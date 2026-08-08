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মায়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, রাজ্যের প্রতিটা বাসস্টপের হবে আমূল বদল- কী কী থাকবে বাসস্ট্যান্ডে?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 08, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:30 PM IST

Agnimitra Paul: শহর থেকে জেলা, রাজ্যের বাসস্ট্যান্ডগুলির আধুনিকীকরণ নিয়ে বড় কথা বললেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

বাসস্টপের আমূল বদল1/6

বাসস্টপের আমূল বদল

মৌমিতা চক্রবর্তী: বদলে যেতে চলেছে রাজ্যের বাসস্টপের চিত্র। এবার প্রতিটা বাসস্টপে থাকবে মায়েদের কথা মাথায় রেখে আলাদা ব্যবস্থা। 

মায়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা2/6

মায়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা

যেখানে তিনি তার শিশুকে খাওয়াতে পারবেন। থাকবে জল, কোল্ডড্রিঙ্কস ও হালকা খাবারের ভেন্ডিং মেশিন। 

সিসিটিভি নজরদারি3/6

সিসিটিভি নজরদারি

প্রতিটা বাসস্টপে আলাদা করে থাকবে সিসিটিভি নজরদারি। এছাড়াও কোচবিহার, মায়াপুরের মত শহর নিয়ে পৃথক ভাবনা। জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। 

অ্যাপ নির্ভর পার্কিং4/6

অ্যাপ নির্ভর পার্কিং

এছাড়াও থুতু ফেলা ও বেআইনি পার্কিং-এর ফাইন চালু হতে চলেছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন,  অ্যাপ নির্ভর পার্কিংয়ের ব্যবস্থা হবে। 

বাসস্ট্যান্ডগুলোর আধুনিকীকরণ5/6

বাসস্ট্যান্ডগুলোর আধুনিকীকরণ

হোর্ডিং দেখতে খুব খারাপ লাগছে, সেগুলোকে সুন্দর করে করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডগুলোর আধুনিকীকরণ করা হবে। 

ডিজিটাল ডিসপ্লে6/6

ডিজিটাল ডিসপ্লে

ডিজিটাল ডিসপ্লে, চার্জিং সিস্টেম থেকে শুরু করে আধুনিক ব্যবস্থা রাখা হবে। ট্যাংরা চায়না টাউন নতুন করে সেজে উঠবে।

TAGS:
Agnimitra Paul
bus stop

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