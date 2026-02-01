Liquor Price Hike Budget 2026: রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে কত টাকা বাড়ছে? দেশিও এবার মহার্ঘ!

Liquor Price Hike Budget 2026: রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে কত টাকা বাড়ছে? দেশিও এবার মহার্ঘ!
Liquor Price Hike After Budget 2026: মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ পড়ল! রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই পুরো ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে ঠিক কত বাড়ছে? দেশিরও দর বাড়ছে
1/11
কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬
2/11
বাজেটের পর মদের দাম বাড়ছে!
photos
TRENDING NOW
3/11
প্রধান কর পরিবর্তন এবং মূল্যস্ফীতির উপর এর প্রভাব
4/11
মদের প্রকারভেদে প্রভাব
5/11
প্রিমিয়াম এবং ইমপোর্টেড ব্র্যান্ড
6/11
ভারতে তৈরি বিদেশি মদ (আইএমএফএল)
7/11
দেশি মদ
8/11
মুক্ত বাণিজ্যের দুয়ার খুলল
9/11
ব্যতিক্রম: ইমপোর্টেড ইউরোপীয় অ্যালকোহল
10/11
ইমপোর্টেড ইউরোপীয় অ্যালকোহল
11/11
ইমপোর্টেড ইউরোপীয় অ্যালকোহল
photos