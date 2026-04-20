English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং; ভোটে টানা বন্ধ মদের দোকান; জেনে নিন কোথায় কবে বন্ধ, দোকান বন্ধ হলেও বার কি খোলা?

Alcohol sale Restriction in West Bengal Assembly Election 2026: ভোটে কবে, কখন, কোথায় বন্ধ মদের দোকান? বার থেকে অন-শপ, অফ-শপ, খোলা-বন্ধের নিয়মে বিরাট বদল। সোমের সকালের নিয়ম আমূল বদলে গেল সোমরাতেই।

| Apr 20, 2026, 09:07 PM IST
1/10

বন্ধ মদ

সোমবার সন্ধের নির্দেশিকায় বড় চেঞ্জ। কলকাতা ও সন্নিহিত দুই চব্বিশ পরগনায় বন্ধ থাকবে মদের দোকান। টানা ১০ দিন। 

2/10

প্রথম ফেজে

প্রথম ফেজে আজ, ২০ এপ্রিল থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে নিয়ম। বন্ধ হচ্ছে মদের দোকান, বার। এই ফেজে বন্ধ থাকবে ২৩ এপ্রিল  পর্যন্ত।

3/10

পরের ফেজে

পরের ফেজে বন্ধ থাকবে ২৫ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল।

4/10

ভোট গণনা

ভোট গণনা হবে আগামী ৪ মে। ওদিনও বন্ধ মদের অন ও অফ শপ।

5/10

আশ্চর্যের

যদিও আশ্চর্যের হল কলকাতা ও সন্নিহিত দুই জেলা দুই ২৪ পরগনায় ভোট হবে ২৯ এপ্রিল। কিন্তু এখানেও লাগু এই নিয়ম।

6/10

৪৮ ঘণ্টা

ভোট হলে সাধারণত ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকে মদের দোকান।  পশ্চিমবঙ্গ আবগারি দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচনের সময় ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং ভোট গণনার দিন সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান বন্ধ রাখার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এবার সবই আলাদা।

7/10

সোমবার সকালেই

প্রসঙ্গত আজ, সোমবার সকালেই ভোটে মদের দোকান খোলা-বন্ধ নিয়ে নির্দেশিকা দিয়েছিল রাজ্যের আবগারি দফতর। সেই নির্দেশিকায় এমনিতেই ছিল বিরাট বদল।

8/10

৯৬ ঘণ্টা

কিন্তু এবার সেই ৪৮ ঘণ্টার নিয়ম বাড়িয়ে ৯৬ ঘণ্টা করা হয়েছিল। কেন এই সিদ্ধান্ত? আফগারি দফতরের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে দেখা গিয়েছে ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে মদের ব্যবহার। ফলে এর সঙ্গেই অবৈধ মদের মজুত, পরিবহণ ও বিক্রি রুখতেও নজরদারি ও কড়া পদক্ষেপ বাড়ানোর নির্দেশও জারি হয়েছিল।

9/10

আগামী ২৩ এপ্রিল

উল্লেখ্য যে, রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন হবে আগামী ২৩ এপ্রিল। মোট ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ। প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ভোট। অর্থাৎ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে। ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভোটগ্রহণ হবে প্রথম দফায়। অর্থাৎ, প্রথম দফায় মোট ১৬টি জেলায় ভোটগ্রহণ হচ্ছে। 

10/10

আগামী ২৯ এপ্রিল

দ্বিতীয় দফায় হচ্ছে বাকি জেলাগুলিতে। যার মধ্যে আছে দুই চব্বিশ পরগনা এবং কলকাতাও।

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

