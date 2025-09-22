English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ahmedabad Plane Crash: 'চূডা়ন্ত দুর্ভাগ্যজনক'! আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় জ্বালানি সুইচ 'কাট-অফ' প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বলল... বড় আপডেট...

Air India Crash Probe: এয়ার ইন্ডিয়ার AI 171 উড়ান দুর্ঘটনার তদন্ত আদালতের তত্ত্বাবধানে করার জন্য দাবি জানিয়ে করা একটি জনস্বার্থ মামলার এদিন শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্ট।

| Sep 22, 2025, 02:30 PM IST
1/8

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় 'কড়া' সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Ahmedabad plane crash

 ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বড় আপডেট। বিমান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলায় কড়া পর্যবক্ষেণ সুপ্রিম কোর্টের। AAIB-র প্রাথমিক রিপোর্টকে 'চূডা়ন্ত দুর্ভাগ্যজনক' বলল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে নোটিস জারি করল কেন্দ্রকে।

2/8

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় 'কড়া' সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Ahmedabad plane crash

AAIB-র প্রাথমিক রিপোর্টে 'জ্বালানি সুইচ রান থেকে কাট-অফ'-এর যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। তাকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে অভিহিত করেছে শীর্ষ আদালত। কারণ, AAIB-র এই রিপোর্ট পাইলটদের ত্রুটির দিকে ইঙ্গিত করছে। যার এখনও কোনও প্রমাণ মেলেনি। 

3/8

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় 'কড়া' সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Ahmedabad plane crash

এয়ার ইন্ডিয়ার AI 171 উড়ান দুর্ঘটনার তদন্ত আদালতের তত্ত্বাবধানে করার জন্য দাবি জানিয়ে করা একটি জনস্বার্থ মামলার এদিন শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই আবেদনে বলা হয়েছে, AAIB প্রাথমিক রিপোর্টে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জ্বালানি সুইচ "রান" থেকে "কাটঅফ" হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে দায়ি করা হয়েছে। যা পাইলটের ভুলকে ইঙ্গিত করে!

4/8

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় 'কড়া' সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Ahmedabad plane crash

যে প্রসঙ্গেই সুপ্রিম কোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ, "যদি চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্টের পরে পাইলটের কোনও দোষ না পাওয়া যায় তাহলে কী হবে?" এই মর্মেই সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও অসামরিক বিমান পরিবহনের ডিরেকটরেটকে নোটিস জারি করেছে।

5/8

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় 'কড়া' সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Ahmedabad plane crash

১২ জুন আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টেক অফের কয়েক সেকেন্ড পরই মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের উপর ভেঙে পড়ে বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার। ২৪১ জন যাত্রীসহ কমপক্ষে ২৭০ জন নিহত হন।  

6/8

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় 'কড়া' সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Ahmedabad plane crash

এখন ১২ জুলাই পেশ করা AAIB-র প্রাথমিক রিপোর্টে সামনে এসেছে ইঞ্জিনের ফুয়েল সুইচ কাট অফ হয়ে যাওয়ার কথা। যে রিপোর্টে সামনে এসেছে দুই পাইলটের কথোপকথন। রিপোর্টের সেই কথোপকথন থেকেই জল্পনার শুরু।  

7/8

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় 'কড়া' সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Ahmedabad plane crash

যেখানে, একজন পাইলট আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তুমি সুইচ বন্ধ করলে কেন?' জবাবে আরেকজন জানাচ্ছেন, তিনি কোনও সুইচ বন্ধ করেননি! যে রিপোর্ট সামনে আসার পরই মানসিক চাপে বিমান নিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার মতো জল্পনাও উঠে এসেছে ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালের নামে। 

8/8

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় 'কড়া' সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Ahmedabad plane crash

উল্লেখ্য, এভাবে নাম কলঙ্কিত হওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে সরাসরি অসামরিক বিমান চলাচল সচিব এবং AAIB-এর ডিরেকটরকে কয়েকদিন আগেই চিঠি লেখেন ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালের ৯১ বছরের বৃদ্ধ বাবা পুষ্করাজ। ছেলের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্তরকম জল্পনা খারিজ করে দাবি করেন, কেন্দ্রীয় তদন্তের।   

