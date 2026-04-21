BIG SHOCKING BREAKING: শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ভয়াল মারণ সংক্রমণ, ICU-তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই জাতীয় দলের নক্ষত্র ক্রিকেটারের, IPL-র মাঝে হাড়হিম খবরে প্রার্থনায় দেশ

Apr 21, 2026, 06:53 PM IST
আফগানিস্তান ক্রিকেট

Afghanistan Cricket

বাইশ গজে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের উত্থান রূপকথার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আফগানিস্তান আর কোনও ভাবেই ক্রিকেটের 'ছোট' দেশ নয়। গোলাগুলির আওয়াজ আর ভূমিকম্পে বারবার কেঁপে ওঠা দেশটায় চলে তালিবানি শাসন। 

শাপুর জাদরান

Shapoor Zadran

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আফগানিস্তানের অভাবনীয় উত্থান ও সাফল্যের নেপথ্যে রশিদ খান, মহম্মদ নবি, মুজিব উর রহমানের মতো একাধিক ক্রিকেটার রয়েছেন। আর সেই তালিকায় রয়েছেন পেসার শাপুর জাদরান! মহম্মদ নবি, আসগর স্তানিকজাই এবং দৌলত জাদরানদের সঙ্গেই বেড়ে ওঠা পেশোয়ারের শরণার্থীর। 

হেমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টিয়োসাইটোসিস

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis

৩৮ বছরের ৬ ফুট ২.২৫ ইঞ্চির বাঁ-হাতি পেসার শাপুর জাদরান আজ  মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আফগানিস্তান জাতীয় দলের প্রাক্তন নক্ষত্র ক্রিকেটার গত জানুয়ারি থেকে দিল্লির এক হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি। শাপুরের শরীরে বাসা বেঁধেছে বিরল ও প্রাণঘাতী রোগ- হেমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টিয়োসাইটোসিস (এইএলএইচ)।  

এইচএলএইচ কী?

What is HLH

এইচএলএইচে শরীরের ইমিউন সিস্টেম অস্বাভাবিক ভাবে অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায় এবং নিজেরই কোষ ও অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে শুরু করে। স্বাভাবিক ভাবে আমাদের ইমিউন সিস্টেম ভাইরাস বা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু এইচএলএইচ ইমিউন কোষ (বিশেষ করে ম্যাক্রোফেজ ও লিম্ফোসাইট)অস্বাভাবিক ভাবে অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায়। এরা শরীরের সুস্থ রক্তকোষকেও ধ্বংস করতে শুরু করে। যাকে বলে হেমোফ্যাগোসাইটোসিস। ফলে সাইটোকাইন এম তৈরি হয়। যা মারাত্মক প্রদাহ সৃষ্টি করে।   

শাপুর জাদরানের কী অবস্থা

Shapoor Zadran Medical Issues

শাপুরের শরীরে অতিরিক্ত সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার কারণে তীব্র প্রদাহ তৈরি হয়েছে, যার ফলে অস্থিমজ্জা, যকৃৎ, প্লীহা এবং লিম্ফ নোড-সহ শরীরের বিভিন্ন টিস্যুর ক্ষতি করছে। শাপুরের ছোট ভাই গামাই জাদরান বলেছেন, 'শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ মারণ সংক্রমণ। খুব সিরিয়াস ইনফেকশন এটা। পুরো শরীরই সংক্রমণের কবলে। যার মধ্যে যক্ষ্মাও রয়েছে। এই সংক্রমণ তাঁর মস্তিষ্কেও ছড়িয়ে পড়েছে। যা এমআরআই এবং সিটি স্ক্যানে ধরা পড়েছে।'  

শাপুর জাদরান এখন কেমন আছেন?

Shapoor Zadran Health Update

গামাই আরও বলেছেন, 'চিকিৎসার শুরুতে শাপুর বেশ ভালো ভাবেই সাড়া দিচ্ছিল। এবং হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়াও হয়। চিকিৎসক আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন আমরা নিয়মিত তাঁকে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসি। কিন্তু ২০ দিন পর ওর শারীরিক অবস্থার পুনরায় অবনতি হয়। তার আগে প্রায় ২০ দিন পর্যন্ত ও বেশ ভালোই বোধ করছিল। এরপর আমরা ওকে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করি। ওর জ্বর আসে এবং ডেঙ্গুও ধরা পড়ে। ওর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ মারাত্মক ভাবে কমে গিয়েছে। এখন কথাবার্তাও পুরোপুরি বন্ধ।'  

আফগানিস্তান রয়েছে শাপুরের পাশে

Afghanistan Cricket With Shapoor Zadran

আফগানিস্তানের নায়ক রশিদ খান এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মিরওয়াইস আশরাফ ভারতে তাঁদের পরিচিতদের মাধ্যমে শাপুরের ভারতীয় ভিসা দ্রুততার সঙ্গে করিয়ে নিতে পেরেছেন। আশরাফ আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। রশিদ ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের নিজের সকল পরিচিতদের সঙ্গেই শাপুরকে নিয়ে কথা বলছেন। শাপুর গত ১৮ জানুয়ারি ভারতে আসেন। এরপর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।    

শাপুরের ক্রিকেট কেরিয়ার

Shapoor Zadran Career Stats

২০০৯ সালে শাপুর আন্তর্জাতিক আঙিনায় পা রাখেন। ডাচদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। ২০২০ সালে শেষবার দেশের জার্সিতে খেলেছিলেন শাপুর। গতবছর অবসর নেন তিনি। আফগানিস্তানের হয়ে ৪৪টি ওডিআই (৪৩ উইকেট) ও ৩৬টি টি-২০আই (৩৭) খেলেছেন ১১ বছরে   

পরবর্তী অ্যালবাম

