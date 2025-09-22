English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zubeen Garg on Arijit Singh: 'আমি নেভি, অরিজিৎ এয়ারফোর্স', সিনিয়র দাদার দরাজ স্নেহ জুনিয়র গঞ্জকে...

Zubeen Garg Viral video: তিনি অসমের মানুষের হৃদয় জুড়ে। বাংলাও তাঁকে ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে। সেই জুবিনের আকস্মিক চলে যাওয়া মানতে পারেনি কেউই। জুবিন একসময় বলেছিলেন, 'আমি মরলে সাতদিন অসম স্তব্ধ হয়ে যাবে।' হচ্ছেও তাই...। এদিকে গায়কের মৃত্যুর পর ভাইরাল জুবিন-অরিজিত্‍ কথা...

| Sep 22, 2025, 11:43 AM IST
1/8

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরো অসম, তথা ভারতকে কাঁদিয়ে আচমকাই চলে গেলেন সকলের প্রিয় জুবিন দা। এখনও পর্যন্ত তাঁর অনুরাগীরা এই খবর মেনে নিতে পারছেন না। 

2/8

তবে এই শোকের আবহেই ভাইরাল হচ্ছে জুবিনের নানা সাক্ষাত্‍কার। পরিচালক পাভেলের সঙ্গে এক কথোপকথনে জুবিন, অরিজিত্‍ সম্পর্কে মজার মন্তব্য করেন। যা ছেড়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। 

3/8

জুবিনের সুপারহিট গান ‘পিয়া রে’ নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও গুনগুন করেন অনুরাগীরা। শোনা যায়, অতিরিক্ত মদ্যপানের জেরে নাকি এই গানটি গাইতে গিয়ে গলা বুজে আসত তাঁর। সে সময়ই নাকি জুবিনকে অভাবনীয় পরামর্শ দেন অরিজিত্‍ সিং। 

4/8

তিনি বলেন, অতিরিক্ত মদ্যপানে নাকি তাঁর গলা শেষ হচ্ছিল। আর তখনই অরিজিত্‍ সিং তাঁকে গাঁজা সেবন করার পরামর্শ দেন।জুবিনের কথায়, ‘‘অরিজিৎ গাঁজা খায়, আমি মদ খাই। ও আমার ভাই। ও রয়েছে ‘এয়ারফোর্সে’, আমি 'নেভিতে’।

5/8

 
 
 
 

 

মজার ছলেই জুবিন বলেন, ও অনেকবার বলেছে ‘এয়ারফোর্সে’ আসতে। আমি শুনিনি। আমার ধোঁয়া অসহ্য লাগে।

6/8

এরই মধ্যে জুবিনের আপ্তসহায়ক বিতর্কে পাশে দাঁড়ায় স্ত্রী। জুবিনের পেজ থেকেই একটি ভিডিয়ো করে তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করছি, জুবিনের শেষ যাত্রায় সিদ্ধার্থ যেন থাকতে পারে। দয়া করে, কেউ যেন সিদ্ধার্থের প্রতি কোনও নেগেটিভ মনোভাব না নিয়ে রাখে। আগামীকাল আমি আপনাদের আমার পাশে চাই, আর সিদ্ধার্থের সহযোগিতা ছাড়া আমি একা সবকিছু সামলাতে পারব না।'

7/8

জুবিনের মৃত্যুর পর নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভালের আয়োজক শ্যামকানু মোহন্ত এবং গায়কের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে মোরিগাঁও থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। 

8/8

প্রসঙ্গত,অসমের জোরহাটে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীর বাড়ি। বাড়ির নকশায় বাঁশের ছোঁয়া, অসমীয়া শিল্পকর্ম। বাড়িতেই রয়েছে একটি স্টুডিয়ো। গভীর রাত পর্যন্ত যেখানেই তিনি সুরে ডুবে থাকতেন। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: হাওয়া বদল শুরু! ষষ্ঠীর মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে... ভাসবে জেলার পর জেলা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: হাওয়া বদল শুরু! ষষ্ঠীর মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে... ভাসবে জেলার পর জেলা...

Bengal Weather Update: হাওয়া বদল শুরু! ষষ্ঠীর মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে... ভাসবে জেলার পর জেলা...

Bengal Weather Update: হাওয়া বদল শুরু! ষষ্ঠীর মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে... ভাসবে জেলার পর জেলা... 9
Ajker Rashifal | Horoscope Today: লোভ করলেই বিপদ মেষের, সত্‍ পথ কাজ চালিয়ে যান কুম্ভ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: লোভ করলেই বিপদ মেষের, সত্‍ পথ কাজ চালিয়ে যান কুম্ভ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: লোভ করলেই বিপদ মেষের, সত্‍ পথ কাজ চালিয়ে যান কুম্ভ... 12
Shibpur Botonical Garden: দেশের মধ্যে প্রথম, শিবপুর বটানিকাল গার্ডেনে এবার... মুকুটে নয়া পালক...

Shibpur Botonical Garden: দেশের মধ্যে প্রথম, শিবপুর বটানিকাল গার্ডেনে এবার... মুকুটে নয়া পালক...

Shibpur Botonical Garden: দেশের মধ্যে প্রথম, শিবপুর বটানিকাল গার্ডেনে এবার... মুকুটে নয়া পালক... 7
Visva-Bharati University: রুমাল হয়ে গেল বিড়াল! বিকেলের খেলার মাঠ সকালেই বিস্তীর্ণ ধানজমি! রবিভূমে এ কী &#039;খেলা&#039;...

Visva-Bharati University: রুমাল হয়ে গেল বিড়াল! বিকেলের খেলার মাঠ সকালেই বিস্তীর্ণ ধানজমি! রবিভূমে এ কী 'খেলা'...

Visva-Bharati University: রুমাল হয়ে গেল বিড়াল! বিকেলের খেলার মাঠ সকালেই বিস্তীর্ণ ধানজমি! রবিভূমে এ কী 'খেলা'... 9