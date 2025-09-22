Ahmedabad Plane Crash: 'চূডা়ন্ত দুর্ভাগ্যজনক'! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জ্বালানি সুইচ 'কাট-অফ' প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বলল... বড় আপডেট...

Ahmedabad Plane Crash: 'চূডা়ন্ত দুর্ভাগ্যজনক'! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জ্বালানি সুইচ 'কাট-অফ' প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বলল... বড় আপডেট...
Air India Crash Probe: এয়ার ইন্ডিয়ার AI 171 উড়ান দুর্ঘটনার তদন্ত আদালতের তত্ত্বাবধানে করার জন্য দাবি জানিয়ে করা একটি জনস্বার্থ মামলার এদিন শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্ট।
এয়ার ইন্ডিয়ার AI 171 উড়ান দুর্ঘটনার তদন্ত আদালতের তত্ত্বাবধানে করার জন্য দাবি জানিয়ে করা একটি জনস্বার্থ মামলার এদিন শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই আবেদনে বলা হয়েছে, AAIB প্রাথমিক রিপোর্টে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জ্বালানি সুইচ "রান" থেকে "কাটঅফ" হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে দায়ি করা হয়েছে। যা পাইলটের ভুলকে ইঙ্গিত করে!
