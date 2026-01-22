English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ahmedabad Plane Crash: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট! শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার কারণ তবে...

Ahmedabad Plane Crash: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট! শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার কারণ তবে...

Ahmedabad Plane Crash Report: ২০২৫-এর ১২ জুন আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফের কয়েক সেকেন্ড পরই মেঘাঘিনগরে বি জে মেডিকেল কলেজের হস্টেলের উপর ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান AI 171।     

| Jan 22, 2026, 05:58 PM IST
1/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় এবার আরও একটি ভয়ংকর রিপোর্ট! যে রিপোর্ট দিয়েছে ফাউন্ডেশন ফর অ্যাভিয়েশন সেফটি (FAS)।

2/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

ফ্যাসের রিপোর্টে যে কথা লেখা হয়েছে, তারপর শুধু একটাই প্রশ্ন উঠছে! শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার কারণ তবে এটাই? 

3/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

২০২৫-এর ১২ জুন আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফের পরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান AI 171। প্রাণ হারান ১ জন বিমানের ২৪১ জন যাত্রী-ই। সেইসঙ্গে আরও বহু মানুষ।

4/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

রিপোর্টে FAS দাবি করেছে যে, আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনার আগে থেকেই বোয়িং 787 ড্রিমলাইনারের অনেক সমস্যা ছিল। বছরের পর বছর ধরে সেই কারিগরি সমস্যা উপেক্ষিত ছিল।

5/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে রক্ষণাবেক্ষণ, সবেতেই ত্রুটি ছিল। ইলেকট্রনিক এবং সফ্টওয়্যার ত্রুটি, সার্কিট ব্রেকারগুলির বারবার ট্রিপিং, ক্ষতিগ্রস্ত তার, শর্ট সার্কিট, বৈদ্যুতিক শক্তি হ্রাস এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উপাদানগুলির অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া- এই সবই ছিল।

6/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে বোয়িংয়ের পরিষেবা শুরুর প্রথম দিন থেকেই এই সমস্যাগুলি ছিল। কিন্তু বোয়িং, এয়ার ইন্ডিয়া এবং ভারতীয় কর্মকর্তারা নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই সমস্ত তথ্য গোপন করেছে। 

7/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

FAS-এর রিপোর্টে উল্লেখ, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি ২০১১-এর শেষের দিকে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে। ২০১৩-র ডিসেম্বরে প্রথম ওড়ে। ২০১৪-র ২৮ জানুয়ারি এয়ার ইন্ডিয়াকে বিমানটি হস্তান্তর করা হয়। এরপর ২০২৪-র ৮ ফেব্রুয়ারি বিমানটির প্রথম বাণিজ্যিক উড়ান হয়।

8/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

FAS অভিযোগ করেছে যে, তাদের কাছে যে নথি রয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বিমানটি ২০১৪-র ১ ফেব্রুয়ারি ভারতে আসার পর থেকেই সিস্টেমে ত্রুটি শুরু হয় এবং দীর্ঘ ১১ বছরের পরিষেবা জীবন জুড়ে তা অব্যাহত ছিল। 

9/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

উদাহরণ হিসেবে FAS ২০২২-এর জানুয়ারিতে P100 প্রাইমারি পাওয়ার প্যানেলে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছে। যার ফলে L2 বাস টাই ব্রেকার এবং সংশ্লিষ্ট তারের চারপাশে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল, প্যানেলটি প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল। এরপর সেই ২০২২-এই এপ্রিল মাসে ল্যান্ডিং গিয়ারে ত্রুটির কারণে বিমানটিকে গ্রাউন্ডেডও করা হয়েছিল।

10/10

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট!

FAS মার্কিন সেনেটে তাদের এই রিপোর্ট জমা দিয়েছে। FAS-এর দাবি, অন্যান্য 787-এর ক্ষেত্রেও একই রকম সমস্যা রয়েছে। তাই বিশ্বব্যাপী বোয়িং 787 বিমানগুলি পরিদর্শনের জন্যও আহ্বান জানিয়েছে FAS।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Delhi Govt. Free LPG cylinder scheme: বিনামূল্যে সিলিন্ডার! মধ্যবিত্তের বোঝা কমাতে হোলিতেই ঘরে ঘরে পৌঁছবে ফ্রি LPG...কারা পাবেন? জেনে নিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Delhi Govt. Free LPG cylinder scheme: বিনামূল্যে সিলিন্ডার! মধ্যবিত্তের বোঝা কমাতে হোলিতেই ঘরে ঘরে পৌঁছবে ফ্রি LPG...কারা পাবেন? জেনে নিন...

Delhi Govt. Free LPG cylinder scheme: বিনামূল্যে সিলিন্ডার! মধ্যবিত্তের বোঝা কমাতে হোলিতেই ঘরে ঘরে পৌঁছবে ফ্রি LPG...কারা পাবেন? জেনে নিন...

Delhi Govt. Free LPG cylinder scheme: বিনামূল্যে সিলিন্ডার! মধ্যবিত্তের বোঝা কমাতে হোলিতেই ঘরে ঘরে পৌঁছবে ফ্রি LPG...কারা পাবেন? জেনে নিন... 14
Soldiers killed in Deadly Accident: রক্তাক্ত গিরিখাত! পাহাড়ি সড়ক থেকে পিছলে গভীর খাদে সেনার গাড়ি! ঘটনাস্থলেই দুঃসহ মৃত্যু... হাড়হিম...

Soldiers killed in Deadly Accident: রক্তাক্ত গিরিখাত! পাহাড়ি সড়ক থেকে পিছলে গভীর খাদে সেনার গাড়ি! ঘটনাস্থলেই দুঃসহ মৃত্যু... হাড়হিম...

Soldiers killed in Deadly Accident: রক্তাক্ত গিরিখাত! পাহাড়ি সড়ক থেকে পিছলে গভীর খাদে সেনার গাড়ি! ঘটনাস্থলেই দুঃসহ মৃত্যু... হাড়হিম... 7
Snigdhajit Bhowmik: ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাতেই... বলা হল... সরকারি মেলায় &#039;নোংরা হেনস্থা&#039; স্নিগ্ধজিৎকে! উগরে দিলেন ক্ষোভ...

Snigdhajit Bhowmik: ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাতেই... বলা হল... সরকারি মেলায় 'নোংরা হেনস্থা' স্নিগ্ধজিৎকে! উগরে দিলেন ক্ষোভ...

Snigdhajit Bhowmik: ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাতেই... বলা হল... সরকারি মেলায় 'নোংরা হেনস্থা' স্নিগ্ধজিৎকে! উগরে দিলেন ক্ষোভ... 9
Ahmedabad Plane Crash: পাইলট সুমিত সবরওয়ালের দাবিই ঠিক, আমেরিকার সেনেট সাব কমিটিকে জমা পড়ল হাড়হিম রিপোর্ট

Ahmedabad Plane Crash: পাইলট সুমিত সবরওয়ালের দাবিই ঠিক, আমেরিকার সেনেট সাব কমিটিকে জমা পড়ল হাড়হিম রিপোর্ট

Ahmedabad Plane Crash: পাইলট সুমিত সবরওয়ালের দাবিই ঠিক, আমেরিকার সেনেট সাব কমিটিকে জমা পড়ল হাড়হিম রিপোর্ট 6