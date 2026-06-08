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Annapurna Yojana Money Transfer: ফর্ম জমা দেওয়ার কতদিন পর আপনার ব্যাংক আ্য়াকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে? রাজ্যের বড় ঘোষণা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 08, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:36 PM IST
রাজ্যের মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে তুলতে রাজ্যের নতুন প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ বা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। এই জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য রাজ্যের যোগ্য ও দুঃস্থ নারীদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। 

Annapurna Bhandar big update: রাজ্যের মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে তুলতে রাজ্যের নতুন প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ বা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। এই জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য রাজ্যের যোগ্য ও দুঃস্থ নারীদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা1/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

প্রকল্প চালুর পর থেকেই বাংলার মহিলা মহলে এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা। তবে নতুন আবেদনকারীদের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ফর্ম জমা দেওয়ার ঠিক কত দিন পর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢুকবে?

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা2/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত তারিখ ও সময়সীমা জানা গেল।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা3/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই বিষয়ে বড় আপডেট দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন করার পর যোগ্য মহিলারা ভাতার টাকার জন্য মাসের পর মাস আর অপেক্ষা করতে হবে না। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা4/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

মহিলাদের সুবিধার্থে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার বা অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সহজ এবং সর্বজনীন করে তোলা হয়েছে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা5/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

বর্তমানে রাজ্যের যোগ্য প্রার্থীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইন এবং অফলাইন-- এই দুই মাধ্যমেই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারছেন। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা6/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

দুই ধরনের উপভোক্তার কথা মাথায় রেখেই প্রশাসন এই দ্বি-মুখী আবেদন ব্যবস্থার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে রাজ্যের প্রতিটি কোণায় থাকা যোগ্য মহিলারা খুব সহজেই এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন।

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা7/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

অনেকেই ইন্টারনেটের জটিলতা এড়াতে অফলাইন বা কাগজের ফর্ম পূরণ করাকেই বেশি পছন্দ করেন। এই পদ্ধতিতে সুবিধা পেতে গেলে আবেদনকারীকে প্রথমে নির্দিষ্ট সরকারি কার্যালয় থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা8/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, এই প্রকল্পের জন্য একটি বিশেষ ১২ পাতার আবেদনপত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উপভোক্তাদের এই নির্দিষ্ট ফর্মে নিজেদের ও পরিবারের সকলের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পূরণ করতে হবে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা9/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

ফর্ম পূরণের পর এর সঙ্গে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জেরক্স কপি সংযুক্ত করতে হবে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা10/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

সমস্ত নথিপত্র একসাথে বেঁধে নিকটবর্তী সরকারি ক্যাম্প, পঞ্চায়েত অফিস বা পুরসভায় গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হবে। জমাদানের পর অফিস থেকে প্রাপ্ত রসিদটি (Acknowledgement Receipt) ভবিষ্যতের প্রমাণ বা স্ট্যাটাস চেক করার জন্য নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দিতে হবে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা11/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

বর্তমান প্রজন্মের প্রযুক্তি সচেতন মহিলারা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন সারতে পারবেন। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফর্ম পূরণ করতে চাইলে আবেদনকারীকে প্রথমে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট অফিসিয়াল পোর্টালে প্রবেশ করতে হবে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা12/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

পোর্টালে গিয়ে নিজের সচল মোবাইল নম্বর দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে একটি নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা13/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

এরপর স্ক্রিনে আসা ডিজিটাল আবেদনপত্রে নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং ব্যাঙ্কিং তথ্য নির্ভুলভাবে টাইপ করে বসাতে হবে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা14/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র যেমন--আধার কার্ড ও ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের প্রথম পাতার ছবি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা15/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

সাবমিট করার আগে পুরো ফর্মটি আরও একবার ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা16/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

সবশেষে ‘সাবমিট’ বাটনে ক্লিক করলেই স্ক্রিনে একটি ইউনিক অ্যাপ্লিকেশন আইডি (Application ID) দেখা যাবে, যা ভবিষ্যতের জন্য সেভ করে রাখা জরুরি।

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা17/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

উপভোক্তার নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে অতি অবশ্যই ‘ডিবিটি’ (Direct Benefit Transfer) বা আধার লিঙ্ক সক্রিয় থাকতে হবে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা18/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

আধার কার্ডের সাথে ব্যাঙ্কের সরাসরি সংযোগ না থাকলে সরকারি অনুদানের টাকা পাঠাতে সমস্যা হতে পারে অথবা টাকা মাঝপথে আটকে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা19/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

মাত্র ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যে এই কড়কড়ে ৩,০০০ টাকা সরাসরি নিজের অ্যাকাউন্টে পেতে হলে আবেদনকারীদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে হবে। 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা20/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

সমস্ত কাগজপত্র জমা পড়ার পর সরকারি স্তরে যাচাইকরণ বা ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হলে, মাত্র ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যেই উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ঢুকে যাবে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা21/21

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

তাই ফর্ম জমা দেওয়ার আগেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি ডিবিটি-সক্রিয় আছে কিনা, তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

 

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