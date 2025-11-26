English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ahmedabad plane crash: আমদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট! ভেঙে পড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগেই...

Air India Crash: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর আপডেট! নতুন এই রিপোর্ট সামনে আসতেই নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে।  

| Nov 26, 2025, 06:29 PM IST
1/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা ভারতের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। 

2/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

আমদাবাদ বিমানবন্দর থেকে টেক অফের কয়েক মিনিটের মধ্যে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার AI 171। 

3/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

AAIB প্রাথমিক রিপোর্টে আগেই অভিশপ্ত বিমানটির জ্বালানি সুইচ কাটঅফের কথা তুলে ধরেছে। এবার সামনে এল আরও ভয়ংকর আপডেট! 

4/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

নতুন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ভেঙে পড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই ড্রিমলাইনারটি প্রযুক্তিগত সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছিল।

5/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

৪৮ ঘণ্টা আগেই তিনটি গুরুতর বৈদ্যুতিক ত্রুটি ধরা পড়ে। যার মধ্যে রয়েছে স্টেবিলাইজার মোটর ও  ফায়ার ইনার্টার। 

6/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

এই ফায়ার ইনার্টার জ্বালানি ট্যাঙ্কে আগুন লাগলে তা প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই এটি খারাপ থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

7/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

অভিশপ্ত AI 171-এর ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা দুর্ঘটনার ২ দিন আগে এই ফায়ার ইনার্টারটি অফলাইন করেন। 

8/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

এটাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক করা প্রয়োজন। কিন্তু ২ দিন পর এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি যখন তার চূড়ান্ত উড়ানের জন্য যাত্রা শুরু করে, তখনও এটি অফ-ই ছিল।

9/9

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

Ahmedabad Plane crash

ফেডারেলের এই রিপোর্ট সামনে আসতেই নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে।

