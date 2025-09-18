English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ahmedabad Plane Crash: 'মানসিক চাপেই বিমান নিয়ে আত্মঘাতী আমার ছেলে!' আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বিস্ফোরক চিঠি নিহত ক্যাপ্টেনের বৃদ্ধ বাবার...

কীভাবে ঘটে আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা? ২৪১ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়ে এয়াপর ইন্ডিয়ার 787-8 ড্রিমলাইনার! প্রযুক্তগিত ত্রুটি নাকি আত্মহত্যা? ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা...

| Sep 18, 2025, 11:03 AM IST

Air India Crash: কীভাবে ঘটে আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা? ২৪১ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়ে এয়াপর ইন্ডিয়ার 787-8 ড্রিমলাইনার! প্রযুক্তগিত ত্রুটি নাকি আত্মহত্যা? ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা। ২৭৫ জনের প্রাণহানি। কীভাবে টেক অফের কয়েক সেকেন্ড পরই ভেঙে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ড্রিমলাইনার?  

AAIB- প্রাথমিক রিপোর্টে সামনে এসেছে ইঞ্জিনের ফুয়েস সুইচ কাট অফ হয়ে যাওয়ার কথা। সামনে এসেছে দুই পাইলটের কথোপকথন। যেখানে, একজন আরেকজন পাইলটকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তুমি সুইচ বন্ধ করলে কেন?'   

আর তারপরই বিভিন্ন বিমান বিশেষজ্ঞ থেকে উড়ান দুর্ঘটনা তদন্তকারী সংস্থা মনে করছে, AI 171-র পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়াল মানসিক চাপেই বিমান নিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন!এবার সেই প্রসঙ্গেই বিস্ফোরক নিহত ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালের ৯১ বছরের বৃদ্ধ বাবা পুষ্করাজ।   

বেসামরিক বিমান চলাচল সচিব এবং AAIB-এর ডিরেকটরকে লেখা এক চিঠিতে, ৯১ বছর বয়সী পুষ্করাজ লিখেছেন, "১২ জুনের দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট তথ্য ফাঁস হওয়ায় মনে করা হচ্ছে যে সুমিত (৫৬) প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন ও তাই তিনি আত্মহত্যার কথা ভাবছিলেন! বিমান নিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন!"  

সুমিত সাভারওয়ালের এই মানসিক চাপের পিছনে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বাবার কথায়, "ক্যাপ্টেন সাভারওয়ালের প্রায় ১৫ বছর আগে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল।"   

তাঁর আত্মহত্যার ইচ্ছার কারণ সম্পর্কিত আরও একটি জল্পনা হল তাঁর মায়ের মৃত্যু! পুষ্করাজ সাভারওয়াল লিখেছেন,"ক্যাপ্টেন সাভারওয়ালের  মা ৩ বছরেরও বেশি আগে মারা গিয়েছেন। তারপরেও ক্যাপ্টেন সাভারওয়াল কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা ছাড়াই ১০০টিরও বেশি ফ্লাইট উড়িয়েছেন।"  

চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিমান চালিয়েছেন ক্যাপ্টেন সাভারওয়াল। তখন কোনও দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তাই এই মিথ্যে দুর্নাম, কটাক্ষ ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালের সুনামকে নষ্ট করছে, কলঙ্কিত করছে!"  

পুষ্করাজ তাঁর ছেলের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্তরকম জল্পনা-কল্পনা অস্বীকার করেছেন চিঠিতে। পাশাপাশি, এটাও উল্লেখ করেছে যে, তাঁর প্রায় ১৫,৬৩৮.২২ ঘণ্টা বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল। যার মধ্যে ৮,৫৯৬ ঘণ্টা ছিল ৭৮৭-৮ বিমানে। তাঁকে পাইলট প্রশিক্ষক অর্থাৎ লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন হিসেবেও মনোনীত করা হয়েছিল। যে জন্য তাঁর DGCA লাইসেন্সও ছিল।  

পুষ্করাজ দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিমান দুর্ঘটনা ও ঘটনা তদন্ত আইন অনুসারেদুর্ঘটনার আনুষ্ঠানিক তদন্তের নির্দেশ দিক। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে হওয়া যেকোনও বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করতে পারে, যদি মনে হয় যে এই ধরনের তদন্ত করা সমীচীন।

