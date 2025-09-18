English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ahmedabad Plane Crash: আড়ালের সব চেষ্টাই ব্যর্থ... আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত বোয়িং এবং হানিওয়েল! বড় আপডেট...

Air India Crash: ১২ জুনের অভিশপ্ত সকাল! ২৪১ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়ে AI 171। দুর্ঘটনার পর পরই প্রাক্তন কর্মীরা অনেক তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন... এবার... 

| Sep 18, 2025, 08:44 PM IST
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আড়াল করার অনেক চেষ্টা করেছিল! কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!      

এই মর্মে দায়ের হল মামলা। আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের হল প্রথম মামলা। দুর্ঘটনায় নিহত চারজনের পরিবার বিমান নির্মাতা বোয়িং এবং জ্বালানি সুইচ সরবরাহকারী হানিওয়েলের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছে।   

আমদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর থেকেই মার্কিন মহাকাশ সংস্থা বোয়িং সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। বোয়িংয়ের প্রাক্তন কর্মীরাও দুর্ঘটনার পর পরই বিভিন্ন তথ্য ফাঁস করে বোয়িংয়ের অনেক কালো সত্য প্রকাশ করেছেন।  

কিন্তু আমেরিকান সংস্থাগুলির প্রচেষ্টা ছিল কোনও না কোনওভাবে বোয়িংকে ক্লিনচিট দেওয়া! যাতে মার্কিন সংস্থার ভাবমূর্তি নষ্ট না হয়। কিন্তু এবার দুর্ঘটনায় নিহত চার যাত্রীর পরিবার বোয়িং ও হানিওয়েলের বিরুদ্ধে AI 171-এর দুর্ঘটনার জন্য অবহেলা ও ত্রুটিপূর্ণ জ্বালানি সুইচকে দায়ী করে মামলা দায়ের করেছেন।  

প্রসঙ্গত, টেক অফের পরই এয়ার ইন্ডিয়া উড়ানের দুটি ইঞ্জিনেই জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ইঞ্জিন টেকঅফের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বা থ্রাস্ট পায়নি। টেক অফের কয়েক সেকেন্ড পরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ড্রিমলাইনার।  

এখন দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্টে পাইলটদের যে কথোপকথন সামেন এসেছে, তাতে জানা গিয়েছে, ইঞ্জিনের সুইচ কাট-অফ হওয়ার পরই একজন পাইলট অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সুইচ বন্ধ করলে কেন? উত্তরে অপরজন জানান, তিনি সুইচ বন্ধ করেননি।  

অর্থাৎ, যা ইঙ্গিত করছে সুইচের যান্ত্রিক ত্রুটিকে। উল্লেখ্য, হানিওয়েল বোয়িংয়ের জন্য এই সুইচ তৈরি করে। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, থ্রাস্ট লিভারের ঠিক পিছনে রয়েছে এই জ্বালানি সুইচ।  

নিহতদের পরিবারের অভিযোগ, "বোয়িং এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল যে ককপিটে স্বাভাবিক কার্যকলাপের ফলেও অসাবধানতাবশত বিঘ্ন ঘটতে পারে! কিন্তু এই অনিবার্য বিপর্যয় রোধে হানিওয়েল বা বোয়িং কী করেছিল? উত্তর, কিছুই না।" 

