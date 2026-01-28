English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajit Pawar Surprising Personal Facts: কলেজ ড্রপআউট থেকে সর্বকনিষ্ঠ ক্যাবিনেট মন্ত্রী! ৭০০০০ কোটির কেলেঙ্কারি থেকে 'প্রস্রাব' মন্তব্য, ঝলকে পাওয়ারের জীবন

Ajit Pawar Surprising Personal Facts: ফিরে দেখা প্রয়াত মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের জীবন। কলেজ ড্রপআউট থেকে সর্বকনিষ্ঠ ক্যাবিনেট মন্ত্রী! ৭০০০০ কোটির কেলেঙ্কারি থেকে 'প্রস্রাব' মন্তব্য  

| Jan 28, 2026, 02:09 PM IST
1/11

প্রয়াত মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী

Ajit Pawar Death

ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। বুধবার সাত সকালে যে খবরে চমকে গিয়েছে দেশ। এই প্রতিবেদনে রইল পাওয়ারের জীবনের চমকে দেওয়া সব তথ্য। রাজনৈতিক রেকর্ড ও মাইলস্টোন থেকে বিতর্ক  

2/11

সিনেমার কানেকশন

Early Career in Cinema

রাজনীতিতে আসার আগে অজিত পাওয়ারের বাবা অনন্তরাও পাওয়ার মুম্বইয়ের রাজকমল স্টুডিয়োতে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা ভি. শান্তারামের অধীনে কাজ করতেন।  

3/11

কলেজ ড্রপআউট

College Dropout

অজিত পাওয়ার বাবার অকাল মৃত্যুর পর পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কলেজের পড়াশোনা বন্ধ করে দেন।  

4/11

সর্বকনিষ্ঠ ক্যাবিনেট মন্ত্রী

Youngest Cabinet Minister

১৯৯৯ সালে ৪০ বছর বয়সে তিনি বিলাসরাও দেশমুখ সরকারের সর্বকনিষ্ঠ ক্যাবিনেট মন্ত্রী হন অজিত পাওয়ার।

5/11

হবি

Hobbies

রাজনীতির বাইরে অজিত ছিলেন একজন ক্রীড়াপ্রেমী। যিনি ক্রিকেট, টেনিস, কাবাডি এবং খো-খো উপভোগ করেন।

6/11

উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড

Record Deputy CM Terms

তিনি চারজন ভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে ছ'বার মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের রেকর্ডধারী  

7/11

স্বল্পস্থায়ী সংসদ সদস্য

Short-Lived MP Stint

১৯৯১ সালে তিনি বারামতি থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন, কিন্তু মাত্র চার মাস পরেই তাঁর কাকা শরদ পাওয়ারের জন্য আসনটি ছেড়ে দিয়ে পদত্যাগ করেন অজিত।  

8/11

অতুলনীয় ভোটের ব্যবধানে জয়

Unmatched Victory Margin

২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বারামতি আসন থেকে ১.৬৫ লক্ষ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেন, যা রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক।  

9/11

সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা

Punctuality & Discipline

অজিত পাওয়ার রাজনৈতিক মহলে তাঁর চরম সময়ানুবর্তিতা এবং সরাসরি, 'কর্পোরেট-সদৃশ' প্রশাসনিক শৈলীর জন্য সুপরিচিত। সময়ের কাঁটা মেনে চলা মানুষের কব্জিতে শোভা পেত বহুমূল্যের ঘড়িও।     

10/11

অজিত পাওয়ারের মন্তব্য

The Urination Remark

২০১৩ সালে মহারাষ্ট্রের খরা পরিস্থিতির মধ্যে বাঁধের জল নিয়ে অজিত পাওয়ারের করা একটি মন্তব্য তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। তখন সোলাপুরের এক সভায় তিনি বলেছিলেন, 'বাঁধে জল না থাকলে আমরা কি সেখানে প্রস্রাব করব? তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে পাওয়ার ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন এবং এক দিনের অনশনও করেন। পরে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের 'সবচেয়ে বড় ভুল' বলে অভিহিত করেন। তাঁর 'প্রস্রাব মন্তব্য' মহারাষ্ট্রের রাজনীতির এক কালো অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।   

11/11

সেচ কেলেঙ্কারির অভিযোগ

Irrigation Scam Allegations

জলসম্পদ মন্ত্রী থাকাকালীন ৭০০০০ কোটি টাকার সেচ কেলেঙ্কারির অভিযোগের কেন্দ্রে ছিলেন অজিত পাওয়ার। যদিও আদালতে এই অভিযোগগুলি কখনই প্রমাণিত হয়নি।  

