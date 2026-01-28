English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajit Pawar Plane Crash: রানওয়ের মাত্র ১০০ ফুট আগেই আছড়ে পড়ে অগ্নিপিণ্ড অভিশপ্ত বিমান, চেয়েও প্রিয় অজিতদাকে বাঁচাতে পারলেন না কেউই...

Ajit Pawar Death: রানওয়ের কাছাকাছি এসেও সেখানে থেকে প্রায় ১০০ ফুট আগেই আছড়ে পড়ে বিমানটি। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'নিজের চোখে দেখেছি। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে পারেনি।'

| Jan 28, 2026, 12:14 PM IST
1/8

প্রত্যক্ষদর্শীর হাড়হিম বর্ণনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকালে ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ ৫। জানা যায়, মুম্বই থেকে বারামাতির উদ্দেশ্যে আসছিল বিমানটি। বারামতি বিমানবন্দরে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিংয়ের আগেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক মাঠের মধ্যে ভেঙে পড়ে বিমানটি।

2/8

প্রত্যক্ষদর্শীর হাড়হিম বর্ণনা

এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'নিজের চোখে দেখেছি। বিমান রানওয়ের দিকে যাচ্ছিল এবং রানওয়ের কাছাকাছি এসেও সেখানে থেকে প্রায় ১০০ ফুট আগেই আছড়ে পড়ে।'

3/8

প্রত্যক্ষদর্শীর হাড়হিম বর্ণনা

প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'যেভাবে বিমানটি নীচে নামছিল, দেখেই হচ্ছিল ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটবে আর সেটাই হল। মাটিতে আছড়ে পড়ার পর বিমান ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে, তারপর দাউদাউ করে আগুন করে জ্বলে ওঠে। এরপর আরও ৪-৫টি বিস্ফোরণ ঘটে।'

4/8

প্রত্যক্ষদর্শীর হাড়হিম বর্ণনা

তিনি আরও বলেন, 'বিমানটি ভেঙে পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা ছুটে যায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে পারেনি। ওর মধ্যে অজিত দা ছিল, এটা সবথেকে বেশি দুঃখজনক।' প্রত্যক্ষদর্শী নিজেও শোকাহত এবং হতবাক।  

5/8

ভাইরাল ভিডিয়ো

দুর্ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, বিধ্বস্ত হয়ে পুরো বিমান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিমানের ভেঙে পড়া অংশ। একেবারে যেন ধ্বংস্তূপ। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা।   

6/8

কোথা থেকে আসছিল বিমানটি

জানা যায়, মুম্বই থেকে প্রাইভেট চার্টার্ড লার্জেট ৪৫ ভাড়া করেছিলেন অজিত পাওয়ার। সকাল ৮টায় মুম্বই থেকে রওনা দেওয়ার ৪৫ মিনিট পর দুর্ঘটনাটি ঘটে।

7/8

কারা মৃত

বিমানে উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ ৫জন ছিলেন। সবাই মৃত। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন-  মুম্বইয়ের পিএসও এইচসি বিদীপ যাদব, পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর, ক্যাপ্টেন সম্ভাবী পাঠক এবং ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট পিঙ্কি মালি।   

8/8

কেন দুর্ঘটনাটি ঘটে?

প্রশ্ন উঠছে, বিমান টেক অফের সময় কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি। এমনকী মাঝ আকাশে কোনও অসুবিধা হয়নি। কীভাবে ল্যান্ডিংয়ে সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে? বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধারের পরই সম্ভাব্য কারণ জানা যাবে।

