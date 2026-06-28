/মন্ত্রী হয়েই নিজের নামে ফুটবল টুর্নামেন্ট! গোল করে সারলেন উদ্বোধন

Agnimitra Paul: জোরালো শটে গোল! আসানসোলের বার্নপুরে নিজের নামে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন রাজ্য়ের পুর ও নগরোয়ন্ননমন্ত্রী অগ্নিমিত্র পাল।
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: 'অগ্নি কাপ'। আসানসোলে নিজের নামে এবার প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্র পাল। জোরালো শটে বল জড়িয়ে দিলেন জালে।
আসানসোলের বার্নপুরেই জন্ম। এখন সেখানকার বিধায়ক, রাজ্যের পুর ও নগরোয়ন্ননমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা।
আজ, রবিবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা অন্তর্গত সেই বার্নপুরের নিউ টাউন শুরু হল ফুটবল টুর্নামেন্ট। নাম, 'অগ্নি কাপ, ২০২৬'।
গোল করে সেই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন অগ্নিমিত্রা। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১৬ দল।
একুশে বিধানসভা ভোটে আসানসোল দক্ষিণ থেকে জিতে প্রথমবার বিধায়ক হন অগ্নিমিত্রা। এরপর ছাব্বিশে জিতে রাজ্য়ের মন্ত্রী।
অগ্নিমিত্রা বলেন, গত পাঁচ বছরে খেলাধুলা উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নানাভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'যে বার্নপুরে আমার জন্ম, যেখানে জীবনের প্রথম ১৩টি বছর কেটেছে, সেই জায়গায় আজ আমার নামে ১৬টি দলকে নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে। উদ্বোধন করতে পেরে আমি সত্যিই আবেগাপ্লুত'।
মন্ত্রী জানান, 'রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে আধুনিক স্টেডিয়াম গড়ে তৈরি করা হবে। ফুটবল-সহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সুযোগ থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী সেকথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন'।