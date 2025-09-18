Ahmedabad Plane Crash: আড়ালের সব চেষ্টাই ব্যর্থ... আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জড়িত বোয়িং এবং হানিওয়েল! বড় আপডেট...
Air India Crash: ১২ জুনের অভিশপ্ত সকাল! ২৪১ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়ে AI 171। দুর্ঘটনার পর পরই প্রাক্তন কর্মীরা অনেক তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন... এবার...
1/8
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!
2/8
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!
photos
TRENDING NOW
3/8
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!
4/8
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!
5/8
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!
6/8
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!
7/8
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!
8/8
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং এবং হানিওয়েল জড়িত!
photos