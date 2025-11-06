Neil Bhatt and Aishwarya Sharma divorce: মাখোমাখো বিয়ে ছেড়ে আচমকাই ছোটপর্দার বড় তারকা নীল ডিভোর্সের দোরগোড়ায়...

Neil Bhatt and Aishwarya Sharma divorce: মাখোমাখো বিয়ে ছেড়ে আচমকাই ছোটপর্দার বড় তারকা নীল ডিভোর্সের দোরগোড়ায়...
TV actor divorce case: নীল এবং ঐশ্বর্য দীর্ঘদিন ধরে আলাদা থাকেন। তাঁরা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছেন। আমরা নিশ্চিত নই যে দু’জনের মধ্যে সমস্যা কীভাবে শুরু হয়েছিল তবে এটি নিশ্চিত যে তাঁরা এখন অন্য পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।
1/7
নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা
2/7
নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা
photos
TRENDING NOW
3/7
নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা
4/7
নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা
5/7
ঐশ্বর্য শর্মার বিবাহবিচ্ছেদের গুজবে প্রতিক্রিয়া
তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার জীবন আপনার কন্টেন্ট নয়।' ঐশ্বর্য আরও যোগ করেন, "আমি অনেক দিন ধরে চুপ ছিলাম। দুর্বল বলে নয়, বরং নিজের শান্তি রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আপনারা যেভাবে আমার না বলা কথা লিখে চলেছেন, যে আখ্যানগুলিকে আমি সমর্থন করিনি, সেগুলিকে তৈরি করছেন এবং তথ্য বা জবাবদিহি ছাড়াই নিজেদের প্রচারের জন্য আমার নাম ব্যবহার করছেন, তা গভীরভাবে বেদনাদায়ক।' তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'আমি পরিষ্কার করে বলছি: আমি কোনো সাক্ষাৎকার, বিবৃতি বা রেকর্ডিং দিইনি। যদি আমার বলা এই কথাগুলোর কোনো প্রকৃত প্রমাণ—কোনো মেসেজ, অডিও বা ভিডিও—থাকে, তবে দেখান। যদি না থাকে, তবে আমার নামে খবর ছড়ানো বন্ধ করুন।'
6/7
নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা
7/7
নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা
photos