Zee News Bengali
Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক...

Afganistan News: আফগানিস্তান আবারও এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে। মাত্র চার দিন আগে ৬.০ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ২২০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে ৬.২ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (GFZ) জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।

| Sep 04, 2025, 11:36 PM IST
1/8

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

এই নতুন কম্পন জনগণের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে, গত রবিবার গভীর রাতে (স্থানীয় সময় রাত ১১:৪০) আঘাত হানা ভূমিকম্পে কুনার ও নানগারহার প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। 

2/8

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

সেই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলও ছিল অগভীর, যা ধ্বংসযজ্ঞের প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।  

3/8

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

আগের ভূমিকম্পের পর থেকে দেশটিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম এখনও পুরোদমে চলছে। 

4/8

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া জীবিতদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে উদ্ধারকারী দলগুলো, এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জরুরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। 

5/8

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

এমন পরিস্থিতিতে, নতুন করে আসা এই ভূমিকম্প উদ্ধার কাজকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

6/8

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

মানবিক সংকট এবং চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা আফগানিস্তানের জন্য এই একের পর এক ভূমিকম্প এক বিরাট আঘাত। 

7/8

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এই পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং আফগানিস্তানকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

8/8

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

নতুন করে আঘাত হানা এই ভূমিকম্পে হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি, তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং ত্রাণ সংস্থাগুলো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

