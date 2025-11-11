SIR in Bengal: বড় খবর! বাংলায় কি বন্ধ হতে চলেছে SIR? তৃণমূলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে চলছে শুনানি...

SIR in Bengal: বড় খবর! বাংলায় কি বন্ধ হতে চলেছে SIR? তৃণমূলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে চলছে শুনানি...
TMC filed case in SC to oppose SIR in Bengal: আজ একদিকে বিহারে ভোট, অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে শুনানি। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে শুনানির জন্য তালিকাবদ্ধ হয়েছে। মূলত বিহারের এসআইআর নিয়ে মামলার শুনানি চলছে। তবে তারই মধ্যে তৃণমূল এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসও পৃথক মামলা দায়ের করেছে। সোমবার কংগ্রেসের পক্ষে দায়ের করা মামলাটি দ্রুত তথা আজ বিহার এসআইআরের সঙ্গে শুনানির জন্য উল্লেখ করা হয়। তখন বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, প্রধান বিচারপতি যদি একসঙ্গে শুনানির জন্য যুক্ত করে দেন, তাহলে আমরা শুনব।
