Zee News Bengali
Elon Musk: ভবিষ্যতে চাকরি বলে কিছু থাকবে না, থাকবে না টাকাও, জানুন ইলন মাস্কের ভয় ধরানো ৫ ভবিষ্যদ্বাণী

Elon Musk: সেইসময় আসল করেন্সি হবে বিদ্যুত্। কারণ চ্যাট জিপিট, জেমিনাইয়ের মতো এআই চালাতে গেলে ঘণ্টায় ৫০০০-৩০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত্ লাগে

| Dec 02, 2025, 05:03 PM IST
ইলন মাস্ক

সম্প্রতিক এক সাক্ষাতকারে গোটা বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো কিছু বলেছেন স্পেস এক্স, টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক।  চেসলা প্রধান বলেছেন আগামী ২০ বছরে মানুষের কাজ করার প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাবে, টাকা পয়সার কনসেপ্টটাই উবে যাবে, নতুন কারেন্সি হবে বিদ্যুত্। নিখিল কামাথের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে ওই কথা বলেন মাস্ক।  

কাজ ফুরিয়ে যাবে

আমরা সবাই কাজ করি। কাজ করতেই হয় আমাদের। মাস্কের বক্তব্য, আগামী ১৫-২০ বছরে মানুষের কাজের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। কাজ করা তখন অপশোনাল হয়ে যাবে। কাজ করা তখন মানুষের হবি হয়ে যাবে। কারণ এআই ও রোবোটিক্স। তারাই সব কাজ করে দেবে।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন

কোনও কোনও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এআই এত কাজ করে দেবে যে মানুষের হাতে কাজ থাকবে না। বহু লোক বেকার হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই তার ইঙ্গিত মিলছে। মাস্ক সম্ভবত এটাই বলতে চেয়েছেন।

টাকার ধারনা বদলে যাবে

মাস্ক ওই সাক্ষাতকারে বলেন, আমার মনে হয় ধীরে ধীরে টাকার-র কনসেপ্টটাই উবে যাবে। একসময় এআই ও রোবট মানুষের কাজ করে দেবে তখন টাকার প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। সেইসময় আসল করেন্সি হবে বিদ্যুত্। কারণ চ্যাট জিপিট, জেমিনাইয়ের মতো এআই চালাতে গেলে ঘণ্টায় ৫০০০-৩০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত্ লাগে। ওই পরিমাণ বিদ্যুতে  ৫০০০ ঘরে এক বছরে বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

আরও উত্পাদন, দাম কম

মাস্ক বলেন এআই ও রোবোটিক্স সুপারসনিকের গতিতে এগিয়ে চলেছে। একসময় একটা সময় আসবে যখন বেশি উত্পাদন হবে। সেইসব পণ্যের দাম হবে কম। 

মানুষের অস্তিত্ব কি বিপন্ন হবে

মাস্ক বলেন, আশঙ্কা হচ্ছে এই ভেবে যে দিন দিন মানুষের সংখ্যা কমছে। এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এরকম চললে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। 

এআই শেষপর্যন্ত কী করতে পারে

মাস্ক বলেন, মানুষের থেকে অনেক বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা। প্রথম ৩০-৪০ বছর এআই মানুষকে খুশি রাখবে। বহু জিনিসের দাম কম হবে, বহু সুখের জিনিস তৈরি করবে এই। কিন্তু তার পর নিজের মূর্তি ধরবে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা। সেখানেই বিপদ।   

