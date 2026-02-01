Alcohol Costlier in Budget 2026?: সর্বনাশ হয়ে গেল সুরারসিকদের! দাম বাড়ছে মদের! বাজেটে বড় মাপের রসভঙ্গ...

Alcohol Costlier in Budget 2026?: সর্বনাশ হয়ে গেল সুরারসিকদের! দাম বাড়ছে মদের! বাজেটে বড় মাপের রসভঙ্গ...
Alcohol Costlier in Budget 2026?: বাজেটের পরে কীসের কীসের দাম বাড়ল, আর কীসের কীসের দাম কমল-- এ নিয়ে মানুষের একটা সাধারণ কৌতূহল থাকেই। বিস্তারিত ক্রমে জানা যাবে। তবে, আপাতত যা জেনে অনেকেই চমকে উঠেছেন, সেটা হল, দাম বাড়ছে মদের।
টিসিএস
মদে এবার বসছে টিসিএস (TCS) বা ট্যাক্স কালেক্টেড অ্যাট সোর্স (Tax Collected at Source)। অন্তত তেমনই ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। ২০২৬-২৭-এর বাজেট পেশ করতে গিয়ে নির্মলা সীতারমন এই ঘোষণা করলেন। মদবিক্রেতা-- বা অ্যালকোহলিক লিকারের ব্যবসায় যাঁরা যুক্ত, মদের ব্যবসায় যে স্ক্র্যাপ বেরয় তার ব্যবসাতেও যাঁরা যুক্ত তাঁদের উপর চাপবে এই টিসিএস কর। তবে সেটা সিম্পলিফায়েড করা হয়েছে। সোজা ২ শতাংশ ট্যাক্স বসে যাচ্ছে।
নতুন এক্সাইজ ডিউটি, নতুন সেস
এসটিটি'র জেরে
আমদানি শুল্কে ছাড়
ইমপোর্টে ছাড়
এনসিসিডি
নিছক অ্যাডজাস্টমেন্ট?
এত খুঁটিনাটি বিচার না করে বরং সহজে বিষয়টা দেখা যাক। এখন এনসিসিডি যদি বাড়ে, তবে এক্সাইজ ডিউটি কি বাড়বে? না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার এই কর কমানেোর ব্যবস্থা করবে বলেই ইঙ্গিত। এটা আসলে একটা টেকনিক্যাল ট্যাক্স অ্যাডজাস্টমেন্ট, যাতে সংশ্লিষ্ট জিনিসের দাম সরাসরি না বাড়লেও, তার দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যে যে কম্পোনেন্ট বিষয়টির মধ্যে থাকে, তার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাম বাড়ে বা কমে। এটা একটা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট। তবে এবার এটা ঘটছে তামাকের ক্ষেত্রে। মদের ক্ষেত্রে নয়। এর অর্থ মদের দাম বাড়ছে। তবে কতটা, তা ক্রমশ পরিষ্কার হবে।
