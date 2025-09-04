Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক...

Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক...
Afganistan News: আফগানিস্তান আবারও এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে। মাত্র চার দিন আগে ৬.০ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ২২০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে ৬.২ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (GFZ) জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।
