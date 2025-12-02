Elon Musk: ভবিষ্যতে চাকরি বলে কিছু থাকবে না, থাকবে না টাকাও, জানুন ইলন মাস্কের ভয় ধরানো ৫ ভবিষ্যদ্বাণী

Elon Musk: ভবিষ্যতে চাকরি বলে কিছু থাকবে না, থাকবে না টাকাও, জানুন ইলন মাস্কের ভয় ধরানো ৫ ভবিষ্যদ্বাণী
Elon Musk: সেইসময় আসল করেন্সি হবে বিদ্যুত্। কারণ চ্যাট জিপিট, জেমিনাইয়ের মতো এআই চালাতে গেলে ঘণ্টায় ৫০০০-৩০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত্ লাগে
ইলন মাস্ক
কাজ ফুরিয়ে যাবে
বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন
টাকার ধারনা বদলে যাবে
মাস্ক ওই সাক্ষাতকারে বলেন, আমার মনে হয় ধীরে ধীরে টাকার-র কনসেপ্টটাই উবে যাবে। একসময় এআই ও রোবট মানুষের কাজ করে দেবে তখন টাকার প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। সেইসময় আসল করেন্সি হবে বিদ্যুত্। কারণ চ্যাট জিপিট, জেমিনাইয়ের মতো এআই চালাতে গেলে ঘণ্টায় ৫০০০-৩০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত্ লাগে। ওই পরিমাণ বিদ্যুতে ৫০০০ ঘরে এক বছরে বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটাতে পারে।
আরও উত্পাদন, দাম কম
মানুষের অস্তিত্ব কি বিপন্ন হবে
এআই শেষপর্যন্ত কী করতে পারে
