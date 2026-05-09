Agnimitra Paul oath ceremony: শুভেন্দুর অধিকারীর সঙ্গেই শপথ নিলেন অগ্নিমিত্রা পল, কোন মন্ত্রক পেতে চলেছেন বিজেপি নেত্রী?

Agnimitra Paul: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের পর বাংলার রাজনীতিতে এখন চর্চার কেন্দ্রে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। ফ্যাশন দুনিয়া থেকে রাজনীতির অলিন্দে তাঁর এই উত্তরণ সত্যিই চোখে পড়ার মতো। 

| May 09, 2026, 12:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড থেকে বলিউড—পোশাক পরিকল্পনায় যাঁর মুন্সিয়ানা একসময় মুগ্ধ করেছিল শ্রীদেবীর মতো কিংবদন্তিকে, সেই অগ্নিমিত্রা পল আজ বাংলার প্রশাসনিক ক্ষমতার অন্যতম শীর্ষবিন্দু।   

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে পুনরায় জয়লাভের পর শনিবার ব্রিগেডে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন অগ্নিমিত্রা। এক চিকিৎসক পরিবার থেকে উঠে এসে এই দীর্ঘ রাজনৈতিক সফরের নেপথ্যে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম ও দলীয় নেতৃত্বের আস্থা।  

১৯৭৪ সালের ২৫ নভেম্বর আসানসোলের এক সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক পরিবারে জন্ম অগ্নিমিত্রার। তাঁর বাবা ছিলেন প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ অশোক রায়।   

লরেটো কনভেন্টের পাঠ চুকিয়ে আসানসোল গার্লস কলেজ ও বনোয়ারিলাল ভালোটিয়া কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক হন তিনি। তবে সৃজনশীলতার টানে পরবর্তীকালে ফ্যাশন ডিজাইনিং এবং এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। সফল ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে কেরিয়ার গড়ার পর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উদ্যোক্তা পার্থ পালের সঙ্গে ঘর বাঁধেন।  

২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ২০২০ সালে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী এবং পরবর্তীতে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন তিনি।   

২০২১-এর নির্বাচনে সায়নী ঘোষকে পরাজিত করে বিধানসভায় প্রবেশ এবং ২০২৬-এ ফের একই কেন্দ্র থেকে জয় তাঁকে মন্ত্রীর মর্যাদায় আসীন করেছে।  

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, অগ্নিমিত্রা পালের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।  

সঞ্চিত অর্থ, মিউচুয়াল ফান্ড, গোল্ড বন্ড এবং শেয়ার বাজার মিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩৪.৭৫ লক্ষ টাকা। তাঁর নামে থাকা জমি বা বাড়ির (স্থাবর সম্পত্তি) বর্তমান বাজারমূল্য ৩.৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে।  

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ২.১৯ লক্ষ টাকা। তবে তাঁর কাঁধে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা রয়েছে।  

ফ্যাশন র‍্যাম্পের গ্ল্যামার ছেড়ে আসানসোলের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ তিনি বাংলার প্রশাসনিক চালিকাশক্তির অন্যতম কারিগর। তাঁর এই সাফল্য আগামী দিনে বাংলার রাজনীতিতে বিজেপির ভিতকে কতটা মজবুত করে, সেটাই এখন দেখার। আজ  শপথ নিলেও এখনও অবধি কোন মন্ত্রক পাচ্ছেন অগ্নিমিত্রা, তা জানা যায়নি।

BJP worker death news: সরকারের শপথ গ্রহণের সকালে মারাত্মক খবর: বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু, কী ভাবে?

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: আজ সবুজ ময়দান গেরুয়া, ব্রিগেডে পদ্ম-সুনামির আবেগ ছুঁয়েছে আসমান, দেখুন সব দুর্দান্ত ছবি

BJP worker death news: সরকারের শপথ গ্রহণের সকালে মারাত্মক খবর: বিজেপি কর্মীর রহস্য মৃত্যু, কী ভাবে?

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যস্ততার মধ্যেও মিলবে সুখবর মিথুনের, আটকে থাকা কাজে মিলবে সাফল্য কর্কটের

Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী

