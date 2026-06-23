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বন্ধ হয়ে গেল মদ! দেশ জুড়ে সুরাপানে জারি কড়া নিষেধাজ্ঞা

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 23, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:54 PM IST
Alcohol Ban: চরম আবহাওয়ার কারণে ফ্রান্সে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এখনই। যাদের মধ্যে গাড়ির ভেতর আটকে থাকা দুই শিশু এবং তিনজন প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন।
তীব্র তাপপ্রবাহ1/7

তীব্র তাপপ্রবাহ

ইউরোপ জুড়ে বইছে তীব্র তাপপ্রবাহ। তীব্র এই তাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। আজ, সোমবার (২২ জুন) একাধিক শহরের তাপমাত্রা আগের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। 

১৮ জনের মৃত্যু2/7

১৮ জনের মৃত্যু

চরম এই আবহাওয়ার কারণে ফ্রান্সে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এখনই। যাদের মধ্যে গাড়ির ভেতর আটকে থাকা দুই শিশু এবং তিনজন প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন।

রেকর্ড তাপমাত্রা3/7

রেকর্ড তাপমাত্রা

ফ্রান্সের বোর্দো শহরে তাপমাত্রা রেকর্ড ৪১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়, যা গত বছরের আগস্টের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। 

ভয়াবহ তাপমাত্রা4/7

ভয়াবহ তাপমাত্রা

পোয়াতিয়ে শহরে তাপমাত্রা ছিল ৪১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ১৯৪৭ সালের পরে সর্বোচ্চ! স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় শহর সান সেবাস্তিয়ানে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে বলে আশঙ্কা!

মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা5/7

মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা

আর এই তীব্র তাপপ্রবাহে ফ্রান্স মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। মদ্যপানে আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল ছবির দেশ কবিতার দেশে। 

৩৯-৪০ ডিগ্রি ছুঁতে পারে6/7

৩৯-৪০ ডিগ্রি ছুঁতে পারে

আগামী কয়েক দিনে ফ্রান্সে পারদ ৩৯-৪০ ডিগ্রি ছুঁতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই আশঙ্কা থেকে রবিবার মদ্যপানে বিধি নিষেধের কথা জানিয়ে দিলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নু। 

জার্মানি জুড়েও জারি সতর্কতা7/7

জার্মানি জুড়েও জারি সতর্কতা

জার্মানি জুড়েও জারি হয়েছে এই সতর্কতা। স্পেনে একটি ফুটবল ফেডারেশনের ফ্যান জোন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান, ওই জোনে জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো রয়েছে, বিশ্বকাপের মাঝে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই ভিড় হবে। ফুটবল অনুরাগীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত।

TAGS:
France Bans Alcohol

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