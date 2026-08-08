/মায়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, রাজ্যের প্রতিটা বাসস্টপের হবে আমূল বদল- কী কী থাকবে বাসস্ট্যান্ডে?

Agnimitra Paul: শহর থেকে জেলা, রাজ্যের বাসস্ট্যান্ডগুলির আধুনিকীকরণ নিয়ে বড় কথা বললেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
মৌমিতা চক্রবর্তী: বদলে যেতে চলেছে রাজ্যের বাসস্টপের চিত্র। এবার প্রতিটা বাসস্টপে থাকবে মায়েদের কথা মাথায় রেখে আলাদা ব্যবস্থা।
যেখানে তিনি তার শিশুকে খাওয়াতে পারবেন। থাকবে জল, কোল্ডড্রিঙ্কস ও হালকা খাবারের ভেন্ডিং মেশিন।
প্রতিটা বাসস্টপে আলাদা করে থাকবে সিসিটিভি নজরদারি। এছাড়াও কোচবিহার, মায়াপুরের মত শহর নিয়ে পৃথক ভাবনা। জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
এছাড়াও থুতু ফেলা ও বেআইনি পার্কিং-এর ফাইন চালু হতে চলেছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, অ্যাপ নির্ভর পার্কিংয়ের ব্যবস্থা হবে।
হোর্ডিং দেখতে খুব খারাপ লাগছে, সেগুলোকে সুন্দর করে করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডগুলোর আধুনিকীকরণ করা হবে।
ডিজিটাল ডিসপ্লে, চার্জিং সিস্টেম থেকে শুরু করে আধুনিক ব্যবস্থা রাখা হবে। ট্যাংরা চায়না টাউন নতুন করে সেজে উঠবে।