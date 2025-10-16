Ahmedabad Plane Crash: 'আমার ছেলে মৃত, ও এসে তো কোর্টে সওয়াল করতে পারবে না! প্লিজ নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করুন...', Air India পাইলটের বাবার আর্জি...

Ahmedabad Plane Crash: 'আমার ছেলে মৃত, ও এসে তো কোর্টে সওয়াল করতে পারবে না! প্লিজ নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করুন...', Air India পাইলটের বাবার আর্জি...
Air India Crash: মৃত ক্যাপ্টেনের বাবার দাবি সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে বলা হয়েছে যে Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB)-এর প্রাথমিক রিপোর্টে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। রিপোর্টে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে পাইলটের ভুলকে অযৌক্তিকভাবে দায়ী করা হয়েছে, অথচ অন্যান্য সুস্পষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিগত কারণগুলি খতিয়ে দেখা হয়নি। এগুলির আলাদা করে তদন্ত হওয়া জরুরি।
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
