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৪০০০ স্কয়ার ফিটের সমুদ্রমুখী ডেরা অদিতি-সিদ্ধার্থর! জাপানি শিল্পের ছোঁওয়ায় ভিন্টেজ আস্তানাই 'টক অফ দ্য টাউন'

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:20 PM IST

Aditi Siddharth home: চেন্নাইয়ের ১৮ তলায় অদিতি রাও হায়দরি ও সিদ্ধার্থের প্রায় ৪০০০ স্কোয়ার ফিটের বাড়ি। সমুদ্রের চোখজুড়ানো ভিউ, ভিনটেজ আসবাব, জাপানি প্রিন্ট, রঙিন ঘর আর ব্যক্তিগত স্মৃতির নানা জিনিসে সাজানো এই বাড়ি যেন তারকা জুটির ব্যক্তিত্বেরই প্রতিচ্ছবি।

 

অদিতি-সিদ্ধার্থের বাড়ি যেন স্বপ্নের মতো1/9

অদিতি-সিদ্ধার্থের বাড়ি যেন স্বপ্নের মতো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেন্নাইয়ের ১৮ তলায় প্রায় ৪০০০ স্কোয়ার ফিটের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। অন্দরসজ্জায় রয়েছে একেবারে অন্যরকম চমক!

জানলা খুললেই সমুদ্র!2/9

জানলা খুললেই সমুদ্র!

বাড়ির বড় জানলা আর ব্যালকনি থেকে দেখা যায় সমুদ্রের অপূর্ব ভিউ। চেন্নাইয়ের স্কাইলাইনও ধরা পড়ে চোখের সামনে।

একেক ঘরে একেক রং!3/9

একেক ঘরে একেক রং!

নীল, সবুজ, গোলাপি, হলুদ—বাড়ির প্রতিটি ঘরেই রঙের আলাদা গল্প। লাউঞ্জে আবার রয়েছে শান্ত ‘ডাস্টি রোজ’ টোন।

পুরনো দিনের ছোঁয়ায় নতুন বাড়ি4/9

পুরনো দিনের ছোঁয়ায় নতুন বাড়ি

ভিনটেজ ফার্নিচার, কাচের ঝাড়বাতি, সুন্দর শিল্পকর্ম আর কাস্টম কফি টেবিল—বাড়ির সাজে যেন রাজকীয় আমেজ।

জাপানি শিল্পকর্মেও সাজানো অন্দরমহল!5/9

জাপানি শিল্পকর্মেও সাজানো অন্দরমহল!

বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে জাপানি প্রিন্ট ও নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আর্টওয়ার্ক। শখের জিনিসেই ফুটে উঠেছে তারকা জুটির রুচি।

অদিতির স্বপ্নের মাস্টার বেডরুম6/9

অদিতির স্বপ্নের মাস্টার বেডরুম

চার পোস্টারের বড় খাট ছিল অদিতির পছন্দ। আইভরি রঙের ব্যবহার ঘরটিকে দিয়েছে নরম, শান্ত আবহ।

কাশ্মীরের শালিমার বাগের ছোঁয়া!7/9

কাশ্মীরের শালিমার বাগের ছোঁয়া!

বেডরুমের সাজে অনুপ্রেরণা এসেছে শালিমার বাগ থেকে। ফুলের নকশায় সাজানো ঘরটি যেমন নজরকাড়া, তেমনই আরামদায়ক।

সিদ্ধার্থের পছন্দও বাদ যায়নি8/9

সিদ্ধার্থের পছন্দও বাদ যায়নি

চেন্নাইয়ের প্রতি ভালোবাসার ছাপ রয়েছে বাড়ির অন্দরে। পুরনো মানচিত্র, ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম আর ব্যক্তিগত স্মৃতিও জায়গা পেয়েছে।

বাড়ি নয়, যেন দু’জনের গল্প!9/9

বাড়ি নয়, যেন দু’জনের গল্প!

এই বাড়ির প্রতিটি কোণেই রয়েছে অদিতি ও সিদ্ধার্থের পছন্দ, স্মৃতি আর ব্যক্তিত্বের ছাপ। তাই বিলাসবহুল হওয়ার পাশাপাশি বাড়িটি হয়ে উঠেছে একেবারে ‘নিজেদের’।

TAGS:
Aditi Rao Hydari
Siddharth
Aditi Siddharth home

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