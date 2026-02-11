Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল...

Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল...
Ahmedabad Plane Crash BIG UPDATE: এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে নতুন এক বিতর্ক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্য বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন যে, বিমানটি যখন রানওয়ে থেকে ছিটকে গিয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন পাইলট অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইঞ্জিনের ফুয়েল সুইচগুলো (Fuel Switches) বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই একক সিদ্ধান্তটি হয়তো কয়েক ডজন মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
