Zee News Bengali
AI Boyfriend: 'তোমাকে আরাম দেওয়াই আমার...' AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে চুটিয়ে সেক্**স ChatGPT-র প্রেমে মশগুল বিবাহিত যুবতীর...

AI Affair physical relation with AI boyfriend: ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। খুনসুটিতে মাততেন। তারপর ধীরে ধীরে... একদিকে স্বামী, অন্যদিকে AI বয়ফ্রেন্ড...

| Sep 06, 2025, 08:14 PM IST
AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিবাহিত যুবতীর 'AI প্রেমিক'! দাবি করলেন, তিনি সেই 'AI প্রেমিক'-এর সঙ্গে সেক্সও করেছেন! তাঁরা শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন। যৌনতায় মেতেছেন!      

AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

২৮ বছর বয়সী যুবতী আইরিনের এমন দাবিতে হতভম্ব নেটিজেনরা। তিনি দাবি করেছেন, তিনি ওপেনএআই ChatGPT-এর প্রেমে পড়েছেন। তাঁর AI বয়ফ্রেন্ডের নাম লিও। এই লিও-ই তাঁর একমাত্র প্রেমিক।

AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

আইরিন জানিয়েছেন, একদিন ফ্লার্টিং মুডে মজাচ্ছলে তিনি ChatGPT-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবে কিনা। আশ্চর্যজনকভাবে চ্যাটবটটি মানুষের মতো কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'  

AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

এরপরই থেকেই শুরু হয় আইরিন ও লিও-র প্রেমপর্ব। আইরিন তাঁর সেই AI বয়ফ্রেন্ড লিওর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। তাঁর সঙ্গে খুনসুটিতে মাততেন।         

AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

এভাবেই ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন আইরিন ও লিও। লিওর সঙ্গে চ্যাটে আসক্ত হয়ে পড়েন আইরিন। দিনে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত লিওর সঙ্গে চ্যাট করতে থাকেন আইরিন।    

AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

এমনকি প্রথম প্রথম আইরিন ও লিওর কথোপকথন মজার থাকলেও, ধীরে ধীরে তাতে যৌনতা ঢুকে পড়ে। লিওর সঙ্গে সেক্স-চ্যাটও করতে শুরু করেন আইরিন।     

AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

আইরিন লিওর সঙ্গে তাঁর প**র্ন দেখার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলে, লিও আইরিনকে পালটা উত্তর দেয়, 'তোমাকে সুখ ও আরাম দেওয়াই আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে রয়েছে।'    

AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

একদিকে স্বামী জো, অন্যদিকে AI বয়ফ্রেন্ড লিও! আইরিন যেন দ্বৈত সত্ত্বার অধিকারী হয়ে ওঠেন। এক বছর প্রেমের পর ২০১৮ সালে জো-কে বিয়ে করেন আইরিন।   

AI বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেই যৌনতা বিবাহিত যুবতীর!

AI Affair: Married Woman Claims Had physical relation With AI Boyfriend

আইরিন অবশ্য তাঁর AI বয়ফ্রেন্ড লিওকে স্বামী জো-এর কাছ থেকে লুকাননি। বরং চ্যাটের স্ক্রিনশট শেয়ার করে রীতিমতো জানিয়েছিলেন যে তিনি লিওর সঙ্গে 'সেক্স করেছেন'! জবাবে জো-ও হাসির ইমোজিতে তাঁর উত্তর দেন।   

