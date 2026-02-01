English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Liquor Price Hike Budget 2026: রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে কত টাকা বাড়ছে? দেশিও এবার মহার্ঘ!

Liquor Price Hike Budget 2026: রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে কত টাকা বাড়ছে? দেশিও এবার মহার্ঘ!

Liquor Price Hike After Budget 2026: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ পড়ল! রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই পুরো ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে ঠিক কত বাড়ছে? দেশিরও দর বাড়ছে   

| Feb 01, 2026, 06:37 PM IST
1/11

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬

Budget 2026

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা নির্মলা সীতারমন, রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশ করলেন। এবার মদ হচ্ছে মহার্ঘ!     

2/11

বাজেটের পর মদের দাম বাড়ছে!

Liquor Price Hike After Budget 2026

মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ! বাজেটের পর বাড়ছে মদের দাম। বিক্রেতাদের টিসিএস (ট্যাক্স কালেক্টেড অ্যাট সোর্স) হার দ্বিগুণ হওয়ার কারণেই মূলত মদের দাম বাড়ার সম্ভাবনা।  

3/11

প্রধান কর পরিবর্তন এবং মূল্যস্ফীতির উপর এর প্রভাব

Key Tax Changes and Price Impact

টিসিএস বৃদ্ধি, আবগারি শুল্ক বৃদ্ধির উপর নির্ভর করেই ট্যাক্সে বদল ও মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব পড়বে।  

4/11

মদের প্রকারভেদে প্রভাব

Impact by Liquor Type

মদের ধরনের (যেমন হুইস্কি-রাম-ভডকা-বিয়ার) প্রকারভেদেই বিভিন্ন সেগমেন্টের মদের দাম বাড়ছে বলেই মনে করা হচ্ছে।  

5/11

প্রিমিয়াম এবং ইমপোর্টেড ব্র্যান্ড

Premium and Imported Brands

এগুলির খুচরো বিক্রিতেই সবচেয়ে বেশি দাম বাড়বে। বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে ইমপোর্টেড ব্র্যান্ডের মদের দাম উল্লেখযোগ্য ভাবেই বাড়বে।  

6/11

ভারতে তৈরি বিদেশি মদ (আইএমএফএল)

Indian Made Foreign Liquor (IMFL)

নতুন শুল্ক কাঠামোর ভিত্তিতে হুইস্কি, রাম এবং ভডকার দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডিস্ট্রিবিউটর ও আবগারি দফতর নতুন রেটচার্ট আপডেট করবে দ্রুত। ১ এপ্রিল থেকেই নতুন মদের দাম কার্যকর হবে না।  

7/11

দেশি মদ

Country Liquor

পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে সাম্প্রতিক আপডেটে ইতোমধ্যেই দাম বেড়েছে। কিছু দেশি মদের প্যাকেটের দাম প্রায় ১০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।   

8/11

মুক্ত বাণিজ্যের দুয়ার খুলল

Free Trade Agreement (FTA)

বিপরীত ভাবে আগামী মাসগুলিতে কিছু আমদানিকৃত ইউরোপীয় স্পিরিট ও ওয়াইনের দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে! গত ২৭ জানুয়ারি ছিল ঐতিহাসিক দিন।   

9/11

ব্যতিক্রম: ইমপোর্টেড ইউরোপীয় অ্যালকোহল

Exceptions: Imported European Alcohol

দীর্ঘ ১৮ বছরের প্রতীক্ষার শেষে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। যার জেরেই শুল্কের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। 

10/11

ইমপোর্টেড ইউরোপীয় অ্যালকোহল

Imported European Alcohol

প্রিমিয়াম ওয়াইনের উপর আমদানি শুল্ক (বর্তমানে যা ১৫০% পর্যন্ত) কমিয়ে ২০% করা হবে। মাঝারি রেঞ্জের ওয়াইনের উপর ৩০% শুল্ক ধার্য হবে, তবে ২.৫ ইউরোর কম দামের ওয়াইনগুলিতে কোনও ছাড় থাকবে না।

11/11

ইমপোর্টেড ইউরোপীয় অ্যালকোহল

Imported European Alcohol

হুইস্কি, ভডকা, জিন এবং রামের মতো স্পিরিটসের উপর শুল্ক ১৫০% থেকে কমিয়ে ৪০% করা হবে। বিয়ারে আমদানি শুল্ক ১১০% থেকে কমিয়ে ৫০% করা হবে, এবং অ্যালকোহলবিহীন বিয়ার শুল্কমুক্ত হবে।    

