প্রচুর *** করত!' অভিনেত্রীর চাঞ্চল্যকর দাবি, বিপাকে টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার...

Suryakumar Yadav: আর ঠিক এক মাস পর টি-২০ বিশ্বকাপ। আর তার আগেই  জাতীয় দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব মহাবিপাকে। সুন্দরী অভিনেত্রীর চাঞ্চল্যকর দাবিতে ঝড় উঠে গেল...  

| Jan 02, 2026, 06:38 PM IST
সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখোপাধ্যায়

৭ ফ্রেব্রুয়ারি থেকে শুরু আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ। ভারত-শ্রীলঙ্কা যুগ্মভাবে কাপযুদ্ধের আয়োজক। কাপযুদ্ধ শুরু হতে ৩৬ দিন বাকি। আর তার ঠিক আগেই বেশ বিপাকে ভারতের টি-২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব! এক সুন্দরী অভিনেত্রীর চাঞ্চল্যকর দাবিতে তোলপাড় নেটদুনিয়া

সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখোপাধ্যায়

রিয়েলিটি শো এবং ওয়েব সিরিজের হাত ধরে বেশ জনপ্রিয় বলিউড ও টিভি অভিনেত্রী খুশি খুশি মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি তাঁর এক মন্তব্যে ঝড় উঠেছে। যা সূর্যকুনমারকে জড়িয়েই। খুশির মন্তব্যটি ভাইরাল হতেই অনলাইনে বিস্তর চর্চা সূর্য-খুশির সম্পর্ক নিয়ে।  

সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখোপাধ্যায়

এক ইভেন্টে খুশিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে ডেট করতে চান কিনা। খুশি জানান যে, তিনি কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে ডেটিংয়ে আগ্রহী নন।  স্মৃতিচারণা করে খুশি বলেছেন যে, 'সূর্যকুমার আমাকে প্রচুর মেসেজ করত'! ক্রিকেট ভক্তদের মধ্যে যা শোরগোল ফেলে দিয়েছে।     

সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখোপাধ্যায়

ভাইরাল ভিডিয়োতে খুশি বলেছেন যে, ক্রিকেটারদের সঙ্গে তিনি কোনও সম্পর্কই রাখতে চান না। 'অনেক ক্রিকেটার'ই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে,  তাঁর এবং সূর্যকুমারের এখন খুব বেশি কথা হয় না। পাশাপাশি তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি চান না তাঁর নামের সঙ্গে সূর্যর নাম জড়াক।   

সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখোপাধ্যায়

তাঁর এবং খুশির সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর জলঘোলার পর, খুশি বিষয়টি স্পষ্ট করতে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। সূর্যর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে জানিয়েছেন যে, তাঁরা শুধুই বন্ধু ছিলেন। খুশি উল্টে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা কি বন্ধু হিসেবে কথা বলতে পারি না?'   

সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখোপাধ্যায়

খুশি জানিয়েছেন যে, তাঁর মন্তব্য এমন এক সময়ের কথা উল্লেখ করে করা হয়েছিল যখন সূর্যকুমার একটি ম্যাচ হেরে গিয়েছিলেন এবং সাধারণ কথাবার্তার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, যা ভুল বোঝা হয়েছে এবং অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয়েছে।   

সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখোপাধ্যায়

খুশির আরও দাবি, তিনি থাইল্যান্ডে থাকাকালীন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হয়। তাঁর ব্যক্তিগত চ্যাটে অ্যাক্সেসও করা হয়েছে। খুশি বলেছেন বিতর্ক এড়াতে তিনি অনেক পুরনো চ্যাট মুছে ফেলেছেন।   

সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখোপাধ্যায়

সূর্য এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনোও মন্তব্য করেননি। সূর্য তাঁর স্ত্রী দেবিশার সঙ্গে তিরুপতি মন্দির পরিদর্শনের সময়ই এই বিতর্কটি সামনে আসে।      

