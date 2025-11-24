English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Smriti Mandhana Wedding Postponed: এ কী ঝড় নেমে এল স্মৃতির জীবনে! বাবার পরে এবার হবু স্বামীও হাসপাতালে...

Palash Muchhal Hospitalized: স্মৃতি মন্ধনার বিয়ে বাবার অসুস্থতার কারণে স্থগিত হওয়ার পর এবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁর হবু স্বামী পলাশ মুচ্ছলকেও। তবে ভাইরাল ভাইরাল সংক্রমণজণিত রোগ এবং অত্যধিক বদহজম সমস্যা গুরুতর নয় বলে চিকিৎসার পর তিনি হাসপাতাল থেকে তাঁর হোটেলে চলে যান।

| Nov 24, 2025, 11:56 AM IST
1/8

স্মৃতির বিয়েতে হঠাৎ অনিশ্চয়তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন স্মৃতি মন্ধনার বাবা, শ্রীণিবাস মন্ধানা। হৃদরোগের মতো উপসর্গ দেখা দেওয়ায় বিয়ের অনুষ্ঠান থেমে যায়।

2/8

বাবার অনুপস্থিতিতে বিয়ে করতে রাজি নন স্মৃতি

বাবার অসুস্থতার খবর পাওয়ার পরই সব রীতি-অনুষ্ঠান স্থগিত করেন স্মৃতি। পরিবারের পাশে থাকার সিদ্ধান্তই নেন তিনি।  

3/8

এবার অসুস্থ স্মৃতির হবু বর পলাশ মুচ্ছল

সোমবার সকালে জানা যায়, পলাশকেও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। হঠাৎ তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে।  

4/8

ভাইরাল ইনফেকশনেই বাড়ে সমস্যা

সূত্রের দাবি, পলাশের সমস্যা গুরুতর নয়। ভাইরাল সংক্রমণ ও অ্যাসিডিটির কারণেই তাঁকে চিকিৎসা নিতে হয়।

5/8

চিকিৎসার পরই ফিরলেন হোটেলে

হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরই পলাশকে হোটেলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে।  

6/8

সপ্তাহভর চলেছিল বিয়ের উৎসব

মহারাষ্ট্রের সাংলিতে স্মৃতির বাড়িতে সপ্তাহজুড়ে চলছিল সাজ সাজ রব। পরিবার-পরিজনেরা প্রস্তুত ছিলেন বিশেষ দিনে অংশ নেওয়ার জন্য।

7/8

সব অনুষ্ঠান স্থগিত অনির্দিষ্টকালের জন্য

স্মৃতির বাবার সুস্থ হওয়ার গতির ওপর নির্ভর করবে নতুন তারিখ। আপাতত সব রীতি-অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

8/8

পরিবারের সুস্থতাই এখন প্রথম অগ্রাধিকার

বিয়ের সাজ-উৎসব থামলেও পরিবারের প্রতি স্মৃতির দায়বদ্ধতা প্রশংসনীয়। সকলেই অপেক্ষা করছেন তাঁর বাবার দ্রুত আরোগ্যের।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার!

পরবর্তী অ্যালবাম

Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার!

Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার!

Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার! 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করবেন সিংহ, নতুন আয়ের পথ খুলবে ধনুর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করবেন সিংহ, নতুন আয়ের পথ খুলবে ধনুর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করবেন সিংহ, নতুন আয়ের পথ খুলবে ধনুর... 12
Nostradamus Prediction 2026: তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে পশ্চিমি দুনিয়া, ভয়ংকর মৌমাছির দল ঢেকে দেবে আকাশ! ২০২৬ নিয়ে নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণী, সত্যিই...

Nostradamus Prediction 2026: তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে পশ্চিমি দুনিয়া, ভয়ংকর মৌমাছির দল ঢেকে দেবে আকাশ! ২০২৬ নিয়ে নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণী, সত্যিই...

Nostradamus Prediction 2026: তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে পশ্চিমি দুনিয়া, ভয়ংকর মৌমাছির দল ঢেকে দেবে আকাশ! ২০২৬ নিয়ে নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণী, সত্যিই... 6
New Labour law for women rights: অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ টাকা, দিতে হবে প্রমোশনও... মেয়েদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের! মানতে বাধ্য...

New Labour law for women rights: অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ টাকা, দিতে হবে প্রমোশনও... মেয়েদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের! মানতে বাধ্য...

New Labour law for women rights: অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ টাকা, দিতে হবে প্রমোশনও... মেয়েদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের! মানতে বাধ্য... 10