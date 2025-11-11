English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: বড় খবর! বাংলায় কি বন্ধ হতে চলেছে SIR? তৃণমূলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে চলছে শুনানি...

TMC filed case in SC to oppose SIR in Bengal: আজ একদিকে বিহারে ভোট, অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে শুনানি। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে শুনানির জন্য তালিকাবদ্ধ হয়েছে। মূলত বিহারের এসআইআর নিয়ে মামলার শুনানি চলছে। তবে তারই মধ্যে তৃণমূল এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসও পৃথক মামলা দায়ের করেছে। সোমবার কংগ্রেসের পক্ষে দায়ের করা মামলাটি দ্রুত তথা আজ বিহার এসআইআরের সঙ্গে শুনানির জন্য উল্লেখ করা হয়। তখন বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, প্রধান বিচারপতি যদি একসঙ্গে শুনানির জন্য যুক্ত করে দেন, তাহলে আমরা শুনব। 

| Nov 11, 2025, 03:49 PM IST
1/9

বাংলায় SIR

তৃণমূলের পক্ষে সাংসদ দোলা সেনের নামে এসআইআরের বিরোধিতায় মামলা দায়ের হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘দলের নির্দেশ মতোই হয়েছে। যেভাবে অন্যায়ভাবে পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে এসআইআর হচ্ছে, তা ঠিক নয়। তাই মামলা দায়ের হয়েছে।’ 

2/9

বাংলায় SIR

উল্লেখ্য, এর আগে বিহার এসআইআর ইস্যুতে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের আবেদনের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন ডেরেক ও’ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র। 

3/9

বাংলায় SIR

তবে এবার দলের পক্ষ থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে দোলা সেনের নামে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ইস্যুতে মামলা দায়ের হয়েছে।   

4/9

বাংলায় SIR

বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হয়ে বিধানসভা নির্বাচন চলছে। বিহারের অভিজ্ঞতা নিয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাত, পুদুচেরি সহ ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআরের কাজ শুরু হয়েছে।   

5/9

বাংলায় SIR

আগামী বছরই পশ্চিমবঙ্গে ভোট। চলতি বর্ষের জানুয়ারিতেই হয়েছে ‘স্পেশাল সামারি রিভিশন’ বা এসএসআর। 

6/9

বাংলায় SIR

তারপরেও কেন ফের তাড়াহুড়ো করে এসআইআরের নামে ভোটার তালিকা শুদ্ধকরণ? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল।

7/9

বাংলায় SIR

ওদিকে, তামিলনাড়ুর শাসক দল ডিএমকে’ও ইতিমধ্যে এসআইআরের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। 

8/9

বাংলায় SIR

আবার তামিলনাড়ুর বিরোধী দল তথা বিজেপির ‘বন্ধুদল’ বলেই পরিচিত এআইএডিএমকে এসআইআরকে সমর্থন করে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছে। 

9/9

বাংলায় SIR

ফলে আজ বিহারে ভোটদানের দিনই সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর শুনানি রাজনৈতিক মহলের কাছে কৌতুহলের হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

