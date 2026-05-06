Agnimitra Paul: অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে কোনও বড় চমক? তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে জরুরি-দেখা কেন তাঁর?

Agnimitra Paul: অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে কোনও বড় চমক? তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে জরুরি-দেখা কেন তাঁর?
Agnimitra Paul: বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আসনে' অগ্নিমিত্রা পাল? তবে কি শুভেন্দু অধিকারী নন, বিজেপি'র সিএম-ফেস তিনিই? না কি তাঁকে নিয়ে অন্য ভাবে বড় কিছু ভাবছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব? রইল বড় আপডটে।
শুভেন্দু-শমীক-দিলীপ-রূপা
তড়িঘড়ি দিল্লি পাড়ি
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার
রাজনীতিতে পা
উল্কার গতিতে সাফল্য
বিপুল ব্যবধানে জয়
শুভেন্দুকে ছাপিয়ে?
বিজেপি'র 'নব' নারী-বাদ
মনে করা হচ্ছে, বাংলা জয় করে বিজেপি এখানে এক নতুন ধরনের প্রশাসনিক মডেল গড়ে তুলতে চাইছে। সেক্ষেত্রে অগ্নিমিত্রার মতো একজন উচ্চশিক্ষিত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির লড়াকু নেত্রী এই মডেলের সঙ্গে ভালো ভাবে খাপ খেয়ে যান। অগ্নিমিত্রাকে বেছে নেওয়াটা দিল্লিকে নানা কৌশলগত সুবিধাও দিতে পারে। কেননা, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলের মতে, সেক্ষেত্রে মমতার মতো একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে ‘ফাইটিং স্পিরিটে’র এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েই 'রিপ্লেস' করা সম্ভব হল। বিজেপির ক্ষেত্রে বারবার মেয়েদের যোগ্য মর্যাদা না দেওয়ার যে-অভিযোগ ওঠে, সেটাকে নস্যাৎ করা যাবে। বিজেপি যে নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে, সেটার একটা বড় বিজ্ঞাপন হতে পারে বাংলার এই নজির।
এক ঘণ্টার বৈঠক
আর এই সব জল্পনাই পরিপুষ্ট হচ্ছে, একটা আপাতভাবে ছোট কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সূত্রে। সেটা হল। দিল্লিতে অমিত শাহর বাসভবনে অগ্নিমিত্রার প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক। এই বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দলীয়ভাবে একে ‘শুভেচ্ছা সফর’ বলা হলেও রাজনৈতিক মহলের দাবি-- মুখ্যমন্ত্রীপদপ্রার্থী হিসেবেই অগ্নিমিত্রাকে দেখা হচ্ছে এবং তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যই তাঁকে এই জরুরি-ডাক।
চমক-জাগানো
বিজেপি'র নতুন 'পোস্টার গার্ল'
বিজেপি'র নতুন 'পোস্টার গার্ল' কে এই অগ্নিমিত্রা? পরিচয়ে কী বলছে অগ্নিমিত্রার ফেসবুক প্রোফাইল? সংক্ষেপে-- তিনি নারীর ক্ষমতায়নের এক নিরন্তর লড়াকু, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা গলা তোলেন, মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদন করেছেন। বিশ্বাস, সাহস, আর দেশপ্রেমই তাঁর অভিজ্ঞান। লেটেস্ট আপডেট বলছে, অগ্নিমিত্রা পালকে উপমুখ্যমন্ত্রী বা কোনো গুরু দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। তবে, মুখ্যমন্ত্রী পদে এখনও পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারী ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাম নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা নেই বলেই সূত্রের খবর।
