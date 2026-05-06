English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Agnimitra Paul: অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে কোনও বড় চমক? তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে জরুরি-দেখা কেন তাঁর?

Agnimitra Paul: অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে কোনও বড় চমক? তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে জরুরি-দেখা কেন তাঁর?

Agnimitra Paul: বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আসনে' অগ্নিমিত্রা পাল? তবে কি শুভেন্দু অধিকারী নন, বিজেপি'র সিএম-ফেস তিনিই? না কি তাঁকে নিয়ে অন্য ভাবে বড় কিছু ভাবছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব? রইল বড় আপডটে।

| May 06, 2026, 05:53 PM IST
1/12

সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী-মুখ কানাঘুষো যে-ক'টা নাম শোনা যাচ্ছিল, তার মধ্যেই ছিল তাঁর নাম। অগ্নিমিত্রা পাল। 

2/12

শুভেন্দু-শমীক-দিলীপ-রূপা

শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ, রূপা গাঙ্গুলির পাশাপাশিই উঠে আসছিল ভরা তৃণমূল মরসুমে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা অগ্নিমিত্রা পালের নামও। 

3/12

তড়িঘড়ি দিল্লি পাড়ি

কেন? কারণ, মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ করে অগ্নিমিত্রার চার্টার্ড ফ্লাইটে দিল্লি পাড়ি দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে একান্ত বৈঠক বাংলার রাজনৈতিক অলিন্দে এই জল্পনার মুখ খুলে দিয়েছে।

4/12

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার

রাজনীতিতে আসার আগে অগ্নিমিত্রার আসল পরিচয় ছিল, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজ থেকে শুরু করে বলিউডের গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড-- সর্বত্রই ছিল তাঁর খ্য়াতি। 

5/12

রাজনীতিতে পা

কিন্তু সেই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড ছেড়ে অগ্নিমিত্রা যখন রাজনীতিতে পা দিলেন, তখন অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তবে ‘মহিলা মোর্চা’-র সভানেত্রী হিসেবে তিনি নিজের একটা লড়াকু ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন।

6/12

উল্কার গতিতে সাফল্য

২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই অগ্নিমিত্রা নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ারে উল্কার গতিতে সাফল্য পেয়েছেন। এবারের নির্বাচনে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তিনি এক বিশাল জয় ছিনিয়ে এনেছেন।

7/12

বিপুল ব্যবধানে জয়

অগ্নিমিত্রার প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৯২টি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি ৪০ হাজার ৮৩৯ ভোটে হারিয়েছেন। এই ব্যবধান প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষের কাছে রাজনীতিক হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।

8/12

শুভেন্দুকে ছাপিয়ে?

কিন্তু বড় বড় নাম বা বিখ্যাত মুখ তো বিজেপিত আরও আছে। তাঁরাও তো বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন বাংলায়। সবচেয়ে বড় কথা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু'বার পরাজিত-করা 'জায়ান্ট কিলার' শুভেন্দু অধিকারীই তো খুব নর্মাল চয়েস হওয়া উচিত এক্ষেত্রে। তা-ও কেন অগ্নিমিত্রার মুখ ভেসে বেড়াচ্ছে? 

9/12

বিজেপি'র 'নব' নারী-বাদ

মনে করা হচ্ছে, বাংলা জয় করে বিজেপি এখানে এক নতুন ধরনের প্রশাসনিক মডেল গড়ে তুলতে চাইছে। সেক্ষেত্রে অগ্নিমিত্রার মতো একজন উচ্চশিক্ষিত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির লড়াকু নেত্রী এই মডেলের সঙ্গে ভালো ভাবে খাপ খেয়ে যান। অগ্নিমিত্রাকে বেছে নেওয়াটা দিল্লিকে নানা কৌশলগত সুবিধাও দিতে পারে। কেননা, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলের মতে, সেক্ষেত্রে মমতার মতো একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে ‘ফাইটিং স্পিরিটে’র এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েই 'রিপ্লেস' করা সম্ভব হল। বিজেপির ক্ষেত্রে বারবার মেয়েদের যোগ্য মর্যাদা না দেওয়ার যে-অভিযোগ ওঠে, সেটাকে নস্যাৎ করা যাবে। বিজেপি যে নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে, সেটার একটা বড় বিজ্ঞাপন হতে পারে বাংলার এই নজির। 

10/12

এক ঘণ্টার বৈঠক

আর এই সব জল্পনাই পরিপুষ্ট হচ্ছে, একটা আপাতভাবে ছোট কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সূত্রে। সেটা হল। দিল্লিতে অমিত শাহর বাসভবনে অগ্নিমিত্রার প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক। এই বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দলীয়ভাবে একে ‘শুভেচ্ছা সফর’ বলা হলেও রাজনৈতিক মহলের দাবি-- মুখ্যমন্ত্রীপদপ্রার্থী হিসেবেই অগ্নিমিত্রাকে দেখা হচ্ছে এবং তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যই তাঁকে এই জরুরি-ডাক। 

