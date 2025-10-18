Koneenica Banerjee on Casting Couch: 'আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্ষণ হয় না তো! যে কম্প্রোমাইজ করে, টাকার সঙ্গে শরীরটাও জড়িয়ে', কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক কনীনিকা...

Koneenica Banerjee on Casting Couch: 'আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্ষণ হয় না তো! যে কম্প্রোমাইজ করে, টাকার সঙ্গে শরীরটাও জড়িয়ে', কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক কনীনিকা...
Casting Couch in Tollywood: সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক সাক্ষাৎকারে 'কাস্টিং কাউচ' এবং 'কম্প্রোমাইজ' (আপস) নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন কনীনিকা। কেরিয়ারের শুরুর দিকে কাস্টিং কাউচের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়েও কথা বলেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দা এবং ওয়েব সিরিজ—সর্বত্রই নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন জনপ্রিয় বাঙালি অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (Koneenica Banerjee)। দর্শকদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেরিয়ারের শুরুর দিকে কাস্টিং কাউচের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন তিনি, যেখানে তাঁর দৃঢ়চেতা মা-ই ছিলেন তাঁর রক্ষাকর্তা।
এক সাক্ষাৎকারে 'কাস্টিং কাউচ' এবং 'কম্প্রোমাইজ' (আপস) নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন কনীনিকা। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেরিয়ারে তিনি কখনও আপস করেননি। অভিনেত্রী বলেন, "আমি জন্মেও কম্প্রোমাইজ করিনি। স্বেচ্ছায় যে জিনিসটা হয়, সেটা আলাদা। কিন্তু কম্প্রোমাইজ করে কাজ পাব—এটা হতে পারে না। আমার শিরদাঁড়ায় দুটো সার্জারি হতে পারে, কিন্তু এখনও সোজা। এটা সমস্যাও বলতে পারো। বেশি বুদ্ধিমান অভিনেত্রী হলেও চাপের।"
