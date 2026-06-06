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Sohini Sarkar: দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর আগেই সুখবর: টলিপাড়ায় নতুন গুঞ্জন, দুই থেকে তিন হচ্ছেন সোহিনী-শোভন!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 06, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:18 PM IST

Sohini and Shovan Ganguly Reportedly Expecting First Child: দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর আগেই টলিপাড়ায় জোর গুঞ্জন! মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। গায়ক শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সংসারে নাকি আসতে চলেছে নতুন অতিথি। 'ফেরা' ছবির প্রিমিয়ারে অভিনেত্রীর অনুপস্থিতিই কি তবে এই জল্পনায় সিলমোহর দিল?

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মা-বাবা হচ্ছেন সোহিনী-শোভন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিপাড়ায় খুশির খবর! টলিউডের অন্দরমহলে কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে একটাই খবর, মা হতে চলেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। গায়ক শোভন গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী সোহিনী সরকারের দুই জনের সংসারে এবার আসতে চলেছে তৃতীয় সদস্য। 

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মা-বাবা হচ্ছেন সোহিনী-শোভন?

আসন্ন জুলাই মাসেই তাঁদের বিয়ের দু'বছর পূর্ণ হতে চলেছে। আর সেই দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর ঠিক প্রাককালেই এটাই এখন টক অফ দ্য টাউন।

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মা-বাবা হচ্ছেন সোহিনী-শোভন?

বেশ কিছুদিন ধরেই সিনেপাড়ার নানা অনুষ্ঠান বা ছবির প্রিমিয়ারে সোহিনী সরকারকে খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না। গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের লাইমলাইট থেকে হঠাৎ তাঁর এই দূরত্ব তৈরি করা নিয়েই দানা বাঁধছিল রহস্য। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সোহিনী অভিনীত নতুন ছবি 'ফেরা'। যে ছবিতে ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং সঞ্জয় মিশ্রের মতো তাবড় অভিনেতাদের সঙ্গে স্ক্রিন স্পেস ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। 

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মা-বাবা হচ্ছেন সোহিনী-শোভন?

ছবির প্রিমিয়ারে টলিপাড়ার প্রায় সিংহভাগ তারকা উপস্থিত থাকলেও, দেখা মেলেনি খোদ প্রধান নায়িকা সোহিনীরই! ব্যস, এই অনুপস্থিতিই গুঞ্জনের আগুনে ঘি ঢেলেছে।

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মা-বাবা হচ্ছেন সোহিনী-শোভন?

যদিও শোভন কিংবা সোহিনী, কেউই এখনও পর্যন্ত এই খবর নিয়ে খোলসা করে মুখ খোলেননি। দুজনেই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাখতে চাইছেন। 

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মা-বাবা হচ্ছেন সোহিনী-শোভন?

তবে টলিপাড়ার অন্দরের খবর, ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলের অনেকেই নাকি সোহিনীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরটি ইতিপূর্বেই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু তারকা দম্পতি যতক্ষণ না নিজেরা অফিশিয়ালি এই সুখবর প্রকাশ্যে আনছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই মুখে কুলুপ আঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

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মা-বাবা হচ্ছেন সোহিনী-শোভন?

সূত্রের খবর, মা-বাবা হিসেবে নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য নাকি খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না এই তারকা দম্পতিকে। শোনা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের প্রথম ভাগ থেকেই নাকি মা হওয়ার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। 

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মা-বাবা হচ্ছেন সোহিনী-শোভন?

জানা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে সেই পরিকল্পনার দিকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়েও গিয়েছেন তিনি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষের দিকেই শোভন-সোহিনীর কোল আলো করে আসতে চলেছে তাঁদের প্রথম সন্তান।

TAGS:
Sohini Sarkar
Shovan Ganguly
tollywood celebrities
Pregnancy Rumors
Bengali cinema
Star Couple.

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