11/12

চমক-জাগানো

তাছাড়া বিজেপি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে খুব একটা চেনা পথে হাঁটে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ বা ছত্তীসগঢ়ের ক্ষেত্রে বড় চমক দিয়ে নতুন মুখ নিয়ে এসেছে। বাংলার ক্ষেত্রেও সেই একই ফর্মুলা প্রয়োগের সম্ভাবনা প্রবল। আর অগ্নিমিত্রাই হতে পারেন সেই 'চমকে'র তাস।

12/12

বিজেপি'র নতুন 'পোস্টার গার্ল'

বিজেপি'র নতুন 'পোস্টার গার্ল' কে এই অগ্নিমিত্রা? পরিচয়ে কী বলছে অগ্নিমিত্রার ফেসবুক প্রোফাইল? সংক্ষেপে-- তিনি নারীর ক্ষমতায়নের এক নিরন্তর লড়াকু, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা গলা তোলেন, মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদন করেছেন। বিশ্বাস, সাহস, আর দেশপ্রেমই তাঁর অভিজ্ঞান। লেটেস্ট আপডেট বলছে, অগ্নিমিত্রা পালকে উপমুখ্যমন্ত্রী বা কোনো গুরু দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা‌ রয়েছে। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। তবে, মুখ্যমন্ত্রী পদে এখনও পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারী ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাম নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা নেই বলেই সূত্রের খবর।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

political shift West Bengal: অটো-রিক্সা ইউনিয়নের পর এবার পালটানোর ঢল পুজো কমিটিগুলিতে: উত্তর থেকে দক্ষিণ, চিত্রটা ঠিক কী?

পরবর্তী অ্যালবাম

political shift West Bengal: অটো-রিক্সা ইউনিয়নের পর এবার পালটানোর ঢল পুজো কমিটিগুলিতে: উত্তর থেকে দক্ষিণ, চিত্রটা ঠিক কী?

political shift West Bengal: অটো-রিক্সা ইউনিয়নের পর এবার পালটানোর ঢল পুজো কমিটিগুলিতে: উত্তর থেকে দক্ষিণ, চিত্রটা ঠিক কী?

political shift West Bengal: অটো-রিক্সা ইউনিয়নের পর এবার পালটানোর ঢল পুজো কমিটিগুলিতে: উত্তর থেকে দক্ষিণ, চিত্রটা ঠিক কী? 9
Terrible Plane Crash: মাঝ-আকাশে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই পাইলটের ধস্তাধস্তি: ১৩২ যাত্রীকে নিয়ে আছড়ে পড়ল বিমান, সবাই শেষ

Terrible Plane Crash: মাঝ-আকাশে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই পাইলটের ধস্তাধস্তি: ১৩২ যাত্রীকে নিয়ে আছড়ে পড়ল বিমান, সবাই শেষ

Terrible Plane Crash: মাঝ-আকাশে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই পাইলটের ধস্তাধস্তি: ১৩২ যাত্রীকে নিয়ে আছড়ে পড়ল বিমান, সবাই শেষ 11
EVM Hacking EXPLAINED: ভোট-আবহে ইভিএম কারচুপির প্রসঙ্গ ওঠে; আচ্ছা, সত্যিই কি ইভিএমে কোনও চুরি সম্ভব?

EVM Hacking EXPLAINED: ভোট-আবহে ইভিএম কারচুপির প্রসঙ্গ ওঠে; আচ্ছা, সত্যিই কি ইভিএমে কোনও চুরি সম্ভব?

EVM Hacking EXPLAINED: ভোট-আবহে ইভিএম কারচুপির প্রসঙ্গ ওঠে; আচ্ছা, সত্যিই কি ইভিএমে কোনও চুরি সম্ভব? 7
Asansol Durga Temple reopens: বিজেপির জয়ে ১৫ বছর পর খুলল ‘বন্ধ’ দুর্গা মন্দিরের দরজা- নিয়ম মেনে শুরু পুজো, ভক্তদের উচ্ছ্বাস

Asansol Durga Temple reopens: বিজেপির জয়ে ১৫ বছর পর খুলল ‘বন্ধ’ দুর্গা মন্দিরের দরজা- নিয়ম মেনে শুরু পুজো, ভক্তদের উচ্ছ্বাস

Asansol Durga Temple reopens: বিজেপির জয়ে ১৫ বছর পর খুলল ‘বন্ধ’ দুর্গা মন্দিরের দরজা- নিয়ম মেনে শুরু পুজো, ভক্তদের উচ্ছ্বাস 9