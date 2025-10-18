Koneenica Banerjee on Casting Couch: 'আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্ষণ হয় না তো! যে কম্প্রোমাইজ করে, টাকার সঙ্গে শরীরটাও জড়িয়ে', কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক কনীনিকা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Koneenica Banerjee on Casting Couch: 'আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্ষণ হয় না তো! যে কম্প্রোমাইজ করে, টাকার সঙ্গে শরীরটাও জড়িয়ে', কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক কনীনিকা...

Casting Couch in Tollywood: সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক সাক্ষাৎকারে 'কাস্টিং কাউচ' এবং 'কম্প্রোমাইজ' (আপস) নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন কনীনিকা। কেরিয়ারের শুরুর দিকে কাস্টিং কাউচের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়েও কথা বলেন তিনি। 

Oct 18, 2025, 07:55 PM IST
কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে কনীনিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দা এবং ওয়েব সিরিজ—সর্বত্রই নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন জনপ্রিয় বাঙালি অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (Koneenica Banerjee)। দর্শকদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেরিয়ারের শুরুর দিকে কাস্টিং কাউচের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন তিনি, যেখানে তাঁর দৃঢ়চেতা মা-ই ছিলেন তাঁর রক্ষাকর্তা।

কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে কনীনিকা

এক সাক্ষাৎকারে 'কাস্টিং কাউচ' এবং 'কম্প্রোমাইজ' (আপস) নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন কনীনিকা। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেরিয়ারে তিনি কখনও আপস করেননি। অভিনেত্রী বলেন, "আমি জন্মেও কম্প্রোমাইজ করিনি। স্বেচ্ছায় যে জিনিসটা হয়, সেটা আলাদা। কিন্তু কম্প্রোমাইজ করে কাজ পাব—এটা হতে পারে না। আমার শিরদাঁড়ায় দুটো সার্জারি হতে পারে, কিন্তু এখনও সোজা। এটা সমস্যাও বলতে পারো। বেশি বুদ্ধিমান অভিনেত্রী হলেও চাপের।"

কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে কনীনিকা

কনীনিকার মতে, আপস করলে হয়তো অনেক কাজই তিনি পেতেন। তবে তেল দেওয়া বা আপস করা—কোনোটাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বিষয়টিকে 'নিজস্ব চয়েজ' বা ব্যক্তিগত পছন্দ হিসেবেই দেখেন। 

কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে কনীনিকা

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে রেপ হয় না তো। মেয়েরা এখন বুদ্ধিমতী। তারা আগেও বুদ্ধিমতী ছিল। যারা কম্প্রোমাইজ করে, তাতে টাকার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও ইনভলভড হয়। আর এটা শুধু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি নয়। সব জায়গায়।"

কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে কনীনিকা

সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী তাঁর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা তুলে ধরেন, যখন একজন পরিচালক তাঁকে তাঁর তিনটি ছবির নায়িকা হওয়ার প্রস্তাব দেন এবং তার বিনিময়ে 'একসঙ্গে থাকতে হবে' বলে শর্ত দেন। কনীনিকা সেই প্রস্তাবে সটান 'না' করে দেন।

কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে কনীনিকা

অভিনেত্রী জানান, "একবার এক পরিচালক আমাকে ওর তিনটে সিনেমার হিরোইন হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। এবং তার সঙ্গে আমায় থাকতে হবে, এরকম একটা ব্যাপার ছিল।" 

কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে কনীনিকা

তিনি সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়, ওই পরিচালক তাঁকে ফোন করে বলেছিলেন, "তুই কিন্তু ৫০-এর পর গিয়ে হাত কামরাবি।" এর জবাবে কনীনিকা বলেন, "আমি ৪০ পার করে গিয়েছি। আর আমি জানি আমাকে হাত কামড়াতে হবে না কখনো। কারণ আমার কাছে সম্মানটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি আমি কেমন মানুষ।"

কাস্টিং কাউচ প্রসঙ্গে কনীনিকা

কেরিয়ারের শুরুতে একবার কাস্টিং কাউচের প্রস্তাব এলে তাঁর মায়ের ভূমিকা কী ছিল, সে কথাও জানান কনীনিকা। তাঁর মা সরাসরি সেই প্রস্তাবে 'না' করে দেন। নিজের নৈতিকতা ও সম্মানের প্রতি কনীনিকার এই দৃঢ়তাই তাঁকে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে এক স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে।

