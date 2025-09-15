Bengal Weather Update: নিম্নচাপের পর এবার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক দুর্যোগ!

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের পর এবার ঘূর্ণাবর্তের রক্তচক্ষু, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক দুর্যোগ!
West Bengal Weather Update: আরও একটি ঘূর্ণাবর্তের জেরে সাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে।
1/8
ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি
2/8
উত্তরের আবহাওয়া
photos
TRENDING NOW
3/8
উত্তরের আবহাওয়া
4/8
দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট
5/8
দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট
6/8
দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট
7/8
দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট
8/8
দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট
photos