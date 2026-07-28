/জরায়ুতে ছ’মাসের শিশুর আকারের টিউমার! চার ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচার, কেমন আছেন অভিনেত্রী?

Tonni Laha Roy: সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি লম্বা পোস্ট করেছেন তন্বী। সেই পোস্টেই তিনি তুলে ধরেছেন গত কয়েক সপ্তাহের কঠিন লড়াইয়ের গল্প। ২৭ জুলাই জন্মদিনের মুখে এই ধকল সামলে উঠে আপাতত সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন তিনি। খুব দ্রুত চেনা শ্যুটিং ফ্লোরে ফিরতে চান অভিনেত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জরায়ুতে ছ’মাসের শিশুর আকারের টিউমার! জন্মদিনের আগেই হাসপাতালে ভর্তি অভিনেত্রী তন্বী লাহা রায়। টানা সাড়ে চার ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচারের পর এখন কেমন আছেন ‘মিঠাই’ খ্যাত অভিনেত্রী? নিজেই ভাগ করে নিলেন জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা।
প্রতি বছর এই সময়ে উদযাপনের আয়োজন বা দূরে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান থাকে, তবে এবার ঘুরতে যাওয়ার টিকিট বাতিল করতে হয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়ায় তন্বী জানান, বার্থডে সেলিব্রেট তো দূরের কথা— রাতের পর রাত ঘুম নেই, একের পর এক এমআরআই, ব্লাড টেস্ট আর ইনজেকশনের মাঝেই কাটছে জন্মদিনের মাস।
পরীক্ষার রিপোর্টে জানা যায়, তন্বীর জরায়ুতে বাসা বেঁধেছিল মোট ৯টি ফাইব্রয়েড টিউমার। এর মধ্যে দু’টি টিউমারের আকার ছিল প্রায় সাড়ে ৯ সেন্টিমিটার— যা প্রায় দু'টি ৬ মাসের শিশুর আকারের সমান! চিকিৎসকরা জানান, অস্ত্রোপচার ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।
জীবনে প্রথমবার এত বড় অপারেশনের মুখোমুখি হয়ে বেশ ভয় পেয়েছিলেন অভিনেত্রী। এক মাস ধরে নানা চিকিৎসকের দুয়ারে ঘুরেছেন। অবশেষে ড. নীলভ ভাদুড়ীর ওপর ভরসা রাখেন তিনি। হালকা ইয়ার্কি-ঠাট্টা আর ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে তন্বীর মনের ভয় হালকা করেন এই চিকিৎসক।
ডাক্তারের ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে অপারেশনের টেবিলে যান তন্বী। টানা সাড়ে চার ঘণ্টার দীর্ঘ ও জটিল অস্ত্রোপচারের পর অতি যত্নে তাঁর শরীর থেকে ৯টি ফাইব্রয়েডই বের করে আনা হয়। সফল অস্ত্রোপচারের জন্য চিকিৎসককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।
অসুস্থতার মাঝেই একটি ওয়েবে লিড রোলে কাজের কথা চলছিল। তন্বী ভেবেছিলেন তাঁকে হয়তো রিপ্লেস করা হবে। তবে পরিচালক অরিন্দম শীল ও প্রযোজনা সংস্থা তাঁকে বাতিল না করে পাশে দাঁড়ায়। চিকিৎসার মাঝেই যতটা সম্ভব শ্যুটিং সারেন তন্বী এবং বাকি কাজের জন্যও তাঁকে পর্যাপ্ত সময় দিয়েছেন তাঁরা।