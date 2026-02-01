English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Alcohol Costlier in Budget 2026?: সর্বনাশ হয়ে গেল সুরারসিকদের! দাম বাড়ছে মদের! বাজেটে বড় মাপের রসভঙ্গ...

Alcohol Costlier in Budget 2026?: বাজেটের পরে কীসের কীসের দাম বাড়ল, আর কীসের কীসের দাম কমল-- এ নিয়ে মানুষের একটা সাধারণ কৌতূহল থাকেই। বিস্তারিত ক্রমে জানা যাবে। তবে, আপাতত যা জেনে অনেকেই চমকে উঠেছেন, সেটা হল, দাম বাড়ছে মদের।

| Feb 01, 2026, 03:00 PM IST
টিসিএস

মদে এবার বসছে টিসিএস (TCS) বা ট্যাক্স কালেক্টেড অ্যাট সোর্স (Tax Collected at Source)। অন্তত তেমনই ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। ২০২৬-২৭-এর বাজেট পেশ করতে গিয়ে নির্মলা সীতারমন এই ঘোষণা করলেন। মদবিক্রেতা-- বা অ্যালকোহলিক লিকারের ব্যবসায় যাঁরা যুক্ত, মদের ব্যবসায় যে স্ক্র্যাপ বেরয় তার ব্যবসাতেও যাঁরা যুক্ত তাঁদের উপর চাপবে এই টিসিএস কর। তবে সেটা সিম্পলিফায়েড করা হয়েছে। সোজা ২ শতাংশ ট্যাক্স বসে যাচ্ছে।

নতুন এক্সাইজ ডিউটি, নতুন সেস

এক্সাইজ ডিউটি বাড়ার ফলে এবং নতুন সেস বসার জেরে তামাকজাত পণ্য যেমন সিগারেট, পান মশালা এবং অন্যান্য একই ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে।

এসটিটি'র জেরে

'সিকিউরিটিজ ট্র্যানজ্যাকশন ট্যাক্স' বা এসটিটি'র জেরে মদের দাম বাড়ছে। এর অর্থ, দামি হচ্ছে মদের ব্যবসা। মানে, মদের বিজনেসে নামতে গেলে বেশি পুঁজি লাগবে।

আমদানি শুল্কে ছাড়

মদ ব্যবসায় দেশের প্রযুক্তি যেসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত, সেসব ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে মেশিনারি ইত্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কে কিছু ছাড়ের বিষয়ও আছে। 

ইমপোর্টে ছাড়

এটা আসলে দেশের মদের ব্যবসাকে আরও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে করা হয়েছে। কিন্তু এটা করতে গেলে অন্য শিল্পক্ষেত্রে কিছু চাপ পড়বে। যেসব সংস্থা এই ধরনের মেশিনারি ইমপোর্ট করে তারা কিছুটা অসুবিধায়  পড়তে পারে। 

এনসিসিডি

২০২৬ সালের ১ মে থেকে কিছু নির্দিষ্ট টোবাকো প্রডাক্টের 'এনসিসিডি' (National Calamity Contingent Duty/NCCD) ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৬০ শতাংশ।

নিছক অ্যাডজাস্টমেন্ট?

এত খুঁটিনাটি বিচার না করে বরং সহজে বিষয়টা দেখা যাক। এখন ​এনসিসিডি যদি বাড়ে, তবে এক্সাইজ ডিউটি কি বাড়বে? না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার এই কর কমানেোর ব্যবস্থা করবে বলেই ইঙ্গিত। এটা আসলে একটা টেকনিক্যাল ট্যাক্স অ্যাডজাস্টমেন্ট, যাতে সংশ্লিষ্ট জিনিসের দাম সরাসরি না বাড়লেও, তার দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যে যে কম্পোনেন্ট বিষয়টির মধ্যে থাকে, তার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাম বাড়ে বা কমে। এটা একটা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট। তবে এবার এটা ঘটছে তামাকের ক্ষেত্রে। মদের ক্ষেত্রে নয়। এর অর্থ মদের দাম বাড়ছে। তবে কতটা, তা ক্রমশ পরিষ্কার হবে। 

