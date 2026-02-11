English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল...

Ahmedabad Plane Crash BIG UPDATE: এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে নতুন এক বিতর্ক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্য বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন যে, বিমানটি যখন রানওয়ে থেকে ছিটকে গিয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন পাইলট অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইঞ্জিনের ফুয়েল সুইচগুলো (Fuel Switches) বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই একক সিদ্ধান্তটি হয়তো কয়েক ডজন মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।  

| Feb 11, 2026, 07:09 PM IST
আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

সাধারণত বিমান যখন রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে বা কোনও বড় ধরণের সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়, তখন সবথেকে বড় ভয় থাকে আগুনের। ইঞ্জিনে যদি জ্বালানি সরবরাহ চালু থাকে, তবে সংঘর্ষের পর মুহূর্তেই বিশাল বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

সূত্রের দাবি অনুযায়ী, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের পাইলট বুঝতে পেরেছিলেন যে দুর্ঘটনা অনিবার্য। সেই সংকটকালীন মুহূর্তে তিনি ককপিটে থাকা ফুয়েল কাট-অফ সুইচগুলো বন্ধ করে দেন।   

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

এর ফলে ইঞ্জিনে জ্বালানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বিমানটি ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ থাকায় সেখানে কোনো বড় ধরণের অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

বিমানের ব্ল্যাক বক্স এবং প্রাথমিক তদন্তের তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি সেই মুহূর্তে আগুন ধরে যেত, তবে নিহতের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যেত। ফুয়েল সুইচ বন্ধ করার অর্থ হল:  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

বিস্ফোরণ রোধ: ইঞ্জিনের উত্তপ্ত যন্ত্রাংশের সংস্পর্শে এসে জ্বালানি যাতে জ্বলে না ওঠে, তা নিশ্চিত করা।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

উদ্ধারকাজ সহজ করা: আগুন না লাগার ফলে উদ্ধারকারীরা দ্রুত বিমানের ভেতরে ঢুকতে পেরেছিলেন এবং অনেক যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

যদিও এই দাবিটি আন্তর্জাতিক মহলে বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে, ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলো বিষয়টি নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনো মন্তব্য করেনি।   

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

তবে এই ধরণের 'এমার্জেন্সি প্রোটোকল' পালন করা একজন অভিজ্ঞ পাইলটের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেয়।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

প্রতিকূল আবহাওয়া এবং রানওয়ের পরিস্থিতির কারণে বিমানটি অবতরণের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল।   

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

রানওয়েতে জল জমে থাকা বা 'হাইডরোপ্লেনিং'-এর মতো সমস্যার কথা আগে আলোচিত হলেও, পাইলটের এই শেষ মুহূর্তের পদক্ষেপটি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একজন পাইলট যখন দেখেন যে বিমানটি থামানো অসম্ভব, তখন তাদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবেই ইঞ্জিন বন্ধ করার বিষয়টি শেখানো হয়।   

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল বলেই হয়ত, বিমানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও আগুনের গোলকায় রূপান্তরিত হয়নি।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

এই নতুন তথ্যের পর বিমানের ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (CVR) এবং ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (FDR) আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।   

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

যদি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণিত হয় যে পাইলট সত্যিই ফুয়েল সুইচ বন্ধ করেছিলেন, তবে তা বিশ্বজুড়ে বিমান নিরাপত্তা প্রোটোকলের ক্ষেত্রে একটি বড় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।  

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে ব্ল্যাক বক্সের চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে গোটা বিশ্ব।   

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়ংকর কারণ প্রকাশ্যে

পাইলটের এই বীরত্বপূর্ণ বা কৌশলগত পদক্ষেপ সত্যিই বিপর্যয়ের মাত্রা কমিয়েছিল কিনা, তা শীঘ্রই স্পষ্ট হবে।  

