English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের পর এবার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক দুর্যোগ!

West Bengal Weather Update: আরও একটি ঘূর্ণাবর্তের জেরে সাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে।

| Sep 15, 2025, 05:36 PM IST
1/8

ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি

অয়ন ঘোষাল: বিহারের উপর ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর বাংলাদেশেও আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। সাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে।

2/8

উত্তরের আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুরে। 

3/8

উত্তরের আবহাওয়া

বিক্ষিপ্তভাবে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।  

4/8

দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট

আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। মূলত মেঘলা আকাশ। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

5/8

দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট

উপকূলের জেলাগুলিতে দমকা ঝোড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে। সমুদ্রতল থাকবে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আজকের জন্য।

6/8

দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট

আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।   

7/8

দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট

আগামীকালও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। 

8/8

দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চললেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বুধ ও বৃহস্পতিবার। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

TCS Toxic work culture: 'রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!' 'মানসিক হয়রানি', 'টক্সিক' পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার....

পরবর্তী অ্যালবাম

TCS Toxic work culture: &#039;রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!&#039; &#039;মানসিক হয়রানি&#039;, &#039;টক্সিক&#039; পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার....

TCS Toxic work culture: 'রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!' 'মানসিক হয়রানি', 'টক্সিক' পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার....

TCS Toxic work culture: 'রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!' 'মানসিক হয়রানি', 'টক্সিক' পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার.... 12
Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর...

Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর...

Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর... 6
Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা...

Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা...

Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা... 5
Jadavpur University student death: &#039;খুন হয়েছে আমার মেয়ে...&#039; যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে...

Jadavpur University student death: 'খুন হয়েছে আমার মেয়ে...' যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে...

Jadavpur University student death: 'খুন হয়েছে আমার মেয়ে...' যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে... 12