Zee News Bengali
Neil Bhatt and Aishwarya Sharma divorce: মাখোমাখো বিয়ে ছেড়ে আচমকাই ছোটপর্দার বড় তারকা নীল ডিভোর্সের দোরগোড়ায়...

TV actor divorce case: নীল এবং ঐশ্বর্য দীর্ঘদিন ধরে আলাদা থাকেন। তাঁরা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছেন। আমরা নিশ্চিত নই যে দু’জনের মধ্যে সমস্যা কীভাবে শুরু হয়েছিল তবে এটি নিশ্চিত যে তাঁরা এখন অন্য পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

| Nov 06, 2025, 09:42 PM IST
1/7

নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা

টেলিভিশন অভিনেতা নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মাকে ঘিরে বিবাহবিচ্ছেদের গুজব বেশ কিছুদিন ধরেই জোরদার  

2/7

নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা

যদিও এই দম্পতি আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু নিশ্চিত করেননি, একটি প্রতিবেদন অনুসারে, চার বছর দাম্পত্য জীবন কাটানোর পর তাঁরা সত্যিই বিবাহবিচ্ছেদের দিকে এগোচ্ছেন।

3/7

নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা

একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, 'নীল এবং ঐশ্বর্য এখন দীর্ঘদিন ধরে আলাদা থাকছেন। তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছেন, এবং দ্রুতই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

4/7

নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা

তাঁদের মধ্যে সমস্যা কখন শুরু হয়েছিল, তা আমরা নিশ্চিত নই, তবে এটা নিশ্চিত যে তাঁরা এখন আলাদা পথে হাঁটছেন।'

5/7

ঐশ্বর্য শর্মার বিবাহবিচ্ছেদের গুজবে প্রতিক্রিয়া

তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার জীবন আপনার কন্টেন্ট নয়।' ঐশ্বর্য আরও যোগ করেন, "আমি অনেক দিন ধরে চুপ ছিলাম। দুর্বল বলে নয়, বরং নিজের শান্তি রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আপনারা যেভাবে আমার না বলা কথা লিখে চলেছেন, যে আখ্যানগুলিকে আমি সমর্থন করিনি, সেগুলিকে তৈরি করছেন এবং তথ্য বা জবাবদিহি ছাড়াই নিজেদের প্রচারের জন্য আমার নাম ব্যবহার করছেন, তা গভীরভাবে বেদনাদায়ক।' তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'আমি পরিষ্কার করে বলছি: আমি কোনো সাক্ষাৎকার, বিবৃতি বা রেকর্ডিং দিইনি। যদি আমার বলা এই কথাগুলোর কোনো প্রকৃত প্রমাণ—কোনো মেসেজ, অডিও বা ভিডিও—থাকে, তবে দেখান। যদি না থাকে, তবে আমার নামে খবর ছড়ানো বন্ধ করুন।'

6/7

নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা

ঐশ্বর্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকলেও, নীল নন। তাঁর শেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্ট সেপ্টেম্বরের। এ বছর ঐশ্বর্য শর্মার দীপাবলি এবং গণেশ চতুর্থীর উদযাপনে তাঁকে অনুপস্থিত দেখা যায়।  

7/7

নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা

নীল ভাট এবং ঐশ্বর্য শর্মা চার বছরের দাম্পত্য জীবনের পর বিবাহবিচ্ছেদের দিকে এগোচ্ছেন বলে খবর। তবে এই দম্পতি পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। 

