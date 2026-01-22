Ahmedabad Plane Crash: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট! শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার কারণ তবে...

Ahmedabad Plane Crash: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট! শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার কারণ তবে...
Ahmedabad Plane Crash Report: ২০২৫-এর ১২ জুন আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফের কয়েক সেকেন্ড পরই মেঘাঘিনগরে বি জে মেডিকেল কলেজের হস্টেলের উপর ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান AI 171।
উদাহরণ হিসেবে FAS ২০২২-এর জানুয়ারিতে P100 প্রাইমারি পাওয়ার প্যানেলে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছে। যার ফলে L2 বাস টাই ব্রেকার এবং সংশ্লিষ্ট তারের চারপাশে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল, প্যানেলটি প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল। এরপর সেই ২০২২-এই এপ্রিল মাসে ল্যান্ডিং গিয়ারে ত্রুটির কারণে বিমানটিকে গ্রাউন্ডেডও করা হয়েছিল।
