English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajit Pawar Plane Black Box Recovered: ভেঙে পড়ার একদম আগের মুহূর্তে অজিতের প্লেনের ককপিট থেকে শোনা যায় এই একটাই শব্দ... মিলল পুড়ে ছাই লিয়ারজেট ৪৫-এর ব্ল্যাক বক্স! ঠিক কী ঘটেছে, হাড়হিম টাইমলাইন...

Ajit Pawar Plane Black Box Recovered: ভেঙে পড়ার একদম আগের মুহূর্তে অজিতের প্লেনের ককপিট থেকে শোনা যায় এই একটাই শব্দ... মিলল পুড়ে ছাই লিয়ারজেট ৪৫-এর 'ব্ল্যাক বক্স'! ঠিক কী ঘটেছে, হাড়হিম টাইমলাইন...

The last word heard from Ajit Pawar Plane's cockpit: মুম্বই থেকে পুনের বারামতি যাচ্ছিলেন অজিত পাওয়ার। একটি জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু অবতরণের আগেই ভেঙে পড়ে তাঁর বিমান...  

| Jan 29, 2026, 12:56 PM IST
1/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিলল অভিশপ্ত লিয়ারজেট বিমানের "ব্ল্যাক বক্স"। বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার সহ ৫ জনের মৃত্যুর ১ দিন পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্সটি উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। 

2/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

জানা যাচ্ছে, দুর্ঘটনা অবশ্যাম্ভাবী এটা বুঝে যাওয়ার পরই, বিমানটি ভেঙে পড়ার একদম আগের মুহূর্তে, ক্রুদের কাছ থেকে শেষ যে কথাটি শোনা গিয়েছে তা হল, 'ওহ শিট!'

3/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

এরপরই পুনের বারামতি বিমানবন্দরে অবতরণের আগেই রানওয়ে থেকে ১০০ ফুট দূরত্বে ভেঙে পড়ে দিল্লি-ভিত্তিক কোম্পানি ভিএসআর ভেঞ্চারস দ্বারা পরিচালিত লিয়ারজেট ৪৫ বিমানটি।  

4/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

জানা যাচ্ছে, সকাল ৮টা ১৮ মিনিটে, অভিশপ্ত VT-SSK বিমানটি বারামতি বিমানবন্দরের এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেইসময় পাইলট-ইন-কমান্ড সুমিত কাপুর এবং ক্যাপ্টেন শাম্ভবী পাঠককে আবহাওয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। 

5/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

ক্রুরা বাতাস এবং দৃশ্যমানতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তাদের বলা হয় যে দৃশ্যমানতা প্রায় ৩,০০০ মিটার বা ৩ কিলোমিটার, যা অবতরণের জন্য মোটামুটি আদর্শ। এরপর বিমানটি বারামতি বিমানবন্দরের ১১ নম্বর রানওয়েতে অবতরণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। 

6/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই পাইলট এটিসিকে জানান যে ল্যান্ডিং স্ট্রিপটি 'দৃশ্যমান নয়'। তখন তাঁকে গো-অ্যারাউন্ড শুরু করতে বলা হয়। প্রাথমিক অবতরণ বাতিল হলে যা একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি। 

7/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

গো-অ্যারাউন্ডের পর ফের ল্য়ান্ডিং প্রসেস শুরু করেন পাইলট। অবতরণের চূড়ান্ত পদ্ধতি শুরু করার পরই, সেইসময় রানওয়েটি দৃশ্যমান কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ক্রু মেম্বারদের জিজ্ঞাসা করা হয় এবং সকাল ৮:৪৩ মিনিটে বিমানটিকে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়। 

8/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

কিন্তু অবতরণের অনুমতি দেওয়ার পর অভিশপ্ত বিমান থেকে আর কোনও রি-ব্যাক পাওয়া যায়নি। এরপরই বারামতি বিমানবন্দরের এটিসি (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল) সকাল ৮:৪৪ মিনিটে রানওয়ে ১১-এর শেষপ্রান্তে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায়।

9/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

এখন উদ্ধার হওয়া "ব্ল্যাক বক্স"-এর মধ্যেই রয়েছে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। যা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।  

10/10

মিলল অজিত পাওয়ারের প্লেনের ব্ল্যাকবক্স, ককপিট থেকে শেষ শব্দ...

অভিশপ্ত লিয়ারজেট ৪৫-এর দুর্ঘটনার কারণ জানতে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডারের তথ্য বিশ্লেষণ করা হবে। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে AAIB-র টিম। তদন্ত শুরু করেছে ফরেনসিক টিমও।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: মিথুনের অপ্রত্যাশিত অফার, কর্কটের গৃহশান্তি, বৃশ্চিকের কসমিক ব্লিস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: মিথুনের অপ্রত্যাশিত অফার, কর্কটের গৃহশান্তি, বৃশ্চিকের কসমিক ব্লিস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মিথুনের অপ্রত্যাশিত অফার, কর্কটের গৃহশান্তি, বৃশ্চিকের কসমিক ব্লিস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মিথুনের অপ্রত্যাশিত অফার, কর্কটের গৃহশান্তি, বৃশ্চিকের কসমিক ব্লিস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Who is Koel Roy Arijit Singh&#039;s wife? অরিজিতের জীবনের মনমাঝি ইনি-ই, ছায়াসঙ্গীর মতো গায়কের সাফল্যে-ব্যর্থতায় ভালোবাসার মরসুম আনা কোয়েল রায় কে?

Who is Koel Roy Arijit Singh's wife? অরিজিতের জীবনের মনমাঝি ইনি-ই, ছায়াসঙ্গীর মতো গায়কের সাফল্যে-ব্যর্থতায় ভালোবাসার মরসুম আনা কোয়েল রায় কে?

Who is Koel Roy Arijit Singh's wife? অরিজিতের জীবনের মনমাঝি ইনি-ই, ছায়াসঙ্গীর মতো গায়কের সাফল্যে-ব্যর্থতায় ভালোবাসার মরসুম আনা কোয়েল রায় কে? 10
Indian Cricketer Arrested For Drunk Driving: বিশ্বকাপের আগে BIG BREAKING! গ্রেফতার দেশের তারকা ব্যাটার, মদ্যপ হয়ে SUV চালিয়ে ৩...

Indian Cricketer Arrested For Drunk Driving: বিশ্বকাপের আগে BIG BREAKING! গ্রেফতার দেশের তারকা ব্যাটার, মদ্যপ হয়ে SUV চালিয়ে ৩...

Indian Cricketer Arrested For Drunk Driving: বিশ্বকাপের আগে BIG BREAKING! গ্রেফতার দেশের তারকা ব্যাটার, মদ্যপ হয়ে SUV চালিয়ে ৩... 7
Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: &#039;বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি&#039;! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...

Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: 'বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি'! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...

Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: 'বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি'! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন... 7