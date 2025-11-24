Smriti Mandhana Wedding Postponed: এ কী ঝড় নেমে এল স্মৃতির জীবনে! বাবার পরে এবার হবু স্বামীও হাসপাতালে...
Palash Muchhal Hospitalized: স্মৃতি মন্ধনার বিয়ে বাবার অসুস্থতার কারণে স্থগিত হওয়ার পর এবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁর হবু স্বামী পলাশ মুচ্ছলকেও। তবে ভাইরাল ভাইরাল সংক্রমণজণিত রোগ এবং অত্যধিক বদহজম সমস্যা গুরুতর নয় বলে চিকিৎসার পর তিনি হাসপাতাল থেকে তাঁর হোটেলে চলে যান।
1/8
স্মৃতির বিয়েতে হঠাৎ অনিশ্চয়তা
2/8
বাবার অনুপস্থিতিতে বিয়ে করতে রাজি নন স্মৃতি
3/8
এবার অসুস্থ স্মৃতির হবু বর পলাশ মুচ্ছল
4/8
ভাইরাল ইনফেকশনেই বাড়ে সমস্যা
5/8
চিকিৎসার পরই ফিরলেন হোটেলে
6/8
সপ্তাহভর চলেছিল বিয়ের উৎসব
7/8
সব অনুষ্ঠান স্থগিত অনির্দিষ্টকালের জন্য
8/8
পরিবারের সুস্থতাই এখন প্রথম অগ্রাধিকার
