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Ahmedabad Plane Crash: বেঁচেও জীবন দুর্বিষহ! চাকরি হারিয়ে চরম সংকটে এয়ার ইন্ডিয়া বিমান ক্র্যাশের একমাত্র জীবিত রমেশ

Written BySoumita Khan
Published: Jun 12, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:56 PM IST

Ahmedabad Plane Crash: দুর্ঘটনায় বেঁচে গেলেও রমেশের জীবন এখন চরম সংকটে। জানা গিয়েছে, রমেশ এয়ার ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন (প্রাথমিক) সাহায্য হিসেবে ২৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে তাঁর সংসার চলছে না।

 

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠিক এক বছর আগে। আমদাবাদ থেকে লন্ডনে যাওয়ার পথে টেক অফের পরই এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান (AI-171) ভেঙে পড়ে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ২৬০ জন মানুষ মারা যান। পুরো বিমানের যাত্রীদের মধ্যে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান মাত্র একজন মানুষ—তাঁর নাম বিশ্বাস কুমার রমেশ।

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দুর্ঘটনার এক বছর পার হলেও সেই ভয়াবহ স্মৃতি এবং কষ্ট আজও তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি এখন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাটি আসলে কেন এবং কীভাবে ঘটেছিল, তা যেন পরিষ্কারভাবে সবাইকে জানানো হয়।

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রমেশ জানিয়েছেন যে, দুর্ঘটনাটি সেইদিনই শেষ হয়ে যায়নি, তাঁর জীবনে তার রেশ আজও রয়ে গিয়েছে। রমেশ বলেন, 'অনেকে হয়তো ভাবেন দুর্ঘটনা শেষ তো সব শেষ। কিন্তু তা নয়। আমি আজও মনের ভেতর গভীর ক্ষত নিয়ে বেঁচে আছি। আমি আমার ভাইকে এই দুর্ঘটনায় হারিয়েছি। বিমানটি কেন ভেঙে পড়ল, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি আজও খুঁজছি। এই প্রশ্ন শুধু আমার একার নয়, যারা তাদের আপনজনকে হারিয়েছেন, সেইসব পরিবারের সবার মনেই এই প্রশ্ন রয়েছে। আমাদের এখন পরিষ্কার এবং সত্যি জবাব দরকার।'

 

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সরকারিভাবে এই দুর্ঘটনার চূড়ান্ত বা শেষ রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিমানটি আকাশ ওড়ার পরপরই তার জ্বালানি বা তেলের দুটি সুইচ হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বিমানের ইঞ্জিনে তেল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং এই বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে। তদন্তের কাজে রমেশ গত মার্চ মাসে আমদাবাদে গিয়ে তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখাও করেছেন।

 

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দুর্ঘটনায় বেঁচে গেলেও রমেশের জীবন এখন চরম সংকটে। তাঁর প্রতিনিধি সঞ্জীব প্যাটেল জানিয়েছেন, রমেশ এয়ার ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন (প্রাথমিক) সাহায্য হিসেবে ২৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে তাঁর সংসার চলছে না।

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শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে রমেশ এখন কোনও কাজকর্ম বা চাকরি করতে পারছেন না। ফলে তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ বছরের ছোট সন্তানের ভরণপোষণ চালানো তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিবারটি এখন বড় আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। এই কারণে রমেশের আইনজীবীরা এখন আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

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এই বিষয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে আছে। কোম্পানির প্রতিনিধিরা রমেশের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা নিয়ে কথা বলছেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই (ANI)-এর খবর অনুযায়ী, বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে যে তারা বেশিরভাগ পরিবারকে প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়েছে।

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যারা মারা গিয়েছেন, তাদের মধ্যে ৯৬ শতাংশ পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। বিমানটি মাটিতে ভেঙে পড়ার ফলে নীচে থাকা যে মানুষগুলো আহত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ৯৪ শতাংশ মানুষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজও চলছে এবং এর জন্য পরিবারগুলোর ওপর কোনও তাড়াহুড়ো বা চাপ দেওয়া হচ্ছে না।

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এছাড়া টাটা গ্রুপের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ট্রাস্ট গঠন করে সাহায্য করা হচ্ছে। এবং ৯১ শতাংশ পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে অতিরিক্ত আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই দুর্ঘটনার তদন্ত একদম শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি এর আসল কারণ ও চূড়ান্ত রিপোর্ট সবার সামনে প্রকাশ করা হবে।

TAGS:
ahmedabad plane crash
Air India
AI-171 crash
plane crash survivor
Vishwash Kumar Ramesh
Aviation safety
AAIB investigation

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