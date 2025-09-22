Zubeen Garg on Arijit Singh: 'আমি নেভি, অরিজিৎ এয়ারফোর্স', সিনিয়র দাদার দরাজ স্নেহ জুনিয়র গঞ্জকে...

Zubeen Garg on Arijit Singh: 'আমি নেভি, অরিজিৎ এয়ারফোর্স', সিনিয়র দাদার দরাজ স্নেহ জুনিয়র গঞ্জকে...
Zubeen Garg Viral video: তিনি অসমের মানুষের হৃদয় জুড়ে। বাংলাও তাঁকে ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে। সেই জুবিনের আকস্মিক চলে যাওয়া মানতে পারেনি কেউই। জুবিন একসময় বলেছিলেন, 'আমি মরলে সাতদিন অসম স্তব্ধ হয়ে যাবে।' হচ্ছেও তাই...। এদিকে গায়কের মৃত্যুর পর ভাইরাল জুবিন-অরিজিত্ কথা...
এরই মধ্যে জুবিনের আপ্তসহায়ক বিতর্কে পাশে দাঁড়ায় স্ত্রী। জুবিনের পেজ থেকেই একটি ভিডিয়ো করে তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করছি, জুবিনের শেষ যাত্রায় সিদ্ধার্থ যেন থাকতে পারে। দয়া করে, কেউ যেন সিদ্ধার্থের প্রতি কোনও নেগেটিভ মনোভাব না নিয়ে রাখে। আগামীকাল আমি আপনাদের আমার পাশে চাই, আর সিদ্ধার্থের সহযোগিতা ছাড়া আমি একা সবকিছু সামলাতে পারব না।'
