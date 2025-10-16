English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ahmedabad Plane Crash: 'আমার ছেলে মৃত, ও এসে তো কোর্টে সওয়াল করতে পারবে না! প্লিজ নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করুন...', Air India পাইলটের বাবার আর্জি...

Air India Crash: মৃত ক্যাপ্টেনের বাবার দাবি সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে বলা হয়েছে যে Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB)-এর প্রাথমিক রিপোর্টে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। রিপোর্টে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে পাইলটের ভুলকে অযৌক্তিকভাবে দায়ী করা হয়েছে, অথচ অন্যান্য সুস্পষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিগত কারণগুলি খতিয়ে দেখা হয়নি। এগুলির আলাদা করে তদন্ত হওয়া জরুরি।

| Oct 16, 2025, 06:46 PM IST
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদে গত জুনে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় ২৬০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় স্বতন্ত্র তদন্তের নির্দেশ চেয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মৃত ক্যাপ্টেন সুমিত সাবারওয়ালের ৯১ বছর বয়সী বাবা পুষ্কর রাজ সাভারওয়াল।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

সরকারের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে ইতোমধ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মৃত ক্যাপ্টেনের বাবা। এরপরেই এই আবেদন করেন তিনি। তাঁর দাবি, অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্ট বিচারকের নেতৃত্বে গঠিত বিমান বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল দিয়ে এই দুর্ঘটনার তদন্ত করা হোক।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, "দুর্ঘটনার সঠিক কারণ চিহ্নিত না করে একটি অসম্পূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট তদন্ত ভবিষ্যতে যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করে এবং সামগ্রিকভাবে বিমান সুরক্ষাকে দুর্বল করে তোলে, যা ভারতের সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।"  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

প্রাথমিক রিপোর্টে কী বলা হয়েছিল? ক্যাপ্টেন সুমিত সাবারওয়ালের বাবা জানান, AAIB-এর যে দুজন আধিকারিক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁরা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর ছেলে বিমানটি টেক অফের পরেই ইঞ্জিনের জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

AAIB-এর প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে বিমানটি টেক-অফের পরপরই এক সেকেন্ডের ব্যবধানে দুটি ইঞ্জিনেরই ফুয়েল সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে ককপিটে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাই দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "ককপিট ভয়েস রেকর্ডিংয়ে শোনা যায় যে একজন পাইলট অপরজনকে জিজ্ঞাসা করছেন যে কেন তিনি ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ করলেন। জবাবে অন্য পাইলট বলেন যে তিনি তা করেননি।"  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

তবে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশের পর জল্পনা শুরু হলে AAIB স্পষ্ট জানিয়েছিল যে দুর্ঘটনার আসল কারণ সম্পর্কে "চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে" পৌঁছানো এখনও অনেক বাকি, এবং চূড়ান্ত রিপোর্টে মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা হবে। তাই তারা সকলকে তাড়াতাড়ি কোনো উপসংহারে না পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করেছিল।

