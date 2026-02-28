English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Iran–Israel War News: ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে উড়ান বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো; ফ্লাইট বাতিল হলে টাকা ফেরত পাবেন কীভাবে? জানুন নিয়ম...

Iran–Israel War News: ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধে উড়ান বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো; ফ্লাইট বাতিল হলে টাকা ফেরত পাবেন কীভাবে? জানুন নিয়ম...

Air India and IndiGo Suspend Middle East Flights | DGCA flight cancellation refund: ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ এখন কার্যত নিষিদ্ধ এলাকা। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতসহ একাধিক দেশের বিমান পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। ডিজিসিএ (DGCA)-র নিয়ম অনুযায়ী, যুদ্ধের মতো 'অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির' জন্য ফ্লাইট বাতিল হলেও যাত্রীরা নির্দিষ্ট কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। জেনে নিন সেই সব নিয়ম?

| Feb 28, 2026, 08:53 PM IST
1/12

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার ভোরে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যকার সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছানোয় মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথে নজিরবিহীন অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। তেহরানে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলার পর ইরান, ইজরায়েল এবং ইরাকের আকাশপথ সাধারণ বিমান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতীয় বিমান পরিষেবাতেও।   

2/12

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ

যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এয়ার ইন্ডিয়া (Air India) এবং ইন্ডিগো (IndiGo) পশ্চিম এশিয়াগামী তাদের সমস্ত উড়ান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে।  

3/12

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ

শনিবারের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার দিল্লি–তেল আভিভ ফ্লাইটের ওপর। মাঝ আকাশে থাকাকালীন ইজরায়েলি আকাশপথ বন্ধের খবর আসায় বিমানটিকে মাঝপথ থেকেই ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়।   

4/12

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ

এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, "যাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা পরিস্থিতির ওপর প্রতিনিয়ত নজর রাখছি।"  

5/12

ইউরোপগামী বিমানেও বিপত্তি

ভারত থেকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাগামী বিমানগুলি সাধারণত ইরান ও ইরাকের ওপর দিয়ে যায়। এই আকাশপথ বন্ধ হওয়ায় উড়ানগুলিকে এখন বিকল্প ও দীর্ঘ পথ ব্যবহার করতে হচ্ছে। বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় যেমন জ্বালানি খরচ বাড়ছে, তেমনই দীর্ঘ হচ্ছে ভ্রমণের সময়। বহু উড়ান বাতিল হওয়ার ফলে হাজার হাজার যাত্রী বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন।  

6/12

বাতিল হলে আপনার অধিকার কী?

ডিজিসিএ (DGCA)-র নিয়ম অনুযায়ী, যুদ্ধের মতো 'অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির' জন্য ফ্লাইট বাতিল হলেও যাত্রীরা নির্দিষ্ট কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।   

7/12

কানেক্টিং ফ্লাইটের ক্ষেত্রে নিয়ম

যদি আপনার টিকিট দিল্লি-দুবাই-তেল আভিভ বা মুম্বই-দোহা-তেহরান হয় এবং মাঝপথে যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য উড়ান ব্যাহত হয়, তবে এয়ারলাইন্সকে বিকল্প রুটে (যেমন ইউরোপ বা এশিয়ার ওপর দিয়ে) আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যাত্রী চাইলে দেরি না করে পুরো রিফান্ড দাবি করতে পারেন।  

8/12

ফ্লাইট বিলম্বিত হলে কী করবেন?

যুদ্ধ বা আকাশপথ বন্ধ হওয়ার কারণে বিমান উড়তে কয়েক ঘণ্টা দেরি হলে এয়ারলাইন্সকে খাবার ও পানীয় দিতে হবে। যদি দেরি মাত্রাতিরিক্ত হয় বা রাত কাটাতে হয়, তবে হোটেল ও যাতায়াতের খরচও কোম্পানি বহন করবে। যদি গন্তব্যে পৌঁছাতে এক দিনের বেশি দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে যাত্রী রিফান্ড চাইতে পারেন।  

9/12

ওভারবুকিং ও ক্ষতিপূরণ

অনেক সময় রুট পরিবর্তনের ফলে আসন সংখ্যা কমে যায়। যদি আপনার সিটটি অন্য কাউকে দেওয়া হয় এবং পরবর্তী বিকল্প ফ্লাইটটি ২৪ ঘণ্টার বেশি দেরি করে, তবে DGCA-র নিয়ম অনুযায়ী যাত্রী মূল ভাড়ার (প্লাস ফুয়েল চার্জ) ৪০০% পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন (সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত)।  

10/12

যাত্রীদের জন্য জরুরি পরামর্শ

সব নথি গুছিয়ে রাখুন: আপনার আসল টিকিট, বাতিলের মেসেজ এবং অতিরিক্ত খরচের (খাবার বা যাতায়াত) রসিদ যত্নে রাখুন। পরে রিফান্ড বা বিমার দাবিতে এগুলি কাজে লাগবে।  

11/12

বিমা যাচাই করুন

আপনার ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স যদি 'যুদ্ধ বা অসামরিক অস্থিরতা' (War/Civil Unrest) কভার করে, তবে অতিরিক্ত ক্ষতির টাকা সেখান থেকে পেতে পারেন।  

12/12

স্ট্যাটাস চেক

বেরোনোর আগে এয়ারলাইন্সের অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে বর্তমান স্থিতি দেখে নিন। 'Extraordinary Circumstances' বলে কোম্পানি দায় এড়াতে চাইলেও রিফান্ড আপনার আইনি অধিকার।

