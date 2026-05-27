Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Anik Dutta Passes Away: নন্দনে মমতার পোস্টারে মঞ্চেই অনীকের গর্জন- ভাতে মারার নোংরা খেলা, ক্রমাগত কোনঠাসা হচ্ছিলেন পরিচালক

Anik Dutta Passes Away: নন্দনে মমতার পোস্টারে মঞ্চেই অনীকের গর্জন- 'ভাতে মারা'র নোংরা 'খেলা', ক্রমাগত কোনঠাসা হচ্ছিলেন পরিচালক

Published: May 27, 2026, 07:18 PM IST|Updated: May 27, 2026, 07:22 PM IST

Anik Dutta Mamata Government Political Controversy: বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়েনি। মৃত্যুতেও জিইয়ে রেখে গেলেন রহস্য। যদিও সুইসাইড নোটে স্পষ্ট লেখা- তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ অবসাদে ভুগছিলেন অনীক। সে কারণে চিকিৎসকের পরামর্শে কড়া ডোজের ওষুধও খেতেন। 

 

Director Anik Dutta Suicide1/10

বিতর্কিত অনীক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আদ্যন্ত পোড়খাওয়া ব্যাঙ্কিং, ব্যবসায়ী বাড়ির ছেলে পা রেখেছিলেন প্রথমে বিজ্ঞাপনে, তারপর ছবিতে। তাঁর মতো করে আপোষহীন জীবন কাটাতে মূল্য কম দিতে হয়নি এই পরিচালককে। এমনকী রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দেগেছেন। 

 

Director Anik Dutta SuicideDirector Anik Dutta Suicide2/10

বিতর্কিত অনীক

সিনেমা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক প্রশ্নে ঢুকে বিরাগভাজন হয়েছেন বারবার। কোনঠাসা হয়েছেন কিন্তু মুখের উপর অপ্রিয় সত্য কথা বলতে পিছপা হননি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তাই বোধ করি ব্যঙ্গে শাণিত রসবোধে জারিত সিনেমা এবং তার কথায় রুষ্ট হচ্ছিলেন ক্ষমতার মাথারা। 

Director Anik Dutta Suicide3/10

বিতর্কিত অনীক

কারণ তিনিই একমাত্র যে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'চলচ্চিত্র উৎসবের প্রাঙ্গণে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবি সর্বস্ব হোর্ডিং, কাট আউট লাগানো হবে কেন? এটা অর্থহীন এবং মোটেই নান্দনিক নয়।'

Director Anik Dutta Suicide4/10

বিতর্কিত অনীক

আরও বলেছিলেন, খারাপলাগাটাকে একটু মস্করার মোড়কে পুরেই কথাগুলো বলেছিলাম। আমি আসলে এ রকমই। একটাই জীবন তো। দমবন্ধ অবস্থায় বাঁচতে পারি না। কিন্তু দৃষ্টিকটূ বলায় জল যে এতদূর গড়াবে তা ভাবেননি।

Director Anik Dutta Suicide5/10

বিতর্কিত অনীক

সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি। একের পর এক ব্যক্তিগত মেসেজ। অনেকে নাকি বলেছিলেন,  'এ বার আপনাকে মারবে! হাতে না মারলেও, ভাতে।' তাতে পরিচালক হেসে বলেছিলেন, মারলে মারবে, রুটি খাব।

Director Anik Dutta Suicide6/10

বিতর্কিত অনীক

একের পর এক সংঘর্ষ। তাঁর প্রথম ছবি ভূতের ভবিষ্যতের সিক্যুয়েল বেরোয় ২০১৯ সালে, প্রেক্ষাগৃহে আসে এই বাঙালি পরিচালকের তৈরি ‘ভবিষ্যতের ভূত’। ওই সময় অভিযোগ ওঠে কলকাতা-সহ বিভিন্ন সিনেমাহলে বন্ধ রাখা হচ্ছে ‘ভবিষ্যতের ভূত’-এর প্রদর্শন। 

 

Director Anik Dutta Suicide7/10

বিতর্কিত অনীক

এই নিয়ে হলমালিকদের একাংশকে আইনি নোটিস পাঠান অনীক। পরিচালকের বক্তব্য ছিল, 'সরকার বা পুলিসের কাছ থেকে আমরা ছবি না দেখানোর বিষয়ে কোনও লিখিত নির্দেশ পাইনি। ফলে নোটিস দেওয়া হয়েছে হলমালিকদের।'

Director Anik Dutta SuicideDirector Anik Dutta Suicide8/10

বিতর্কিত অনীক

এমনকী সরাসরি তোপ দাগেন মমতা সরকারের বিরুদ্ধে। দাবি করেন, কার নির্দেশে এই ছবির প্রদর্শনী বন্ধ রাখা হয়েছে তার উত্তর দিন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও রাজ্য এই অভিযোগ নাচক করে। লড়াই করে হলমুক্তি হলেও সে ছবি খুব ভালো ব্যবসা করেনি। 

Director Anik Dutta Suicide9/10

বিতর্কিত অনীক

রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশে অকুণ্ঠ অনীক ভালবাসতেন কলকাতাকে৷। তাই বন্ধুদের মতো ছেড়ে যাননি এই শহরকে। এবার গেলেন, জন্মদিনের পাঁচদিন পর। আটটি ছবির ফিল্মোগ্রাফির পরিচালক শেষ ছবি ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’-করার পর বলেছিলেন এটাই হয়তো তাঁর শেষ ছবি। হলও তাই

 

Director Anik Dutta Suicide10/10

বিতর্কিত অনীক

ছোট ইন্ডাস্ট্রির দলাদলি, একে অপরের ক্ষতি করার নোংরা প্রবণতা তাঁকে ভিতর থেকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। মুম্বইয়ের বিজ্ঞাপনী দুনিয়ার বড় টাকা আর সম্মান ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন ভাল বাংলা ছবি বানাতে। 

Tags:
Anik Dutta Death
Anik Dutta suicide case
Anik Dutta film

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দার্জিলিংয়ে ভয়ংকর যানজট, NJP থেকে লাগছে ৭-৮ ঘণ্টা! পর্যটকদের পুরো দিনই নষ্ট

দার্জিলিংয়ে ভয়ংকর যানজট, NJP থেকে লাগছে ৭-৮ ঘণ্টা! পর্যটকদের পুরো দিনই নষ্ট

Big Traffic Problem In Darjeeling50 min ago
2

'রণবীর আমাদের অন্ধকারে রেখেছে' ফেডারেশনের 'ব্যান' নিয়ে বিস্ফোরক পুনম ধিলোঁ

Ranveer singh50 min ago
3

অন্নপূর্ণা ভান্ডারের নতুন ফর্ম প্রকাশ, কীভাবে ফিল-আপ করবেন? কতদিন ধরে চলবে ফর্ম পূরণ

Annapurna Bhandar New Form1 hr ago
4

আত্মনির্ভর ভারতের হুঙ্কার, অন্ধ্রপ্রদেশে জন্মাবে অদৃশ্য যুদ্ধবিমান, ১৫০০০ কোটি তৈরি

AMCA2 hrs ago
5

বিপাকে পরমব্রত? FIR খারিজের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের পথে

Parambrata Chattopadhyay2 hrs ago