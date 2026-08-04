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মাঝ-আকাশে তীব্র ঝাঁকুনি, ফাটল উড়ানে!‌ ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে যাত্রীবোঝাই বিমান! এক ধাক্কায় ৩০০ ফুট নীচে...হাড়হিম

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 04, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:32 PM IST

Air India Phuket-Delhi Flight Accident: তখন মাঝ আকাশে বিমান! হঠাৎই ৩০০ ফুট নীচে নেমে এল উড়ানটি! দিল্লির মাটিতে নামার আগেই এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা! কী ঘটল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্ঘটনার পরেও যাত্রীবাহী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারে। সেখানে তখন উপস্থিত ছিল মেডিক্যাল টিম। যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে তাঁদের দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা হয়।

ভয়ংকর1/5

ভয়ংকর

ফের দুর্ঘটনার কবলে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। দিল্লিতে নামার আগেই মাঝ আকাশে তীব্র ঝাঁকুনির জেরে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল যাত্রীবাহী বিমানটি। একের পর এক যাত্রী ও ক্রু মেম্বারদের হল ভয়ংকর পরিণতি। 

এআই ২৩৭৯ বিমান2/5

এআই ২৩৭৯ বিমান

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি ফুকেট থেকে দিল্লিতে ফিরছিল। তীব্র ঝাঁকুনির কারণেই এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ২৩৭৯ বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সেটি এক ধাক্কায় ৩০০ ফুট নীচে নেমে যায়। এই দুর্ঘটনায় মোট ১৪ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১০ জন যাত্রী ও চারজন ক্রু মেম্বার রয়েছেন। 

সাবাধানে অবতরণ 3/5

সাবাধানে অবতরণ

দুর্ঘটনার পরেও অতি সাবধানে যাত্রীবাহী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সক্ষম  হয়। সেখানে মেডিক্যাল টিম উপস্থিত ছিল। যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা হয়। বিমানটির ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ অবতরণ করার কথা ছিল। 

বিমানে ফাটল4/5

বিমানে ফাটল

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে দুর্ঘটনার একাধিক ছবি। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, তীব্র ঝাঁকুনির কারণেই এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি হয়। একাধিক জায়গায় ফাটল দেখা গিয়েছে। 

৩০০ ফুট নীচে5/5

৩০০ ফুট নীচে

বিমানের পাইলট জানান, আচমকাই মাঝ আকাশ থেকে ৩০০ ফুট নীচে নেমে যায় বিমানটি। তীব্র ঝাঁকুনি তৈরি হয়। হঠাৎ ঝাঁকুনির কারণেই কয়েকজন আহত হন। তবে গুরুতর চোট কেউ পাননি।‌

TAGS:
Air India flight accident
Air India flight AI2379

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