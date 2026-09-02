৪০০০ স্কয়ার ফিটের সমুদ্রমুখী ডেরা অদিতি-সিদ্ধার্থর! জাপানি শিল্পের ছোঁওয়ায় ভিন্টেজ আস্তানাই 'টক অফ দ্য টাউন'

Aditi Siddharth home: চেন্নাইয়ের ১৮ তলায় অদিতি রাও হায়দরি ও সিদ্ধার্থের প্রায় ৪০০০ স্কোয়ার ফিটের বাড়ি। সমুদ্রের চোখজুড়ানো ভিউ, ভিনটেজ আসবাব, জাপানি প্রিন্ট, রঙিন ঘর আর ব্যক্তিগত স্মৃতির নানা জিনিসে সাজানো এই বাড়ি যেন তারকা জুটির ব্যক্তিত্বেরই প্রতিচ্ছবি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেন্নাইয়ের ১৮ তলায় প্রায় ৪০০০ স্কোয়ার ফিটের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। অন্দরসজ্জায় রয়েছে একেবারে অন্যরকম চমক!
বাড়ির বড় জানলা আর ব্যালকনি থেকে দেখা যায় সমুদ্রের অপূর্ব ভিউ। চেন্নাইয়ের স্কাইলাইনও ধরা পড়ে চোখের সামনে।
নীল, সবুজ, গোলাপি, হলুদ—বাড়ির প্রতিটি ঘরেই রঙের আলাদা গল্প। লাউঞ্জে আবার রয়েছে শান্ত ‘ডাস্টি রোজ’ টোন।
ভিনটেজ ফার্নিচার, কাচের ঝাড়বাতি, সুন্দর শিল্পকর্ম আর কাস্টম কফি টেবিল—বাড়ির সাজে যেন রাজকীয় আমেজ।
বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে জাপানি প্রিন্ট ও নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আর্টওয়ার্ক। শখের জিনিসেই ফুটে উঠেছে তারকা জুটির রুচি।
চার পোস্টারের বড় খাট ছিল অদিতির পছন্দ। আইভরি রঙের ব্যবহার ঘরটিকে দিয়েছে নরম, শান্ত আবহ।
বেডরুমের সাজে অনুপ্রেরণা এসেছে শালিমার বাগ থেকে। ফুলের নকশায় সাজানো ঘরটি যেমন নজরকাড়া, তেমনই আরামদায়ক।
চেন্নাইয়ের প্রতি ভালোবাসার ছাপ রয়েছে বাড়ির অন্দরে। পুরনো মানচিত্র, ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম আর ব্যক্তিগত স্মৃতিও জায়গা পেয়েছে।
এই বাড়ির প্রতিটি কোণেই রয়েছে অদিতি ও সিদ্ধার্থের পছন্দ, স্মৃতি আর ব্যক্তিত্বের ছাপ। তাই বিলাসবহুল হওয়ার পাশাপাশি বাড়িটি হয়ে উঠেছে একেবারে ‘নিজেদের’।